Písečtí nechtějí spadnout zpátky do sestupového pásma, odkud se jim podařilo na konci podzimu díky zlepšeným výkonům vyhrabat.

Mladíci Dynama na podzim nepředváděli špatné výkony, dopláceli ale často na svou nezkušenost a v tabulce třetí ligy jim po podzimu patřila až čtrnáctá příčka. A tu chtějí na jaře vylepšit.

Cíl Písku i béčka Dynama je tedy na jaře zřejmý, oba týmy se chtějí vyhnout starostem se záchranou.

Pro Písek nezačal zápas šťastně. Brzy se totiž zranil ofenzivní tahoun Marek Kalousek a už v 19. minutě musel střídat. Hned v následující minutě přišla pro domácí první pohroma, když se ve vápně dostal k míči hostující kapitán Sebastian Böhm a nekompromisní ranou otevřel skóre.

Písek sice na začátku druhé půle po rohovém kopu Jakubem Kašparem vyrovnal, avšak už po pěti minutách domácí obrana chybovala a Dynamo šlo znovu do vedení.

Písečtí pak měli převahu, do vyložené šance se ale dostal pouze Musa v závěru utkání. V nastaveném čase ještě trefil hostující Böhm z trestného kopu tyč.

Na skóre 1:2 už se ale nic nezměnilo a Dynamo oplatilo Písku podzimní porážku z českobudějovického Složiště.

Ohlasy:

Štěpán Koreš (záložník Písku): „V první půli jsme působili nervózním dojmem. Měli jsme asi dva náznaky šancí, dát gól jsme si ale nezasloužili. Po vyrovnávacím gólu ve druhé půli jsem věřil, že zápas otočíme, protože Dynamo úplně vypadlo ze hry, ale srazila nás chyba a inkasovaný gól na 1:2. Chtěli jsme hlavně neprohrát, aby se nám Dynamo bodově nepřiblížilo, ale bohužel. Jaro bude asi tvrdé.“

Dušan Žmolík (trenér Dynama B): „Pro nás je to důležité vítězství, protože nám pomůže dotáhnout se na vyrovnaný střed tabulky. Také potřebujeme sebevědomí získané v přípravných zápasech přenést do mistrovských utkáních. I z tohoto pohledu nám výhra, věřím, pomůže do dalších zápasů a snad budeme schopni takto pokračovat dál.“

FC Písek – Dynamo ČB B 1:2 (0:1) – Branky: 54. Kašpar – 21. Böhm, 59. vlastní (Sajtl). Rozhodčí: Langmajer – Duda, Šiška. ŽK: 2:1 (33. Sajtl, 90. Koreš – 90. Prášek). Diváků: 250.

Písek: Satrapa – Novák (73. Malý), Musa, Kašpar, Vokurka – Němeček, Sajtl – Kalousek (19. Štěch), Koreš, Hendrych (80. Běloušek) – Bicenc. Trenér Nousek

Dynamo B: Lerch – Brabec, Čoudek, Böhm, Šimoník (16. Pineau) – Polanský, Pravda (88. Malecha), Hák, Pařízek – Bečvář, Bastl (74. Prášek). Trenér Žmolík