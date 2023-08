Po roce opět dokázali zaskočit favorita. Fotbalisté divizní Soběslavi porazili na svém stadionu účastníka ČFL Písek 1:0 a zajistili si postup do druhého kola MOL Cupu, ve kterém přivítají v mimořádně atraktivním duelu prvoligový Hradec Králové. Úřední termín je středa 30. srpna.

Závěrečný tlak Písku vyrovnání nepřinesl. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Soběslavští to na svého rivala umí a dávají zapomenout na fakt, že hrají o soutěž níž. Přesně před rokem ho ve stejné fázi poháru vyprovodili s přehledem 3:0, před měsícem s ním uhráli na domácím letním turnaji remízu 3:3, a teď ho z MOL Cupu vyřadili znovu.

Hosté měli prakticky po celý zápas hru ve své moci a měli velké šance. To je třeba objektivně uznat. Ale fotbal se hraje na góly a ten jediný dal čtvrthodinku před koncem hlavou Tadeáš Hájek.

„Tahali jsme za kratší konec, to bylo vidět,“ přikývne jeden z dvojice soběslavských trenérů Richard Florián. „Písek nás kombinačně přehrával a byl výrazně lepší v držení míče. My jsme opravdu čekali na svoji chvilku, která přišla. A pak jich bylo v závěru i víc. Jsme rádi, že nám to tam spadlo a vyhráli jsme,“ konstatoval. „Písek byl kombinačně lepší, ale my zase umíme hrát ze zabezpečené obrany a čekat na naše chvilky. Máme nesmírně rychlé oba křídelní hráče, kteří jsou schopni si vytvářet prostor. Z toho jsme schopni těžit,“ dodal.

Přestože s Pískem už potřetí za sebou neprohráli, přistupuje Florián k výhře nad favorizovaným soupeřem s velkým respektem. „Dlouhodobě je porážet nemůžeme, ale v jednom utkání jsme se vytáhli, k čemuž přispěla i parádní divácká kulisa,“ ocenil.

Pohárový duel měl v Soběslavi skutečně velmi dobrou diváckou kulisu. Dorazilo 457 fanoušků. „Vzhledem k tomu, že jsme hráli opět s Pískem, tak byla návštěva opravdu skvělá,“ chválil Florián.

Na Hradec Králové už se v Soběslavi všichni těší. Takový soupeř tam soutěžní zápas ještě nikdy nehrál. „Jsme strašně rádi, že budeme moci přivítat prvoligového soupeře. Bude to svátek fotbalu a pro nás velká odměna,“ těší se na tým trenéra Marka Kuliče, jenž svého času válel v českobudějovickém Dynamu, a také chýnovského odchovance gólmana Adama Zadražila.

Jak byla velká radost na domácí straně, tak panovalo upřímné zklamání v táboře poražených. „Zklamání veliké,“ přikývne písecký kouč Milan Nousek. „Až do obdrženého gólu jsme utkání kontrolovali, ale nebyli jsme dostatečně kvalitní ve finální fázi, abychom vstřelili gól. Domácí si tu šanci vyčekali a podařilo se jim vstřelit rozhodující branku, na kterou už jsme nedokázali odpovědět,“ kroutil hlavou.

Písecký lodivod v první půli pošetřil některé hráče na nedělní mistrovský duel v Plzni s béčkem Viktorky. „Chtěli jsme rozložit síly, protože za sebou máme náročný zápas s Přešticemi. Ale hráči, kteří šli do hry od začátku, musejí mít kvalitu na to, aby takové utkání zvládli. Pokud ne, tak z toho budeme muset vyvodit nějaké důsledky. To se nedá nic dělat,“ zlobil se. „Od některých hráčů to bylo kvalitativně málo. Nešlo o to, že by nechtěli běhat nebo plnit pokyny, ale kvalita chyběla,“ neskrývá.

Možnost zahrát si v dalším kole doma s Hradcem Králové byla samozřejmě i pro Písek nesmírně lákavá. „Pohár určitě nestavíme na nižší úroveň než mistrovské zápasy. Vidina přivítat ligové mužstvo byla pěkná. Pokud přivezeme v neděli tři body z Plzně, tak se mi na tuto porážku lehčeji zapomene,“ usměje se smířlivě Nousek.