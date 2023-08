V tom sobotním prohrálo Dynamo B na svém domácím hřišti v areálu na Složišti s Duklou Praha B 2:3 i přesto, že mělo prakticky po celý zápas navrch. „Začali jsme náporem, měli jsme velké šance a byla hrozná škoda, že jsme je neproměnili,“ lituje odchovanec fotbalu v Lomnici nad Lužnicí. „Pak přišla chyba vzadu a dostali jsme gól. Neříkám, že nás to nějak shodilo, hráli jsme pořád to samé, tlačili jsme soupeře, ale určitě nám to nepomohlo,“ připustí.