Jak jste viděl coby hlavní kouč svoji premiéru na lavičce A mužstva?

Začít prohrou samozřejmě není nic příjemného. Ostudu jsme ale neudělali, náš výkon byl, řekl bych, pozitivní. Porážka však mrzí.



Co vám poslední dobou dělá problémy? Na čem je potřeba nejvíc zapracovat?

Poslední dobou proti nám bohužel nikdo nechce hrát fotbal, takže hrajeme většinou do plných. Nedokážeme prorazit zónovou obranu soupeře a na to doplácíme. Pak přijde situace, kterou si nepohlídáme, jako třeba teď v Ústí. Připravovali jsme se na standardní situace, ale my jsme po ní dostali gól. Zápas vůbec nemusel dopadnout tak špatně, jak dopadl.



Jakým budete trenérem?

Nejlepší je používat metodu cukru i biče (úsměv). Rozhodně budu náročným trenérem. Hned na prvním tréninku jsme se s hráči bavili o tom, že chceme hrát fyzicky náročný fotbal. Na tom jsme se shodli. Nechci hráčům určovat, jak chci, abychom hráli. Společně jsme se dopracovali k tomu, jak se chceme prezentovat.