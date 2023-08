Odpískaná penalta proti béčku Dynama Č. Budějovice v zápase třetí ligy na hřišti pražské Admiry, která nakonec rozhodla o porážce českobudějovických mladíků 1:2, nadzvedla také majitele Dynama Vladimíra Koubka.

Nic takového už se nikdy nesmí opakovat, říká šéf Dynama Vladimír Koubek k zářezu béčka Dynama na Admiře. | Foto: Deník/ Jan Škrle

"Především bych chtěl říct, že nic podobného už se nesmí nikdy opakovat," neskrývá své rozhořčení Koubek, dle něhož nemá smysl verdikt rozhodčího nějak rozebírat: "Ta penalta prostě nebyla, k žádnému nedovolenému zákroku nedošlo!"

Dle Vladimíra Koubka je neuvěřitelná událost o to horší, ta velká křivda postihla tým, který je složen z mladých hráčů ve věku kolem jednadvaceti let. "Co těm klukům máme říct, jak na ně působit a říkat jim, aby verdikty rozhodčích respektovali," kroutí hlavou.

Vedení pražské Admiry poslalo Dynamu omluvu s tím, že na verdiktu rozhodčího jejich klub nemá žádnou vinu. Omluvu Admiry Vladimír Koubek bere na vědomí, že by pražský klub byl ale zcela bez viny, si nemyslí: "Domácí klub má za povinnost celé utkání natáčet na video, jenže prý došlo k poruše, takže videozáznam údajného penaltového zákroku, který vzbudil na sociálních sítích oprávněný rozruch, jsme v Praze natočili my," dodává šéf Dynama.