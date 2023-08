Absolutně vymyšlená penalta ze strany sudího Michala Patáka, to je aktuální hit sociálních sítí. „Mysleli jsme, že píská konec poločasu,“ kroutí ještě teď hlavou trenér béčka Dynama Dušan Žmolík. „Bylo to něco šíleného,“ doplňuje ho předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér.

Trenér béčka Dynama Dušan Žmolík nevěřil vlastním očím. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Stalo se to v nastaveném času utkání třetího kola České fotbalové ligy a Admira Praha vedla nad béčkem českobudějovického Dynama 1:0. Pak přišla situace, nad kterou zůstává rozum stát. Sudí Michal Paták odpískal ve prospěch domácích nevídanou penaltu po naprosto čistém zákroku hostujícího beka.

„Měly se nastavovat tři minuty, ale tohle se stalo v nějaké osmé. Bylo to silně nad rámec původního nastavení,“ kroutí hlavou trenér béčka Dynama Dušan Žmolík. „Faulovaným“ hráčem byl Filip Koutecký, který do Admiry přišel před dvěma týdny právě z Českých Budějovic. „Čtrnáct dní zpátky s námi ještě trénoval,“ přikyvuje Žmolík.

Když zazněl hvizd z píšťalky sudího Patáka, nikoho nenapadlo, že by se mohlo jednat o penaltu. „Kluci mysleli, že píská konec poločasu a jde se do kabiny. Všichni byli překvapeni, co se děje,“ nestačil se divit. „Filip Koutecký šel dokonce za rozhodčím, že to penalta v žádném případě nebyla. Hráči to ale vyřešit nemohli, rozhodčí byl nekompromisní. Rozhodčí údajně řekl domácímu hráči, že když penaltu nedá, tak ho vyhodí,“ nestačil se divit.

Žmolíka napadla i možnost, že by domácí v rámci fair play poslali penaltu někam k rohovému praporku. „Nějaké čtyři měsíce jsme se s klukama bavili o tom, že v určitých zápasech České ligy a poměrně často cítíme křivdu. A jak bychom se asi zachovali my, pokud by tomu bylo opačně. Kluci nedokázali odpovědět. Je otázka, jestli je vůbec fotbalové prostředí nastavení tak, aby si to mohli dovolit. Není to tak dlouho, kdy hráč Jihlavy přiznal teč, z následného rohu dal soupeř gól a trenéři ho před televizními kamerami veřejně setřeli. Proto jsme se v týmu dohodli, že budeme respektovat každé rozhodnutí rozhodčích. A naopak se nám kluci nebudou muset zpovídat, pokud by se někdy rozhodli podle svého svědomí, a ne rozhodnutí sudích.“

Žmolíka vytočily už dva momenty před zmíněnou penaltou. „Bylo to o nějakých patnáct minut dřív, kdy nám pomezní odmával dva hodně nejasné ofsajdy. Z jedné akce jsme dali gól, při druhé bychom šli sami na branku,“ zlobí se. „Podobné situace jsme proti Admiře zažili už loni. Ale tahle penalta všechno překonala,“ nevychází z úžasu.

Žmolík si nemyslí, že by rozhodčí Paták domácím tzv. tlačil káru. Klidně mohlo jít o sázení na zápasy. „Trošku se to nabízí. Kdyby chtěl rozhodčí pomáhat domácím, tak na to měl ještě celý druhý poločas a nemusel to hrotit takovou penaltou na konci první půle,“ připustí. „K té situaci mohlo dojít klidně na druhé straně. Tak jsem to pocitově vnímal. Ale znovu říkám, otázka je, jak bychom se v této situaci zachovaly my,“ uzavře.

Video z kontroverzního momentu zveřejnil předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér. „Dostalo se ke mně v jedné whatsappové skupině. Ještě jsem předtím zavolal Jirkovi Kladrubskému, který je v béčku asistentem. Pak jsem ji zveřejnil na twitteru,“ říká.

Kladrubský působil prý hodně smířeným dojmem. „Ne až takhle divoce, jako byla tahle penalta, ale podobné věci se prý v České lize a divizi dějí. A kluby už jsou s tím svým způsobem smířené, i když je to šílené,“ neskrývá rozhořčení. „Kladry říkal, že si z nich dělal rozhodčí legraci po celý zápas…“

Stejně jako Žmolík si i Pintér myslí, že se mohlo jednat o sázkařský podvod. „Okolnosti tomu nahrávají. Už jenom to nastavení prvního poločasu nedávalo smysl. Vypadalo to, jako když prostě musí padnout ještě jeden gól. A asi bylo jedno, na které straně,“ míní.

Michal Paták je mezi rozhodčími vyhlášená firma a něco podobného neudělal poprvé. „Absolutně nechápu, proč ho brali zpátky. Věřím, že po tomto průšvihu definitivně skončí,“ přeje si.