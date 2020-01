Táborsko šlo do vedení po dorážce Vandase, který využil toho, že brankář neudržel Dybalovu hlavičku. Pěknou točenou ranou k tyči vyrovnal Tomek. Táborsko dostal znovu do vedení bojovný Kučera, který důrazem získal balon a ostrou ranou k tyči nedal Lukschovi šanci. Krátce po změně stran si na dlouhý míč za budějovickou obranu naběhl Vandas a utěšenou ranou zvýšil na 3:1. Hosté snížili obloučkem Lindáka, který využil zaváhání brankáře Pecháčka. Poslední gól vstřelil velmi dovedně Tolno, který si ve vzduchu obhodil obránce a z voleje zavěsil na konečných 4:2.

FC MAS TÁBORSKO – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE B 4:2 (2:1)

Branky: 20. a 51. Vandas, 38. Kučera, 75. Tolno – 30. Tomek, 56. Lindák

Sestava FCT: Zadražil (46. Pecháček) – Havrda (70. Al-Khamesi), Penc, Dybala, Janošík (80. Větrovský) – Aguilar (66. Icha), Schramhauser (80. Bartůněk), Kučera, Tolno – Toutou (56. Jáša), Vandas.

Sestava SK Dynamo ČB „B“: Luksch – Krejčí, Kočí, Míka, Kortiš – Kalousek, Tomek, Pařízek, Bouguetouta – Matoušek, Lindák. Náhradníci: Cízler, Collin, Martinec, Červený, Malecha.

Hodnocení trenéra vítězného týmu Táborska Miloslava Brožka: „Očekával jsem od zápasu z naší strany trochu více. Pořád se pereme s velkým množstvím ztrát míčů, pořád v přípravě opakujeme spoustu chyb. Přišlo mi to jako necelistvý výkon. Nebylo to úplně špatné, ale má to daleko k rozumnému výkonu do soutěže. Samozřejmě, že jsme nehráli v ideální sestavě, jsme ve fázi přípravy, ale chceme pořád vyhrávat, ať jsme v sestavě, jaké jsme. Vyhráli jsme, ale vidím, že máme před sebou spoustu práce a za šest týdnů začíná soutěž. Čeká nás teď hodně výživný měsíc. Ohledně hráče Janošíka jsem byl po určitou dobu v kontaktu s Třincem. Teď mu nevyšlo angažmá ve Wiener Neustadt, tak jsme se domluvili, že to přijede k nám zkusit a uvidíme. Je příliš brzy na nějaké hodnocení. Je na něm vidět, že už mám něco za sebou. Musíme si rozmyslet, jaký by pro nás měl význam. Nemůžeme si dovolit kupovat hráče do počtu, ale do konkrétní role. Už s námi nejsou Conde a N´Gimbi, který přestoupili do Zlína. Jejich agent, náš ředitel i já jsme na tom odvedli velký kus práce. Považuji to za obrovskou prestiž pro náš klub, že jsme posílili tým z první ligy. Očekávám, že během týdne bude jasno, jak vyřešíme zejména odchod Condeho.“