Fotbalová devatenáctka Dynama porazila v posledním domácím duelu I. ligy dorostu Jihlavu 2:0 a se svými fanoušky se tak rozloučila vítězstvím.

Trenér devatenáctky Dynama Stanislav Rožboud hodnotí sezonu pozitivně. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Naprostá spokojenost, dle mě to byl hodně dobrý zápas. Bylo to nahoru dolů, hodně brankových příležitostí především z naší strany, nicméně i Jihlava se snažila o ofenzivní fotbal. Kluci ale dozadu hráli velice zodpovědně a soupeři tak koncovku hodně znesnadnili,“ chválil své svěřence trenér Stanislav Rožboud. „Řekl bych, že z naší strany byla první půle ještě lepší než ta druhá a vedle dvou gólů, které jsme vstřelili, jsme měli dost dalších šancí, dle mě tutových. Dařilo se nám držet balon, kluci se dobře dostávali do vápna a vytvářeli si i slibné příležitosti,“ vyzdvihl trenér Dynama U19 výkon týmu v první půli zápasu s Jihlavou.

Přitom v samotném úvodu utkání hosté z brejků hrozili. „To je pravda, měli tam dvě nepříjemné střely těsně vedle, ty ale náš brankář dle mě kontroloval. Ale měli i jednu větší šanci, kterou Alex výborně zneškodnil a v tu chvíli nás výrazně podržel,“ ocenil Rožboud pohotový zákrok gólmana Normandeua.

„Ve druhé půli jsme se sice snažili už hru více kontrolovat, ale taky, pokud možno, se pokusit vstřelit i pečetící třetí gól. To se nám nepodařilo, tři body jsme ale uhráli zcela po zásluze,“ zdůraznil kouč devatenáctky Dynama.

Ten kladně hodnotí i celou sezonu: „Na jejím začátku, jak na podzim, tak na jaře, jsme měli těžké soupeře, ale přesto jsme hlavně na jaře ty zápasy hráli dobře, většinou jsme však přesto o gól prohráli. Od zápasu s Boleslaví jsme své šance, které jsme měli i předtím, ale nedokázali je využít, teď začali také proměňovat. Proto zákonitě přišly i výsledky, vyhráli jsme s Plzní i v Brně shodně 5:1 a byla z toho série osmi zápasů v řadě bez porážky,“ zmínil Rožboud úspěšné jarní tažení svého týmu. „Tím, že se dostavily i výsledky, si dle mého názoru kluci začali víc věřit a snažili se hrát kombinační fotbal s hodně šancemi, což se určitě i divákům muselo líbit,“ usoudil.

Po velké sérii osmi zápasů bez prohry pak dvakrát v řadě mladíci Dynama nebodovali. „To nás sice mrzelo, ale na druhé straně dostali šanci i mladší kluci, kteří tak mohli ukázat, zda do budoucna na nejvyšší dorosteneckou soutěž.mají. To dle mého soudu je příslibem pro další sezonu,“ usoudil trenér Stanislav Rožboud, jehož svěřenci letošní sezonu zakončí v sobotu zápasem v Pardubicích (11).

BÉČKO DYNAMA V SOBOTU DOMA

V posledním kole III. ligy hraje Písek už v pátek večer na hřišti Povltavské akademie (18:00), béčko Dynama se střetne v sobotu na Složišti s Královým Dvorem (výkop v 10:30).

V divizi po předehrávce Č. Krumlova s Lomem zakončí sezonu v sobotu Katovice utkáním v Hořovicích (10:30) a Soběslav jede též v sobotu do Mariánských Lázní (13:30).

100 LET LOKOMOTIVY ČB

V Suchém Vrbném v sobotu vyvrcholí oslavy 100 let fotbalové Lokomotivy ČB. Zrod fotbalu v tomto předměstí jihočeské metropole se datuje od podzimu 1923, kdy se skupinka fotbalových nadšenců v hostinci „U Tvarochů“ rozhodla, že založí fotbalový klub, jehož výborem se stala. Ze svých řad si za předsedu zvolila učitele Ladislava Tvarocha, podala přihlášku do Jihočeské župy fotbalové a žádost na Obecní úřad Suché Vrbné o povolení sportovní činnosti. Jako perličku kronika klubu uvádí, že obecní radní žádost sice schválila, ale s tím, že klub nebude hrát kopanou a že musí ohradit pozemek šest metrů vysokým plotem plotem. Tyto „podmínky“ nebyly pánům radním samozřejmě splněny…

Program sobotních oslav: 9:30 v divizi dorostu Loko ČB – Příbram, 11:45 ml. dorosty, 14:15 přípravky, 15:15 I. A tř. Loko ČB – Jistebnice, 17:15 křest knihy a slovo předsedy, 17:30 zábavný program, 21:00 ohňostroj.

VÍKEND OKRESNÍCH SOUTĚZÍ

Okresní přebor – pátek: Jankov B – Římov (18), sobota: Borovany – Srubec (10:15), D. Voda – Zliv (17), Žabovřesky – Rudolfov B (17), neděle: Loko B – Dolní Bukovsko (15), Hluboká B – Včelná (17).

III. třída, sobota: Dívčice – Mladé B (15), Koloděje – N. Hodějovice (16), Mokré – Bavorovice, Č. Dub – Lipí, N. Hrady – Lišov B (vše 17), neděle: Kam. Újezd B – Čtyři Dvory B (17), Týn B – Kamenná (17).

IV. třída, sobota: Č. Dub B – H. Stropnice (13:30), Křemže B – Hrdějovice B (15 Vrábče), Chrášťany – Zborov (17), Boršov B – Ševětín B (17), neděle: Dobrá Voda B – Sedlec B (15).

OP dorostu, pátek: N. Hodějovice – Mokré (17), Nemanice /Úsilné – Mladé/Č.Dub (17:30), sobota: Ledenice – Borek (10:15), Dříteň – Lišov (10:30), neděle: Borovany – Planá (10), Velešín – H. Stropnice (10).