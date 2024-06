Vítězstvím nad Karlovými Vary 5:2 a lichotivým pátým místem v konečné tabulce České fotbalové ligy zakončilo sezonu třetiligové béčko Dynama Č. Budějovice. Jako trenér v týmu skončil Dušan Žmolík, jenž v nové sezoně bude působit v Pardubicích a trenérskou taktovku v béčku Dynama po skončení aktivní činnosti v prvoligovém týmu Dynama přebírá Martin Sladký.

Dušan Žmolík po svém působení v béčku Dynama odchází jako trenér do Pardubic. | Foto: Foto/ archiv Deníku



Na otázky Deníku po zápase Dynama B s K. Vary odpovídal nyní již bývalý trenér týmu Dušan Žmolík.

Vaši svěřenci se jak se sezonou, tak i vámi ve funkci trenéra rozloučili vysokým vítězstvím. Takže spokojenost?



Těší mě, že v posledním kole jsme konečně protrhli tu smůlu z minulých utkání, v nichž jsme hráli dobře, ale ztráceli jsme body. Mám radost, že ač to asi z naší strany hlavně ve druhé půli nebylo herně až tak povedené utkání, výsledkově se nám dařilo a některé góly jsme dali i po velice zdařilých kombinačních akcích. Hlavně ve druhé půli to byl z naší strany trochu až příliš otevřený fotbal, a kdybychom hráli proti týmu, který by měl vepředu větší kvalitu, mohli jsme mít větší potíže. Nicméně jasným vítězstvím mi kluci udělali velkou radost.

To vítězství mohlo být ještě i vyšší.

To máte pravdu, nedali jsme ani penaltu a byla tam spousta dalších situací, které mohly a asi i měly skončit dalšími góly. Na druhé straně bych k některým fázím zápasu mohl mít i výhrady. Sice bylo horko a klukům se lehce neběhalo, ale v obranné fázi jsme dle mě nehráli tak, jak bychom hrát měli. Naštěstí jsme si to ale vynahradili směrem dopředu a myslím, že diváky jsme tím potěšili.

Kdybyste se měl ohlédnout za sezonou, klady asi převažovaly. Je to tak?

Souhlasím, sezona byla fantastická! Začátek nám sice příliš nevyšel, postupem času si ale naši mladí kluci,co přišli z dorostu, se svými zkušenějšími spoluhráči sedli a řekl bych, že současný tým má před sebou slibnou budoucnost.

Odcházíte do Pardubic, jak bude na své angažmá na jihu Čech vzpomínat?



Samozřejmě jen v dobrém! Nemohu říct půl slova špatného, akademie tady je na výborné úrovni, prostředí a podmínky jsou v Budějovicích perfektní. Těch let, kdy jsem tady působil, rozhodně nebudu nikdy litovat a rád bych s těmi skvělými lidmi tady byl nadále v kontaktu. Není vyloučeno, že by se naše kroky nemohly někdy zase sejít.

ÚŘEDNĚ Z JčKFS

Tresty: Krejčí (Strakonice), Štos (Týn), Dlouhý (Volyně), Václavík (Loko ČB), Benedikt (Vodňany), Chalupský (Protivín) 3 zápasy, Zítek (Kovářov), Färber (Bavorov) 2 zápasy, T. Ježek (Bělčice), Česánek (Vacov) 1 zápas (všichni nepodmíněně od 13. června).

Žádosti: Kliment (Vimperk) zbytek trestu změněn na 1 utkání podmíněně do 30. září), Kuchejda, Káš (oba Čimelice), Gažák (T. Sviny) a Toman (Rudolfov) nevyhověno.

Pokuty: Vávra (Kaplice) 2000 Kč, A. Ježek (Bělčice) 1000 Kč, Lišov 600 Kč. Chotoviny / Malšice 200 kč, Loko ČB 100 Kč, poplatky: Kovářov 1000 Kč (navíc Blatné uhradí 2220 Kč), z OFS ČB: Zborov 500 Kč (+ uhradí H. Stropnici 1830 Kč), Borovany, Nová Ves a D. Voda 100 Kč.