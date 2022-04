Branky: 44. Stejskal – 53. Miker. ŽK: 2:3 (Volf, Sajtl – Pančev, Freisinger, Neruda). Diváci: 238. Rozhodčí: Lerch – Hlaváček, Cichra.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek (83. Kotrba) – Kulík (70. Jelínek), Volf (90. Bílý) – Kalousek, Koreš, Hrachovec – Stejskal (70. Petr).

Páteční večerní zápasy zatím Píseckým nevycházejí. Po třech porážkách doma přišel bod. „Tentokrát je to opravdu ztráta dvou bodů. Tentokrát jsme nedali čtyři tisíciprocentní šance. Nejsme schopní dát góla. Naštěstí jsme dali na konci první půle vedoucí branku po brejku dvojice Koreš – Stejskal. Ale necelých deset minut po návratu na hřiště jsme inkasovali ze standardky. Střela za tyč, gólman při odraze podklouzl a zapadlo to tam na 1:1. Tentokrát jsme ty body fakt ztratili,“ komentoval duel vedoucí píseckého celku Miroslav Grobár.

Proti týmu, který se zachraňuje a na tak těžkém terénu se však vždy hraje špatně. „Je fakt, že jsme hráli třikrát pod světly a z toho nám dvakrát pořádně lilo. Dneska zase, ale bylo to pro oba celky stejné. Tento soupeř však byl zralý na to, abychom ho zdolali rozdílem třídy. Ale bohužel. Nejsme schopní si dát finálovku, případně gól,“ nebyl spokojený M. Grobár.

Vypadá to tedy, že na týmu leží jakási domácí deka. „Nemyslím si, že na nás leží deka. Soupeř tam sice nějaké brejky měl, ale mělo to být po půli jednoznačně 3:0 a nebylo co řešit. Bohužel se to nestalo. Místo toho přišlo vyrovnání ze standardky, my pak trefili Korešem tyč. Zkrátka jsme to nedotlačili,“ doplnil Grobár k utkání a pokračoval k dalšímu programu: „Nyní jedeme na Motorlet a pak máme doma Králův Dvůr. Po těchto dvou zápasech tam máme volný víkend, tak se snad dáme dohromady.“