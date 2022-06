ŽK: 3:2 (Martinic, Čížek, Kurek – Volf, Bílý). Diváci: 165. Rozhodčí: Šulcová – Řeháček, Bohata.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba – Belej, Volf, Kalousek (92. Stejskal), Hrachovec (61. Voráček), Mašek – Petr (71. Bílý).

Bod ze hřiště soupeře se vždy počítá. „Vezeme zlatý bod. Dopředu jsme sice tentokrát nepředvedli vůbec nic, ale vzadu jsme to odehráli dobře. Ve finále je to dobrý bod. Hrálo se převážně na naší polovině, domácí tam měli pár šancí či pološancí, gólman Satrapa to však všechno pochytal. Obrana neinkasovala, ale dopředu jsme byli naprosto jaloví. Nekopali jsme snad ani jeden roh, takže shrnuto, podtrženo, tentokrát to byl defenzivně ubráněný bod,“ shrnul utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Nyní čeká Písecké cesta na béčko Slavie Praha. „Z pendlů z áčka nebudou mít nikoho. Bude to klasická juniorka, což je možná ještě horší než když je tam nějaký pendl. Kluci lítají po hřišti, jsou silní na balonu, takže nás nečeká nic snadného. Uvidíme, zda již bude k dispozici Koreš. Zkrátka musíme zabojovat. Pak vše zakončíme doma s Rakovníkem,“ hledí k dalšímu programu M. Grobár.