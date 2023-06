Fotbalisté třetiligového béčka Dynama svou premiérovou sezonu ve III. lize, do které loni z divize postoupili, zakončili hladkým vítězstvím 3:0 nad Královým Dvorem.

Trenér Dušan Žmolík mladíky Dynama dovedl ve třetí lize k záchraně. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Těší mě, že kluci si po porážce na Motorletu napravili reputaci jak zaslouženým vítězstvím, tak i odvedeným výkonem. Mám radost, že jsme úspěšné jaro úspěšně zakončili,“ liboval si trenér Dynama B Dušan Žmolík.

Mladíci Dynama do zápasu s Královým Dvorem vlítli jako velká voda, brzy dali gól na 1:0 a vypracovali si i další šance. Dvě z nich měl aktivně hrající Polanský: v té první mu pokus o lob gólman Kovařík se štěstím vyškrábl, při té druhé mířil při kolem gólmana těsně vedle zadní tyče.„Kluky musím pochválit, odehráli velice dobré utkání, a kdybychom proměnili ještě nějaké z těch dalších příležitostí, které jsme si vypracovali, povedlo by se nám i počtem gólů rehabilitovat ten hrozný výsledek z minulého zápasu,“ zmínil Žmolík vysokou porážku na Motorletu.

Velkou možnost měl ještě v první půli Šimoník, jehož hlavičku vytáhl nad břevno brankář Kovařík jen reflexivně. Druhý gól tak přidal až po půli střelou k tyči Petr Zíka a výhru pečetil třetím gólem Böhm. Už předtím Prášek svůj brejk z půli hřiště zakončil střelou vysoko nad (míč mu v klíčové chvíli skočil) a Malechovu ránu zblízka brankář hostí vykopl. „Těch velkých příležitostí a propadaných balonů kolem brány tam z naší strany byly mraky,“ krčil rameny Žmolík, dle něhož ale důležité bylo, že se zápas líbil i fanouškům, kteří to svým potleskem při zápase i po něm dávali najevo. „Když se vyhraje a ještě se to líbí lidem, je to dokonalé,“ ocenil kouč B-týmu Dynama.

Potěšil ho i kvalitní výkon týmu v defenzívě. „Radost máme z nuly vzadu, kde jsme se vrátili k osvědčené sestavě. Na Motorletu jsme sestavu vzadu protočili a ti kluci, co tam dostali šanci, dlouho nehráli, takže se nelze divit, že jsme to v obranné činnosti minule nezvládli. Ale to je už minulost, tentokráte to vzadu byl od nás bezchybný výkon,“ vyzdvihl Žmolík.

Jeho spokojenost s defenzivní hrou svého týmu byla zcela oprávněná. Hosté totiž nehráli špatně, do větší šance je ale pevná obrana Dynama v čele s Kladrubským nepustila. Ve 24. minutě sice míč po Procházkově centru i vinou větru padl na břevno, jinak Andrew v bráně ale za celý zápas nemusel zasahovat proti žádné přímé střele hostí mezi tři tyče!

Pozitivně kouč béčka Dynama kole hodnotil i celou sezonu. „Dařilo se nám hlavně na jaře, kdy jsme uhráli, pokud se nepletu, třiadvacet bodů. Mít podobnou várku bodů i na podzim, šli bychom do jara v klidu. Bohužel tolik bodů jsme na podzim nenahráli, a proto jsme na jaře vlastně do každého zápasu museli jít s tím, že ho potřebujeme zvládnout. To pro naše mladé kluky byla velká škola, hrát tak těžké zápasy o záchranu s tak malým kádrem nebylo snadné,“ přemítal trenér Žmolík.

Dle něj nelze třetí liga s divizí srovnávat. „Je to velký rozdíl, obrovský skok. V ČFL naši soupeři ve svých týmech často měli plno zkušených hráčů, takže pro naše mladé kluky, kteří poprvé nastupovali v tak vysoké soutěži, byl každý duel velkou zkušeností. Herně jsme nepropadali, ale často jsme dopláceli na neproměňování velkých šancí,“ konstatoval Žmolík a dodal, že hlavním cílem tudíž byla záchrana. „Tento cíl tým splnil už s předstihem a může nás těšit, že i v důležitých zápasech se mužstvo stále snažilo hrát svůj kombinační a aktivní fotbal,“ chválil své mladé hráče trenér Žmolík.