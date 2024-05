Po porážce 0:3 v Táboře s tamním béčkem prohrála juniorka Dynama i na Složišti před svými fanoušky Přešticím 1:3.

Ondřej Čoudek (na archivním snímku za áčko Dynama v souboji s boleslavským Ladrou) ve III. lize byl v zápase s Přešticemi oporou B-týmu Dynama, prohře ale nezabránil. | Foto: Foto/ archiv Deníku

„Když nedáme takové tutovky, jaké jsme v úvodních deseti minutách my měli, jen těžko můžeme vyhrát,“ lomil rukama trenér Dušan Žmolík, maje na mysli příležitosti, které jeho tým v úvodu měl (už v první minutě po Šimoníkově centru Prášek hlavičkoval zblízka vedle, vzápětí pálil zblízka vedle i Polanský a v 6. minutě se mezi tři tyče po rohu nevešla ani hlavička stopera Čoudka).

„My v tom začátku mohli zápas de facto rozhodnout, ale místo toho jsme po neuhlídané standardní situaci inkasovali na 0:1. Je to už po několikáté, kdy jsme takhle jednoduše dostali ze standardky gól, to je prostě neuvěřitelné,“ vrtěl hlavou trenér B-týmu Dynama, jehož svěřenci sice dokázali rychle vyrovnat (v zápise byl gól označen jako vlastní branka hostujícího Tvaroha), jenže ještě do poločasu další jejich chybu v defenzívě potrestal hlavou Šturza na 1:2.

Po změně stran většinou měli míč ve své moci domácí, obrana hostí je ale do větších brankových šancí nepouštěla. A když v 72. minutě šel Polanský zprava sám na bránu, pálil kolem zadní tyče do zámezí. Jak na to, v nastaveném čase ukázal v hostující Tolno, jenž pečetil na 1:3…

„Celou druhou půli jsme měli převahu, v koncovce se nám ale teď nedaří, zřejmě si ti naši mladí kluci v těch šancích nevěří. Nicméně pak jen těžko můžeme ty zápasy vyhrávat,“ smutně krčil rameny trenér Dušan Žmolík.

Dynamo Č. Budějovice B – Přeštice 1:3 (1:2)

Branky: 16. Tvaroh vlastní – 14. Heger, 36. Štursa, 90+2. Tolno. ŽK: Šimoník – Purkart, Rádl. Diváci: 120. Rozhodčí: Panský – Toucha, Lepič.

Dynamo B: Valenta – Němeček (46. Sladký), Čoudek, Novák, Šimoník (88. Böhm) – Malecha, Hák, Petr Zíka (73. Bečvář) – Polanský, Prášek, Mašek (73. Dejanović).