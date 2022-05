„Zápas měl podobný průběh jako tomu bylo ve většině našich předchozích střetnutí, akorát s tím rozdílem, že tentokráte jsme svou herní převahu dokázali vyjádřit také větším počtem branek,“ hodnotil hladkou výhru 6:0 trenér Dušan Žmolík, jehož svěřenci měli po celých devadesát minut hru jasně ve své moci. „Beroun zahrozil vážněji snad jen jednou, kdy náš stoper podklouzl, brankář Kerl si s tím ale výborně poradil, zmínil Žmolík únik Tarasova ze 23. min. „Ač to bylo ještě za stavu 1:0, ani gól na 1:1 by zřejmě obrat ve hře nepřinesl, Beroun dle mě na to něměl potřebnou kvalitu,“ konstatoval domácí kouč.