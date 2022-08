Branky: 42. Švestka, 71. Vokřínek – 38. Uher, 74. Kadula. ŽK: 0:3 (D. Bálek, Štěch, Kotrba). Diváci: 120. Rozhodčí: Schveinert – Šálková, Mičan.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Chylík, Kostka, Kotrba – D. Bálek, Janoch, Štěch, Kotrba – Kadula (92. Habor) – Uher (87. Požárek). Trenér Přemysl Šroub.

Každý bod ze hřiště soupeře se počítá a z béček profesionálních klubů dvojnásob. „Jednoznačná spokojenost. Hráli jsme proti velké kvalitě a na hlavním stadionu jsme si to užili. Byl to pro nás tak trochu svátek. Podali jsme velice kvalitní výkon. Dobře jsme to odbránili a měli nebezpečné brejkové situace. Dali jsme dva góly a vezeme si krásný bod,“ nezakrýval spokojenost katovický trenér Přemysl Šroub.

U béček ligových klubů to bývá především o mládí, dravosti a rychlosti. „Příbram byla jednoznačně lepší na balonu. My dobře bránili a hráli to v bloku, stejně jako předtím na Petříně. Taktiku jsme zvolili stejnou a vyplatilo se nám to. Jeden gól jsme dali po standardce, jeden z brejku. Kluci plnili přesně to, co jsme si řekli. Dva góly dát Příbrami je super a vezeme si zasloužený bod,“ komentoval duel trenér.

Kvalitní týmový výkon nám přinesl všechny tři body, chválil hráče trenér Šroub

V předchozím kole chyběli Katovickým někteří hráči základu, kteří se „podíleli“ na svatbě Lukáše Bálka. Tentokrát doznalo složení týmu změn. „Z těch tří chyběl právě Lukáš Bálek, který je na svatební cestě, ale jinak se do základu vrátili Janoch a Kadula. Oba zahráli výborně,“ doplnil trenér Šroub.

Dva zápasy venku a čtyři body. V Katovicích panuje spokojenost a výkony jsou výbornou pozvánkou pro fanoušky na domácí zápasy. „Trochu jsme měli z úvodu soutěže obavy, čekali nás těžcí soupeři. Vydolovali jsme nadstandardní čtyři body. Již ve středu nás čeká doma MOL cup s Přešticemi, v sobotu pak mistrovský zápas s Doubravkou. Diváky jsme určitě namlsali a doufám, že přijdou. Dneska s námi bylo v Příbrami kolem padesátky lidí, což byla paráda. Na obrovských tribunách byli sami a bylo je pořádně slyšet. Je třeba jim poděkovat,“ doplnil k dalšímu programu Přemysl Šroub.