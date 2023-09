Fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. V ČFL prožily jihočeské kluby skutečně černý víkend a ani jeden z nich nebodoval. V divizi zvítězily Jinndřichův Hradec doma nad Komárovem a Soběslav byla stoprocentní v Tachově.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Mariánské Lázně. | Video: Jan Klein

ČFL

FK Králův Dvůr – SK Dynamo České Budějovice B 5:0 (4:0)

Branky: 30. a 88. Nazarenko, 5. Rudavskyi, 35. Procházka, 36. Patrovský. ŽK: 0:1 (Smejkal). Diváci: 160. Rozhodčí: Tryzna – Matějka, Pilný.

Dynamo B: Andrew – Šimoník, Novák, Rajtmajer (59. Kladrubský), Smejkal (27. Pařízek) – Hák (37. Mašek), Böhm, Malecha – Polanský (59. Dohnal), Prášek, Bastl (38. Bečvář).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Možná nám ublížil výsledek z minulého kola, kdy jsme doma dali Motorletu šest gólů. Soupeř totiž těžil z naší nekoncentrovanosti v defenzívě, do půle měl pět šancí a z nich dal pět gólů. I proto jsme ještě před koncem prvního poločasu sáhli ke třem střídáním, přičemž jen to první z nich bylo kvůli zranění Marka Smejkala. V poločase nám bylo jasné, že musíme s tím nějak zatřást a po přestávce se to z naší strany skutečně zklidnilo a trošku i náš výkon šel nahoru. Vysokou porážkou jsme pošlapali dobré výkony z předchozích utkání. Rozhodně příště doma, kdy máme v sobotu na Složišti béčko Bohemky, bychom se chtěli za tento debakl našim fanouškům dobrým výkonem i dlobrým výsledkem omluvit.“

Dukla Praha B – FC Písek 2:0 (0:0)

Branky: 49. Lehký, 77. Hübl. ŽK: 1:1 (Lehký – Arzberger). Rozhodčí: J. Beneš – Doubrava, A. Beneš. Diváci: 150.

Písek: Lerch – Sajtl, Běloušek, Bartizal, Kašpar (80. Tlapa) – Mařík (70. Koreš), Vokurka – Bicenc (80. Vonášek), Kašpírek (63. Pech), Štěch (70. Uher) – Arzberger.

Milan Nousek, trenér Písku: „Dukla se prezentovala jak, jak jsme očekávali, tedy rychlým a kombinačním fotbalem. To nám především v prvním poločase dělalo velké problémy, takže si domácí připravovali nebezpečné příležitosti, ale naštěstí netrefovali branku. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme zvýšit aktivitu. Měli jsme i velkou šanci, když Arzberger z malého vápna trefil břevno. Bohužel, z protiútoku přišel roh, my při centru zapomněli na zadní tyči protihráče a soupeř se dostal do vedení. Opět jsme si vytvořili příležitost k vyrovnání a vzápětí znovu inkasovali. Závěrečnou čtvrthodinu jsme víceméně strávili na soupeřově polovině, ale byl to spíše platonický tlak a gól jsme vstřelit nedokázali. My přežili první půli, kdy byla Dukla lepší, po přestávce jsme začali hrát a podali zlepšený výkon, za což jsme však byli „odměněni“ tím, že jsme dostali dvě branky.“

Slavia Karlovy Vary – FC Silon Táborsko B 3:2 (2:0)

Branky: 13. Maňák, 27. Rimovičs, 67. Červený – 59. Svatek, 81. Kubovský. Rozhodčí: Langmajer – Kubec, Kříž. ŽK: 4:2 (Maňák, Geňo, Horník, Gedeon – Schramhauser, Kopřiva). Diváků: 197.

Táborsko B: Mrzena – Šplíchal, Brabec, Plucar, Schindler (78. Kubovský), Schramhauser, Nešický, Kopřiva (46. Novák), Kalousek (46. Ede Oloko), Svatek, Vozihnoj (38. Alozie).

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Zápas se hrál na umělé trávě a nedopadl pro nás příznivě. Mrzí mě, že jsme soupeři vinou velkých chyb v obraně vítězství v podstatě darovali. Už v prvním poločase jsme inkasovali dva góly, a protože Svatek naopak naši největší šanci neproměnil, ocitli jsme se ve složité situaci. Do druhé půle jsme změnili rozestavění a sáhli k dalším dvěma střídáním. Podařilo se nám soupeře dostat pod tlak a snížit brankou Svatka, pak ale následovala naše další hrubka a Karlovy Vary nám znovu odskočily. Ze závěrečného náporu jsme sice vytěžili gól Kubovského na 3:2, ale vyrovnat už se nám pak nepodařilo.“

Divize

FK Jindřichův Hradec 1910 – FK Komárov 3:2 (1:2)

Branky: 39. vlastní (Pužík), 77. Votava, 90. R. Mischnik – 6. (pen.) Pužík, 12. Lukavský. ŽK: 3:3 (Janák, Rejthar, Praveček – Bleha, Pužík, Srp). Rozhodčí: Fojtík – Braun, Klír. Diváci: 200.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (88. Hauser) – F. Waník (89. Cypra), Jaroš, Praveček, R. Mischnik, Janák (90. Petr) – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Vstup do utkání se nám vůbec nevydařil. Propadli jsme v obraně, následoval faul ve vápně a hosté šli do vedení z pokutového kopu. Následně jsme nepokryli odražený balon a po střele zdálky jsme ve 12. minutě podruhé inkasovali. Nebylo to pro nás jednoduché, ale nezanechalo to na nás stopy. V 39. minutě se nám povedla standardka a soupeř tečoval balon do vlastní sítě. Závěr poločasu jsme však odehráli zbrkle a nervózně. V kabině jsme si řekli, že takhle to nejde, po změně stran jsme Komárov zmáčkli a povedlo se nám utkání otočit úplně stejně, jako se to před týdnem proti nám podařilo Rokycanům. V 77. minutě jsme po autovém vhazování vybojovali ve středu hřiště balon a Filip Votava, jehož si hosté jinak velmi dobře hlídali, se dostal do brejku, který proměnil. Vítězná trefa přišla v nastavení po standardce, když si na pěkný centr naběhl Roman Mischnik a hlavou nám zajistil vítězství, takže jsme si prožili euforii se vším všudy.“

Slavoj Český Krumlov – Viktoria Mariánské Lázně 1:3 (0:1)

Branky: 75. (PK) Kuna – 3. Kapolka, 50. Beránek, 62. Dvořák. ŽK: 2:1 (Kolář, Kuna – Tapia). Rozhodčí: Štefan – Glogar, Gerhardt. Diváci: 145.

Č. Krumlov: Polanský – Trmal, Kuna, Kabele, Švec – Parakhnenko, Gelnar (66. Svoboda), Ryneš (J. Matuška), Kolář – Vaněk (66. O. Matuška), Vávra.

Pavel Lattner, asistent trenéra Č. Krumlova: "Nám se nepovedly vstupy ani do jednoho poločasu, vždy jsme brzy dostali laciný gól. Na začátku to bylo z rozehraného autu po nezachycené náběhu hráčů. Sice po krásné střele, ale zkrátka jsme prohrávali. Za stavu 0:1 jsme kopali penaltu a neproměnili ji. Vytvořili jsme si i další šance, ale neproměnili je. Na začátku druhého poločasu jsme trochu zaspali, přišla nerozhodnost v rozehrávce, kterou jsme hasili faulem a soupeř nás ze standardky trestal gólem přes zeď. Třetí branku jsme dostali po další standardce. Po rohu přišel odražený balon, nebyli jsme schopni ho odvrátit a soupeř to vrátil do brány. Pak jsme měli ještě jednu výhodu penalty, ze které jsme upravili kosmeticky na 1:3. Herně to nebylo tak hrozné, ale výsledkově opět propadák."

FK Tachov – Spartak Soběslav 1:3 (0:1)

Branky: 49. Vejvoda – 9. Pravda, 87. Dvořák, 90.+5 Coufal. Rozhodčí: Hányš – Coufal, Makovec. ŽK: 3:1 (Umanskyi, Šoul, Sloup – Boucník). ČK: 0:1 (55. Vaněk). Diváků: 200.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Boháč, Kubart, Hromada (46. Větrovský) – Dumbrovský (90. Coufal), Boucník (65. Dvořák), Pravda, Vaněk – Hájek, Vítovec (65. Švec).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Spokojený jsem samozřejmě s výsledkem, ne tak ale s předvedenou hrou, a už vůbec ne se zbytečným vyloučením Filipa Vaňka, které nám všechno ztížilo. V prvním poločase jsme byli aktivnější a po vydařené individuální akci nejlepšího hráče na ploše Pravdy jsme šli do vedení. Další akce jsme k výrazným šancím nedotáhli; ukázalo se, že nám chybí pohoda. Před druhou půlí jsme hráče nabádali, aby si počínali aktivně a snažili se dát zlomový druhý gól, jenže stal se pravý opak. Hned po přestávce jsme dostali gól po rohu soupeře od neobsazeného hráče a brzy potom přišlo zmíněné vyloučení. V tu chvíli byl soupeř na koni a popravdě jsem se obával o výsledek. Musím ale říct, že se kluci naopak semkli a zbytek utkání odmakali, navíc se vydařila i střídání. Nejprve nás Dvořák po povedené akci poslal do vedení, pak chytil Červenec hodně nebezpečnou hlavičku soupeře a v závěru pojistil naše vítězství Coufal. Za nasazení musím před hráči smeknout, ale ke spokojenosti s hrou máme daleko. Je to všechno hodně syrové a na silnější soupeře nám to stačit nebude, obzvlášť když nám chybí několik důležitých hráčů.“

Baník Sokolov – Otava Katovice 2:1 (0:0)

Branky: 62. Kubinec, 86. Kýček – 71. Martin Kynkor. ŽK: 4:2 (Kabantsov 2, Švihořík, Čížek – Michal Kynkor, D. Bálek). ČK: 1:0 (83. Kabantsov). Rozhodčí: Havránek – Schveinert, Mazanec. Diváci: 150.

Katovice: Švehla – Sigmund (76. Souhrada), Janoch, Michal Kynkor, Chylík (39. D. Bálek) – Kotrba – Hnídek, L. Bálek (65. Martin Kynkor), Kahuj (65. Motl), Brabec – Požárek.

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Celkově to byl remizový zápas. My byli lepší v prvním poločase, vypracovali si tři gólové šance, bohužel jsme žádnou neproměnili. Domácí jsme v první půli takřka k ničemu nepustili. Do druhého poločasu jsme však nastoupili ospale, přenechali iniciativu soupeři. Byli jsme bez pohybu, nechodili moc do soubojů, byli jsme v nich pozdě. Nakonec z toho byl i vedoucí gól domácích. Po našem nedůrazu a nedůslednosti jsme se nechali obejít u lajny a domácí dali vedoucí gól. My jsme prostřídali, zvýšili aktivitu, měli více ze hry a po krásné akci po lajně vyrovnali. Krátce poté šli domácí do deseti a místo toho, abychom zvýšili tlak, jsme udělali zbytečný faul u lajny na půlce poloviny hřiště. Naprosto nesmyslný, který nic neřešil, na hráče, který byl zády k naší bráně. Domácí to nakopli do našeho vápna, tam to třikrát propadlo, nedůraz, nezodpovědnost při osobním bránění a dostali jsme domácí do vedení. Stáhli jsme to pak vzadu na tři a vytáhli stopera. V nastaveném čase jsme měli dva rohy po sobě, po tom druhém balon poskakoval na brankové čáře, ale nedůrazem v soupeřově vápně to tam nikdo z našich neuklidil do prázdné. To byl důvod, proč jsme odjížděli bez bodu. Pro nás to byl hratelný zápas, minimálně bod jsme měli mít. Ale nejsme schopni proměňovat jasné šance a pak se z venka těžko vozí body."