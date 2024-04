Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. Béčko Dynama v ČFL porazilo doma Vltavín a v tabulce už je třetí! V divizi Český Krumlov ovládl derby v Katovicích a výrazně posiluje svou pozici v boji o záchranu.

Písečtí fotbalisté doma podlehli rezervě pražských Bohemians 0:1. | Foto: Jan Škrle

ČFL

FC Písek – Bohemians Praha B 0:1 (0:0)

Branka: 81. Lehovec. ŽK: 6:1 (Dohnal, Voráček, Koreš, Bartizal, Sajtl, Pech – Farkaš). Rozhodčí: Severýn – Švorc, Andras. Diváci: 455.

Písek: Lerch – Vokurka (90. Štěch), Kašpar, Bartizal, Novák - Koreš, Pech - Belej, Dohnal (63. Arzberger), Voráček - Kalousek.

Milan Nousek, trenér Písku: „V utkání jsme měli i dobré pasáže, doplácíme ale na nekvalitu ve finální fázi. Některé situace řešíme zbrkle, nebo je zase zbytečně přehráváme a dáváme tak soupeři možnost se na ty situace připravit. Občas máme i smůlu. Podobně jako před týdnem proti Motorletu jsme si nepohlídali ofsajdové postavení a opět nám nebyl uznán gól. Štěstí se od nás v posledních zápasech odklonilo, tak doufám, že v příštím utkání budeme těmi šťastnějšími my.“

Dynamo Č. Budějovice B – Vltavín 2:1 (1:0)

Branky: 45+1. Novák, 50. Hák – 63. Novák vlast. ŽK: Böhm – Tichý. Rozhodčí: Glogar – Doubrava, Izugrafov. Diváci: 100.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Čoudek, Novák, Němeček (64. Smejkal) – Malecha, Böhm, Hák – Polanský (90. Galovič), Zajíc (64. Bečvář), Mašek (64. Artymovyč).

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: „Spokojenost s výsledkem a myslím, že hlavně v první půli i s naší hrou. Po přestávce jsme se snažili držet už náskok a hrát spíše takticky zezadu. Škoda, že jsme si to zkomplikovali tím vlastním gólem, já kluky ale dopředu upozorňoval, že Vltavín má dobré mužstvo, akorát má potíže v koncovce. To Vltavín potvrdil i tady a v tabulce by měl být určitě výš. I díky hostům se hrál pěkný zápas, oni totiž hráli fotbal, my také hráli fotbal. Neměli jsme k dispozici příliš hráčů, a tak museli nastoupit i ti, co toho v poslední době až tolik nenatrénovali, a proto nám síly ke konci docházely. Naštěstí jsme výhru skvělým výkonem vzadu uhájili.“

FC Silon Táborsko B – Motorlet Praha 1:1 (0:0)

Branky: 81. Nešický – 90. Amobi. Rozhodčí: Fencl – Doubrava, Kříž. ŽK: Brabec – Jurčišin, Walter. Diváků: 251.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Brabec, Schindler, Kopřiva – Schramhauser (15. Javorek), Kopáček (46. Špaček), Kubovský (70. Drchal), Nešický, Novák (46. Praveček) – Mach (90. Koulousias).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „Jsme samozřejmě zklamaní, protože je velká chyba nechat soupeře vyrovnat dvě minuty před koncem. První poločas nám příliš nevyšel, nebyli jsme dostatečně důrazní ani aktivní, a tak jsme na to zareagovali několika změnami. Museli jsme si připomenout, co chceme hrát. Nakonec jsme po osmdesáti minutách dali gól, jenže jsme si nakonec nechali dát naprosto zbytečně vyrovnávající branku.“

Divize

SK Aritma Praha – FK Jindřichův Hradec 4:0 (2:0)

Branky: 23. a 41. Komárek, 62. a 67. Trenkwitz. ŽK: 1:1 (Ielitro – M. Mischnik). ČK: 0:1 (Waník). Rozhodčí: Šlajz – Kračmer, Kříž. Diváci: 100.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar, Rejthar, Hauser – Rezek (65. Didek), Petr (46. Škrleta), R. Mischnik (79. Gráf), M. Mischnik, Waník – Votava (32. Žilák).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas jsme nezačali špatně, ale pak se nám, bohužel, zranil náš kapitán Votava a v době jeho ošetřování za postranní čarou jsme v deseti dostali gól. Nedlouho před přestávkou jsme udělali na stoperu obrovskou chybu a Aritma vedla 2:0. Věděli jsme, že na půdě soupeře z čela tabulky to už bude těžké, přesto jsme do druhé půle nastoupili s odhodláním zkusit vývoj změnit. Jenže po pár minutách jsme dostali červenou karu za oplácení a pak už to bylo velmi složité. Třetí brance předcházelo ze strany domácího hráče zpracování balonu rukou, což jako jediný neviděl rozhodčí. Při čtvrté trefě jsme soupeře vystavili do ofsajdu, ale místo zvedání rukou, když se nemávalo, jsme měli situaci dohrát. Teď je pro nás důležité se dobře připravit na příští utkání, v němž hostíme Klatovy a budeme doufat, že se nám uzdraví kapitán.“

Otava Katovice – Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1)

Branky: 18. R. Bauer, 56. O. Polanský. ŽK: 3:6 (Uher, Brabec, Vonášek – Beránek, Kabele, Matějček, M. Švec, Polanský, J. Matuška). Rozhodčí: Kastl – Šiška, Pena. Diváci: 386.

Sestavy – Katovice: Provazník – Sigmund, Kotrba, Michal Kynkor, Brabec – Vonášek (68. Sládek) – J. Štěch (46. Motl), Martin Kynkor (79. Souhrada, Uher, L. Bálek – Požárek (46. D. Bálek). Český Krumlov: Beránek – Š. Šindelář, Kabele, M. Švec, Trmal (81. J. Matuška) – Kordík, Gelnar, Matějček, O. Matuška – Polanský – Bauer (81. Kubát).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Věděli jsme, že bude Krumlov hrát v bloku. Hráči na to byli připraveni, měli jsme hrát křižné balony, trhat jim zálohu a dostat se z křídel do šancí. Věděli jsme, že to je jediná cesta, protože má soupeř s těmito centrovanými míči problémy. Bohužel, nic z toho jsme neplnili a naopak bylo v naší hře plno nepřesností, málo pohybu a vrcholem všeho byly dvě přihrávky, kterými jsme jim připravili góly. Soupeř měl dvě šance po našich špatných přihrávkách jak na talíři. S takovým výkonem se nedá hrát, nebyla tam bojovnost, nebylo tam nic. Zápas si musíme pořádně rozebrat a zakročit, protože takto to dál nejde. Jsou tam hráči, kteří momentálně hrají pod své limity a to je špatně."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Jeli jsme do Katovic s tím, co nás na jaře zdobí. Máme zabezpečenou obranu, zdvojujeme se, hrajeme jako jeden muž a funguje to. Dvakrát či třikrát utečeme, dáme jeden, pak druhý gól a je hotovo. Katovičtí hráli, my stáli před vápnem a nepustili jsme je do šancí. Měli tam dva trestňáky, z jednoho nastřelili břevno, jinak neměli prakticky nic. Ale takový je fotbal, musejí se dát góly.

FC Rokycany – FK Spartak Soběslav 2:0 (0:0)

Branky: 76. Karlíček, 82. Černý. Rozhodčí: Hányš – Talpáš, Melničuk. ŽK: 3:4 (Laubr, Lehký, Pražský – Boucník, Račák, Hájek, Macák). Diváků: 160.

Soběslav: Červenec – Dumbrovský, Zeman, Hoffman, Račák – Pavlík (79. Coufal), Boucník (70. Bouchal), Kubart, Vaněk – Pravda (70. Macák), Hájek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Rokycany jsou hodně houževnatým soupeřem, který má svoji hru založenou na důrazu v osobních soubojích a centrech. Až do 75. minuty jsme to dokázali eliminovat a hrálo se vyrovnané utkání, jenže pak jsme dostali téměř z ničeho gól na 1:0. My jsme po něm otevřeli hru a domácí toho využili ke vstřelení druhé branky. My naopak můžeme litovat několika nedotažených šancí, které jsme si vytvořili. Navíc nám chybělo více důrazu, takže i když jsme odehráli poměrně smolný zápas a na stranu soupeře se přiklonilo štěstí, získaly Rokycany body asi zaslouženě.“