Republikové fotbalové soutěže o víkendu odstartovaly úvodním kolem nového ročníku. V ČFL neprožily jihočeské kluby šťastný vstup do sezony, bodovalo pouze béčko Táborska, které jako nováček soutěže přivezlo bod ze hřiště Vltavínu. Z kvarteta zástupců našeho klubu v divizi zvítězila jen Soběslav, která vyhrála v Domažlicích nad béčkem.

FORTUNA divize A, 1. kolo: SK Klatovy 1898 (v červených dresech) - SK Otava Katovice (modří) 2:2. | Foto: Jindřich Schovanec

ČFL

Sokol Hostouň – SK Dynamo České Budějovice B 1:0 (0:0)

Branka: 58. Januška. ŽK: 2:2 (Kosík, Januška – Malecha, Polanský). Diváci: 209. Rozhodčí: Šulcová – Štefan, Holakovská.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Novák, Němeček, Šimoník – Polanský, Böhm, Malecha, Hák (81. Dohnal), Bastl (74. Mašek) – Bečvář (62. Prášek).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Výsledkově se nám zápas nepovedl, za odvedený výkon ale musím své hráče pochválit. Hlavně do přestávky jsme hráli výborně a vypracovali si i šancí a je velká škoda, že jsme žádnou z nich nedokázali využít. Někdy i vinou domácího brankáře, který několikrát svůj tým svými zákroky podržel. Po změně stran už jsme tak dobře nehráli, navíc jsme po laciné chybě dostali gól, a přestože jsme nějaké šance i pak měli, vyrovnat se nám to nepodařilo. V sobotu dopoledne hrajeme na Složišti s béčkem pražské Dukly a budeme chtít bodovat.“

Loko Vltavín – FC Silon Táborsko B 1:1 (0:0)

Branky: 90+2. Kovernikov – 68. Kalousek. Rozhodčí: Duda – Kubec, Kříž, ŽK: 3:1 (60. Čejda, 66. Jedlička, 85. Tichý – 84. Nešický), 150 diváků.

Táborsko B: Mrzena – J. Šplíchal (84. Kubovský), Brabec, Slavík, Schindler – Schramhauser, Kopřiva, Nešický – Kalousek (69. Vozihnoj), Svatek (84. Tauber), Novák (75. Alozie).

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „První zápas v sezoně bývá vždycky těžký, a to se potvrdilo. Nastoupilo proti nám v podstatě céčko Sparty, protože za Vltavín hrálo šest nebo sedm kluků ze Sparty, kteří se nevešli do jejího B-týmu. V prvním poločase hodně běhavého zápasu jsme soupeře udrželi na uzdě. Sami jsme měli několik slibných brejků, které ale postrádaly finální fázi. Ve druhé půli už nám chybělo v přechodu do útoku více přesnosti a špatně jsme si přebírali soupeřovy hráče, i tak jsme se ale krásnou střelou Kalouska dostali do vedení. Bohužel jsme v 92. minutě dostali gól ze střely zpoza vápna. Inkasovat takhle na konci je vždycky smůla a moc nás to samozřejmě mrzí.“

Povltavská fotbalová akademie – FC Písek 1:0 (0:0)

Branka: 71. Hejda. ŽK: 3:5 (Jakobovský, Novák, Hejda – Běloušek, Mařík, Koreš, Lerch, Uher). Rozhodčí: Švagr – Doubrava, Glogar. Diváci: 170.

Písek: Lerch – S. Novák, Běloušek, Bartizal, Pineau (64. Sajtl) – Mařík (81. Bicenc) – Belej, Koreš, Kašpírek (60. Uher), Voráček (81. Štěch) – Arzberger (81. Vokurka).

Milan Nousek, trenér Písku: „Z výsledku jsme zklamaní, chtěli jsme bodovat. Podle mého soudu to byl spíše remízový zápas, A troufnu si říct, že situaci před rozhodujícím gólem trochu ovlivnil rozhodčí. Měli jsme některé dobré momenty, ale také se nám ukázaly nedostatky, na nichž musíme zapracovat.“

Divize

SK Klatovy 1898 - Otava Katovice 2:2 (0:2)

Branky: 48. Velfl, 58. Presl - 8. Martin Kynkor, 35. D. Bálek. ŽK: 5:3 (Presl, Lávička, Janda, Mészáros, Lukeš - Michal Kynkor, D. Bálek, Brabec). Rozhodčí: Adámek - Hes, Gerhardt. Diváci: 325.

Katovice: Provazník - Hnídek, Janoch, Michal Kynkor, Sigmund - Kotrba, Martin Kynkor, D. Bálek (72. Brabec), Kahuj (87. Kostka), Motl (93. Sládek) - Požárek (93. Souhrada).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Po zápase převažuje z bodu spíše smutek. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, neproměnili ještě další šance. Bohužel jsme v úvodu druhého poločasu vyrobili obrovskou chybu, ze které soupeř snížil. Po obdržené brance jakoby se tým obrátil o sto procent, začali jsme být pasivní, pozdě dostupovali souboje a nechali jsme aktivitu Klatovům. Z toho pramenil i vyrovnávací gól po balonu za obranu, kdy jsme nereagovali na náběh hráče. Pak jsme se trochu zvedli, z trestného kopu nastřelili břevno, měli tam Davidem Bálkem velkou šanci, ale nic z toho nebylo. V závěru se již zápas jen dohrával, nebyl to tolik fotbal, jako spíše boj. Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že z Klatov povezeme bod, tak bych byl spokojený. Podle vývoje zápasu mě to však mrzí. Kdybychom po přestávce pokračovali ve stejném výkonu jako v prvním poločase, museli bychom si odvézt tři body."

Slavoj Český Krumlov - FK Komárov 1:1 (1:1)

Branky: 12. Pužík vlastní - 28. Zítek. ŽK: 0:2 (Ženíšek, Kejča). Rozhodčí: Šálková - Matyš, Špindlerová. Diváci: 158.

Český Krumlov: Beránek - Matušek, Svoboda, Ryneš, Trmal - Kolář, Kuna, Kabele, Vávra (25. Matuška) - Vaněk (75. Trapl), Parakhnenko (89. Poláček).

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlva: "S bodem asi spokojenost. V první půli byl lehce lepší soupeř, i když jsme se dostali šťastně do vedení. Soupeř si dal vlastence, který se jen tak nevidí. My však vyrobili hrubici a soupeř srovnal. O přestávce jsme si něco řekli v kabině, začali jsme hrát ve druhé půli agresivněji, začali si věřit a byli lepší. V posledních dvaceti minutách jsme soupeře jasně přehrávali fyzicky. Ale problém byl v tom, že nedáme gól. Byly tam šance, ale bez gólového zakončení. S bodem jsem spokojen, v této soutěži se každý počítá. V minulé sezoně šlo o každý bodík a je třeba je sbírat od začátku."

FK Jindřichův Hradec 1910 – FK Viagem Příbram B 1:5 (1:3)

Branky: 9. Rezek – 18. a 73. Biricz, 10. Anih, 41. Jelínek, 48. Nkwinga. ŽK: 6:1 (Votava, Rejthar, R. Mischnik, J. Madar, Rezek, T. Cettl – Jelínek). Rozhodčí: Klír – Braun, Schmeister. Diváci: 189.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (76. Hauser) – F. Waník (70. J. Jaroš), R. Mischnik, Praveček, M. Mischnik, Janák – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Dostali jsme lekci z produktivity, hosté proměnili každou šanci, my jich, bohužel, sedm, osm spálili. To byl hlavní rozdíl tohoto utkání. Příbram začal o něco aktivněji, my si zkraje trochu zvykali na divizní rychlost. V 9. minutě jsme se dostali do vedení šťastným gólem novice Rezka, ale hosté vzápětí vyrovnali, což byla velká škoda. Pak sudí otočil faul na hranici vápna a Příbram šla z trestného kopu do vedení, které pak navýšila z další standardky. Jinak vlastně neměla nic jiného. My naopak do přestávky spálili tři velké šance. Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním se ještě o body poprat, ale hned v 48. minutě jsme prohráli souboj u rohového praporku, následovala přihrávka hostů do malého vápna na volného hráče a my inkasovali počtvrté. To nás na nějaký čas trochu srazilo, ale zase jsme se dokázali nadechnout, soupeře jsme zatlačili a vytvořili jsme si dalších pět velmi dobrých možností ke skórování. Tentokrát nám však nebylo v tomto směru prostě přáno. Výsledek je takový, jaký je, především kvůli naší špatné produktivitě a nedůrazu vzadu, za což nás Příbram nemilosrdně trestala. K dalšímu zápasu cestujeme do Tachova, nesmíme se z porážky sesypat, ale naopak se z chyb poučit a vyvarovat se jich.“

Jiskra Domažlice B – Spartak Soběslav 0:2 (0:0)

Branky: 50. z pen. a 57. Dumbrovský. Rozhodčí: Hányš – Talpáš, Makovec. ŽK: 2:2 (4. Copák, 88. Sojka – 63. Dumbrovský, 84. Hájek), 150 diváků.

Soběslav: Červenec – Větrovský, Bouchal, Kubart, Hromada (79. Coufal) – Vítovec, Hoffmann, Kutner, Vaněk – Hájek, Dumbrovský (69. Dvořák).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Jsme samozřejmě rádi, že se nám na úvod podařilo získat tři body venku. Pravdou je, že jsme si v zápase vybrali i hodně štěstí, a navíc nás musel výrazně podržet Martin Červenec v brance, který chytil i penaltu. Právě on byl naším nejlepším hráčem. Co se týče průběhu zápasu, v první půli se toho moc neudálo a oba týmy se soustředily na to, aby neinkasovaly. Nám se poměrně brzy po přestávce povedlo odskočit do dvoubrankového vedení, ale jak už jsem říkal, potom při nás stálo i štěstí, kdy domácí mimo jiné dvakrát trefili tyč.“