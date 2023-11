Republikové fotbalové soutěže pokračovaly předposledním podzimním kolem. V České lize uhrálo béčko Dynamo cennou remízu s jedním z favoritů celé soutěže rezervou Slavie. Písek se blýskl pětigólovou výhrou na hřišti posledního Králova Dvora. V diviznvím derby zvítězila Soběslav v Českém Krumlově a přikovala ho k poslední příčce tabulky.

Česká fotbalová liga: Dynamo ČB B - Slavia Praha B 0:0. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

ČFL

FK Králův Dvůr – FC Písek 1:5 (1:1)

Branky: 11. Bouček – 16. Voráček, 53. Pech, 73. Dohnal, 83. a 87. Kašpírek. ŽK: 2:2 (Krátký, Novák – Běloušek, Dohnal). Rozhodčí: Langmajer – Duda, Mičan. Diváci: 120.

Písek: Lerch – Bartizal, Běloušek, Kašpar – Koreš (88. Tlapa), Pech – Bicenc (82. Kašpírek), Arzberger (74. Belej), Dohnal (74. Mařík), Vokurka – Voráček (82. Štěch).

Milan Nousek, trenér Písku: „I poslední celek tabulky má svou kvalitu. Vyprávět by mohlo třeba českobudějovické Dynamo, které v Králově Dvoře dostalo pět gólů. Udělali jsme maximum, aby nedošlo k nějakému podcenění a přivezli jsme body. Domácí nás vedoucím gólem pouze přibrzdili, kluci naštěstí dokázali rychle zareagovat vyrovnávací brankou. Ve druhém poločase jsme hru kontrolovali a chodili jsme do otevřené obrany. Napadaly nám tam i góly, takže se můžeme radovat z výborného výsledku. Je škoda, že jsou to teprve první body z venku, ale bereme je všemi deseti.“

FK Admira Praha – FC Silon Táborsko B 3:0 (1:0)

Branky: 26., 65. a 66. Šiler. Rozhodčí: Bohata – Řeháček, Šůma. ŽK: 3:1 (Koutecký, Šiler, Martinic - Alozie). Diváků: 200.

Táborsko B: Matoušek – Kubovský, Brabec, Kopřiva, Škrleta – Alozie (79. Drchal), Nešický, Schramhauser, Plucar (60. Ede), Vozihnoj (60. Novák) – Svatek (83. Koulousias).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „Přiznám se, že jsem rozčarovaný z toho, jakým způsobem jsme zápas odehráli. Výkon, a hlavně přístup některých hráčů byl špatný. Nemusí se vždycky herně dařit, ale tady v tom případě jim chybělo jakékoliv nasazení a přišlo mi, že je jim vlastně jedno, jak utkání dopadne. To je pro nás naprosto nepřijatelné. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě.“

SK Dynamo České Budějovice B – SK Slavia Praha B 0:0

ŽK: 2:0 (Böhm, Polanský). Diváci: 150. Rozhodčí: Coufal – Hoch, Talpáš.

Dynamo B: Andrew – Šimoník, Broukal, Němeček, Smejkal (61. Pařízek) – Malecha, Böhm, Hák (79. Bečvář) – Polanský, Prášek, Bastl (61. Petr Zíka).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Byl to ohromně těžký zápas, hlavně v první půli jsme z kvalitního soupeře zřejmě měli až příliš velký respekt, hráli jsme dle mě trošku ustrašeně a zřejmě jsme nevěřili, že jsme stejně dobří jako náš soupeř. To dle mě bylo důvodem toho, že první poločas měla Slavia takovou převahu. Naštěstí Colin Andrew v v brance nás svými skvělým zákroky několikrát podržel. V poločase jsme si v kabině řekli, že není důvod se soupeře tak bát, že má jen slávistické dresy, ale pod nimi jsou jen normální mladí kluci jako u nás. Myslím si, že po půli jsme se už zvedli a gól jsme mohli dát jak my, tak Slavia. A když jsem v poslední minutě slyšel kluky, jak volají na Colina, proč to rychle nerozehrál, že chtějí zápas ještě vyhrát, byl jsem na ně pyšný. Sice toho měli určitě už plné zuby, přesto chtěli bojovat o tři body. Za to zaslouží velké uznání. Velkou oporou byl brankář Andrew, má velký podíl na čistém kontě, ale neřekl bych, že jen on byl mužem zápasu. Jasně, byl základním kamenem výborné defenzivní činnosti, kluci mu ale hodně pomohli a pochvala patří celému týmu. Cenný bod je pro kluky zaslouženou odměnou.“

Divize

SK Hořovice – FK Jindřichův Hradec 1:0 (0:0)

Branka: 72. Puchmertl. ŽK: 3:4 (Puchmertl, Mareš, Bělohlávek – Rejthar 2, Janák, Waník). ČK: 0:1 (60. Rejthar). Rozhodčí: Kastl – Šiška, Schveinert. Diváci: 100.

J. Hradec: Cettl (81. Kovář) – Waník, Licehamr, Rejthar, Hauser – Praveček, Petr, M. Mischnik, R. Mischnik, Janák – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Nezvládli jsme úvod zápasu. Ač jsme věděli, že domácí hrají nátlakově, nechali jsme je během dvaceti minut dostat do svou šancí, které ale neproměnili. Pak jsme hru vyrovnali a myslím, že jsme byli i o něco lepší. Soupeř těžil hlavně z výškové převahy, má několik vysokých hráčů, takže každý aut či standardka byly hodně nebezpečné. Ve druhé půli jsme bohužel neproměnili stoprocentní šanci, pak jsme po červené kartě šli do deseti a Hořovice v 72. minutě po rohovém kopu vstřelily vítězný gól. Zůstala v nás však hořká pachuť, výkon rozhodčího byl totiž velmi tendenční. Neměl na zákroky stejný metr, našim hráčům navíc sprostě nadával a průběh utkání ovlivnil. Nemohu říct, že Hořovice vyhrály zaslouženě, ale bohužel jim prostě pomohl výkon sudího.“

Slavoj Český Krumlov - Spartak Soběslav 0:2 (0:2)

Branky: 13. a 15. (PK) F. Vaněk. ŽK: 6:3 (Kuna 2, Polanský, Kolář J. Matuška a Matušek - Kubart, Boháč s Pravda). ČK: 1:0 (62. Kuna). Rozhodčí: Havránek - Pena, Šlajs. Diváci: 210.

Č. Krumlov: Polanský - Kolář, Kabele, Švec, Trmal - Kubát (46. Matušek), J. Matuška (87. Matějček), Kuna, O. Matška - Parakhnenko (87. Vaněk), Vávra (62. Gelnar).

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Boháč, Kubart, Větrovský – Dumbrovský (80. Coufal), Boucník, Pravda, Vaněk – Hájek (89. Hromada), Vítovec (90. Maršík).

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Připravovali jsme se na hru soupeře, který má rychlý přechod do útoku, čemuž pomáhají rychlí kluci vpředu. Hraje to jednoduše a vše za obranu. Ač jsme se připravovali, tak to bylo po čtvrt hodině 0:2. Oba góly stejné, nakopli to na šedesát metrů dopředu za obranu a byl z toho gól. Druhý sice z penalty, ale základ byl stejný. Již jsme se do zápasu nedostali, Soběslav si to s přehledem uhlídala. Sice jsme tam nějaké dvě či tři šance měli, ale my nejsme schopni dát gól, což nás sráží. Pak přišla červená, která mě mrzí. Byla úplně zbytečná. Sice po dvou faulech, ale když jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, tak nám to vzalo vítr z plachet. Chvíli jsme ještě bojovali, ale v deseti docházely síly a byl to marný boj. Navíc nás podržel v utkání gólman, mohl to být debakl."

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Zápas jsme rozhodli prakticky už v úvodu, který byl z naší strany výborný a dokázali jsme z něj vytěžit dva góly. V dalším průběhu poločasu jsme trochu přišli o tempo a domácí začali být nebezpeční. Krátce před půlí mohl přidat náš třetí gól Dumbrovský, který šel sám na bránu, ale na druhé straně jsme mohli i inkasovat, protože soupeř trefil tyč. Ve druhém poločase jsme se soustředili především na to neinkasovat a zatáhli jsme se, i tak jsme si ale vytvořili dost šancí na to, abychom si vítězství pojistili. Nakonec to bylo až do konce poměrně napínavé, protože každá standardka Krumlova byla nebezpečná, ale vezeme si domů tři body a jsme za to rádi.“

Otava Katovice - Aritma Praha 1:1 (1:0)

Branky: 23. L. Bálek - 56. (PK) Trenkwitz. ŽK: 4:3 (Janoch, Kadula, Brabec, Chylík - Mareš, Hagino, Červený). Rozhodčí: Adámek - Hes, Guntiš. Divácí: 285.

Katovice: Provazník - Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Brabec - Kahuj, Kotrba (74. Cibulka), L. Bálek, Martin Kynkor, Hnídek (74. Souhrada) - Kadula.

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Chtěli jsme hrát na tři body. Měl jsem Aritmu docela dobře přečtenou. Je to dobrý tým, ale věděli jsme, že nám bude vyhovovat. Byl těžký terén, který hrál v náš prospěch. Soupeř na něm nemohl hrát svou kombinační hru. Myslím, že jsme odehráli výborný zápas, bohužel jsme měli dát o gól víc. Hráčům nemohu nic vytknout, oderáli vynikající utkání. Bohužel jsme udělali jednu chybu a hned byla potrestaná gólem. Ale to jsme zkrátka my, tak to máme celý podzim."