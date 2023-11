Republikové fotbalové soutěže uzavřely závěrečným kolem svou podzimní část. V České lize byly jihočeské kluby úspěšné, Béčko Táborska a Písek doma zvítězily, rezerva Dynama přivezla bod z Karlových Varů. V divizi vyhrály Katovice derby v Jindřichově Hradci, poslední Český Krumlov potěšil výhrou v Rokyvanech.

Fotbalisté Písku v předehrávce 15. kola ČFL porazili Vltavín 3:2. | Foto: Jan Škrle

ČFL

FC Písek – Loko Vltavín 3:2 (2:1)

Branky: 28. a 45. Arzberger, 76. Kašpar – 22. vlastní (Vokurka), 87. Veselý. Rozhodčí: Glogar – Doubrava, Ježek. ŽK: 1:3 (Belej – Kokeš, Jedlička, Veselý). Diváci: 300.

Písek: Lerch – Bartizal, Běloušek, Kašpar, Vokurka – Koreš, Pech (65. Uher) – Bicenc, Dohnal (77. Kašpírek), Voráček (77. Mařík) – Arzberger (65. Belej).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Vltavín je vlastně další rezervou Sparty, hráči tam prošli mládežnickými kategoriemi, takže fotbal samozřejmě hrát umí a spíše doplácejí na svou nezkušenost. Hosté se dostali do vedení, nám se však povedlo do přestávky skóre otočit a především gól do šatny musel být pro Vltavín studenou sprchou. Po změně stran byli o něco aktivnější hosté, ale my je do větších příležitostí nepouštěli. Přidali jsme třetí trefu a chtěli jsme mít závěr pod kontrolou. To se úplně nepovedlo, protože soupeř ještě snížil a něco musel pochytat i brankář Lerch. Ale zvládli jsme to a tři body jsou důležité především pro klid v zimní pauze.“

Slavia Karlovy Vary – SK Dynamo České Budějovice B 0:0

Žk: 2:1 (Maňák, Vyleta – Broukal). Diváci: 110. Rozhodčí: Nešněra – Bahník, Havel.

Dynamo ČB B: Andrew – Šimoník, Němeček, Broukal, Pařízek– Malecha, Bohm, Hák, – Polanský, Prášek, V. Hora (55. Bastl).



Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Nevím, zda bychom měli z našeho pohledu mluvit o smůle, či spíše o neproměňování vyložených šancí, jichž jsme i tentokráte měli spoustu. Během zápasu jsme měli dvě gólovky po únicích, krátce před koncem Milan Šimoník neproměnil ani pokutový kop a měli jsme i další šance. S výkonem mužstva ale jsme byli spokojeni, herně to byl další z našich vydařených zápasů. Myslím si, že jsme ve většině utkání na podzim podávali dobré výkony a z tho já osobně mám ještě větší radost, než z našeho umístění v tabulce. Byť ani to není špatné. V tomto týdnu trošku hráčům ulevíme, jinak ale ještě tak tři týdny budeme trénovat, aby hráči byli eventuálně připraveni na výpomoc áčku, ať už v přípravě, či i pro zařazení na soupisku na zbylá utkání. Myslím, že kolem 10. prosince bychom hráčům dali volno až do začátku zimní přípravy.“

Silon Táborsko B – Králův Dvůr 2:0 (1:0)

Branky: 9. a 49. M. Novák. Rozhodčí: Nejedlo – Melichar, Zoufalý. ŽK: 1:2 (M. Novák – Rudavskyj, J. Novák). Diváků: 107.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Brabec, Kopřiva, Schindler – Schramhauser, Kateřiňák, Nešický, Novák (86. Alozie), Kalousek (88. Škrleta) – Svatek (62. Ede).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „Pro nás to je hodně důležité vítězství, které jsme potřebovali k tomu, abychom získali pro jarní část sezony více klidu. Králův Dvůr má svou kvalitu, ale my jsme tentokrát k utkání přistoupili nadmíru zodpovědně a dá se říct, že jsme ho měli pod kontrolou. Navíc se nám vzadu podařilo udržet nulu, což je další velmi pozitivní věc.“

Divize

FK Jindřichův Hradec – SK Otava Katovice 1:4 (1:2)

Branky: 29. Petr – 14. a 30. D. Bálek, 67. (pen.) a 71. Janoch. ŽK: 1:0 (R. Mischnik). Rozhodčí: Fojtík – Depeš, Klír. Diváci: 50.

J. Hradec: Cettl – F. Waník, Licehamr, Hauser – Ježek (75. Cypra), R. Mischnik, Petr, Praveček, Janák – M. Mischnik, Votava.

Katovice: Provazník - Sigmund, Janoch, Michal, Kynkor Brabec - Kahuj, Kotrba, L. Bálek (82. Souhrada), Martin Kynkor - Hnídek (75. Motl) - D. Bálek (88. Kostka).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Nám se nepovedl začátek, a ten podle mě rozhodl. Nebyli jsme správně nastavení, prohrávali jsme osobní souboje. Na úvodní trefu soupeře jsme sice dokázali odpovědět, ale vzápětí jsme znovu inkasovali. Po přestávce rozhodly standardní situace. Nejprve proti nám sudí odpískal penaltu a chvíli poté přidaly Katovice čtvrtý gól po rohovém kopu. Hosté vyhráli zaslouženě, mě mrzí především ta úvodní půlhodina, kdy jsme aktivitu přenechali soupeři a jak už jsem řekl, nezvládali jsme osobní souboje. V sestavě jsme měli dva dorostence, kteří je paradoxně vyhrávali, ale ti, na které spoléháme, tomu tentokrát nedali to, co by měli. Tečka za podzimem nám nevyšla, na hráčích už byla znát únava, protože jsme to kvůli zraněním už delší dobu táhli prakticky v jedenácti lidech. Za celý podzim však musím tým pochválit. Mohli jsme sice mít větší odstup do týmů pod námi, ale nedá se nic dělat a musíme to zvládnout na jaře.“

Luboš Vašica, trenér Katovic: "Začali jsme hodně aktivně a navázali na výkony z předchozích zápasů. Hrálo se na těžkém terénu, s deštěm bylo hřiště hodně náročné. Soupeř byl důrazný, ale my byli lepší na balonu, aktivnější ve hře a konečně se k nám přiklonilo trochu i štěstíčko. Co jsme si připravili brankové příležitosti, tak jsme je tentokrát proměnili. Výkon velmi dobrý, hráči si zaslouží velkou pochvalu. A kdo si ještě zaslouží obrovskou pochvalu, tak to jsou fanoušci. Tolik, kolik jich přijelo a jak nás podporovali, to bylo něco úžasného a my si toho moc vážíme.

FC Rokycany - Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1)

Branky: 25. (PK) R. Kolář, 61. A. Parakhnenko. ŽK: 2:4 (Rybař, Lehký - Beránek, Parakhnenko, Vávra, J. Matuška). Rozhodčí: Švorc - Polena, Zima. Diváci: 169.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Kolář, Švec, Kabele, Trmal - Vávra, J. Matuška, Gelnar, O. Matuška - Parakhnenko (86. Matušek), Vaněk (82. Trapl).

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Skvělý pocit, konečně jsme venku vyhráli. Hráli jsme to zodpovědně odzadu a chodili do brejků. Všechno nám tentokrát sedlo, proto jsme si odvezli tři body. Po dlouhé době zaviněné zraněním se do branky vrátil Beránek. Výborně si hráče před sebou dirigoval, zkrátka byl na hřišti znát a podržel nás. První branku jsme dávali z penalty. Ta přišla po faulu na Vaňka, který se také vrátil prakticky po měsíci na hřiště. Minulý týden se byl rozehrát za béčko, nyní do toho vlétl naplno, hrál dobře. Byla na něj penalta a nahrál na druhý gól, takže skvělá úspěšnost. Spokojenost po všech stránkách. Mám z výkonu kluků velmi dobrý pocit a říkáme si s kolegou Pavlem Lattnerem, že je škoda, že to končí."

Spartak Soběslav – Petřín Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 90. Vaněk – 15. z pen. Bednář). Rozhodčí: Popelka – Wulkan, Hrivík. ŽK: 4:5 (Červenec, Kubart, Boháč, Hájek – Suchý, Lisý, Demeter, Flachs, Maxa). Diváků: 107.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Boháč, Kubart, Větrovský (85. Coufal) – Dumbrovský, Pravda, Boucník, Vaněk – Hájek – Vítovec.

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Soupeř se po čtvrthodině hry dostal do vedení z penalty, která byla podle nás hodně přísná. Tento okamžik nás nakopl, ve zbytku zápasu už jsme byli lepším týmem a vytvářeli jsme si spoustu šancí, ale v koncovce jsme si nevedli tak, jak bychom si přáli. Na konci už jsme hráli na velké riziko a v nastaveném čase se nám povedlo vyrovnat Filipem Vaňkem. Petřín se od vstřeleného gólu v podstatě jen bránil, ale podnikal rychlé brejky a několikrát nás musel podržet Červenec. Hlavně zkušení Demetr s Provodem byli v tomto směru hodně znát. Hráli jsme doma a vzhledem k počtu šancí jsme asi měli vyhrát, ale soupeř z Plzně je kvalitní a i ten jeden bod má pro nás dobrou cenu.“