Posouvají se stále dopředu. V roce 2017 postoupili soběslavští fotbalisté z krajského přeboru do divize, ve které rok od roku vylepšují své umístění. V uplynulém ročníku skončili druzí za Lomem, a když o tom nemluví nahlas, postup do České ligy by je lákal. „Chtěli bychom hrát zase hodně vysoko,“ nechce přiznat postupový cíl úplně nahlas předseda klubu Marek Nývlt.

Uplynulý ročník byl nejlepším v historii fotbalu městečka na Lužnici. Druhé místo v divizní skupině A a k tomu postup do třetího kola MOL Cupu, ve kterém Spartak vypadl až po statečném boji s vítězem druhé ligy Karvinou. „Loni jsem touto dobou před startem sezony říkal, že bychom chtěli trápit Lom, který byl jednoznačně největším favoritem soutěže. Ze začátku to tak úplně nevypadalo, ale nakonec jsme na jaře hráli právě s Lomem zápas o první místo, ve kterém nás ale soupeř svou kvalitou přetlačil a vrátil nám porážku 0:3 z podzimu. Konec sezony vyzněl jednoznačně v jeho prospěch,“ uznává.

Přesto bylo druhé místo pro tradiční klub mimořádným úspěchem. „Po širokém okolí se mluvilo o tom, že budeme postupovat z druhého místa. To ale byla vyloženě kachna, protože nám to nikdo nenabídl a žádný kontakt ani neproběhl, jestli bychom o to vůbec stáli. Volné místo ve třetí lize nebylo, takže ani nebylo co řešit,“ nechávají Nývlta chladným spekulace, které putovaly fotbalovým prostředím na jihu Čech.

V Soběslavi si ani nebyli tak moc jistí, jestli by o dodatečný postup ze druhého místa stáli. Radši by si ho sami vykopali na hřišti. „Vždycky jsem tvrdil, že postoupit se má, když vyhrajete soutěž a jdete z prvního místa výš. Ale co jsem zaznamenal v kabině reakce od hráčů i trenérů, tak by se tomu asi v takového výjimečné situaci nebránili. I když si někteří kluci uvědomovali, že by to pro ně znamenalo odsunutí na lavičku, nebo třeba i konec v týmu, protože kádr by se musel doplnit. Nemá cenu to však více rozebírat, protože nabídka nepřišla,“ uzavře toto téma.

Do nové sezony mužstvo půjde každopádně s vysokými cíli. „Těžko po druhém místě řekneme, že bychom chtěli skončit do sedmého. Na druhou stranu jsme si vědomi, jak byla loni soutěž neskutečně vyrovnaná. Kdybychom v závěru ztratili nějaký ten bod, tak jsme klidně mohli skončit šestí. Je třeba si uvědomit, že druhé místo bylo vydřené a nebylo dané nějakou naší dominancí, že bychom soupeře válcovali a šli od vítězství k vítězství,“ upozorňuje.

Soběslav je silná především na domácím stadionu. Bilance třinácti výher, jedné remízy a jediné porážky je obdivuhodná. „Doma jsme byli nejlepší z celé soutěže,“ přikývne šéf klubu.

Přitom návštěvnost na domácích duelech není nijak závratná a pohybuje se v průměru kolem necelých tří stovek. „Jsme na tom celkově podobně jako soběslavští hokejisté, kteří návštěvnost vždycky doženou v play off. Co jim závidím je, že hrají v zimě, kdy je ve čtyři hodiny tma. Oni hrají zápasy v neděli od pěti, kdy jsou všichni doma a mohou jít na hokej. My měli problém s tím, že letos na jaře byla do půlky května hrozná zima a pak se zase najednou udělalo moc hezky, takže lidi dávali přednost zahrádkám a grilovačkám. Ale třeba na šlágr s Lomem tady bylo šest set diváků. Myslel bych si, že při naší domácí bilanci bude návštěvnost ještě vyšší. Už nevím, co pro to udělat. Losujeme o zajímavé ceny, vstupné je padesát korun, což je jedno pivo…“

Do nového ročníku půjde mužstvo opět pod taktovkou trenéra Hajiče a bez velkých kádrových změn. „Základ týmu jsme udrželi pohromadě. Zůstali brankář Červenec, který měl nabídku z Tábora, i další stěžejní hráči, jako jsou Filip Vaněk, Tadeáš Hájek, Aleš Kutner, Tomáš Kubart, Vojta Zeman, Honza Pavlík. Ti všichni za nás budou hrát i v příští sezoně,“ pochvaluje si.

Ještě jeden hráč stojí za zmínku. Bývalý ligový hráč českobudějovického Dynama Petr Bouchal, jenž v srpnu oslaví už dvaačtyřicáté narozeniny. Také on přidá ještě další zápasy v dresu svého mateřského klubu. „Dohodli jsme se, že když bude zdráv, tak bude pokračovat. Posouváme to spolu vždycky po půl roce. Fotbal má rád a končit ještě nechce. Baví ho to tady, pořád má mančaftu co dát a jsem rád, že v týmu bude,“ s respektem Nývlt hovoří o mimořádné osobnosti soběslavského fotbalu.

V kolonce ztrát předsedu nejvíce mrzí konec Tomáše Mazoucha. „Je mu jednatřicet let a jde hrát okresní přebor do Myslkovic. Myslím, že to z jeho strany bylo trochu uspěchané. Ale takhle se rozhodl. Přestavuje barák a chce mít víc času. Už nechce být čtyřikrát v týdnu na fotbale, což se dá pochopit. Je to jeho rozhodnutí a musíme ho respektovat,“ smířlivě konstatuje šéf klubu.

V kádru už není také starší z bratří Vaňkových Daniel. „Po roce se rozhodl vrátit zpátky do Rakouska. Nebyl spokojen se svým herním vytížením. V útoku v konkurenci Tadeáše Hájka mohla padnout volba vždycky jenom na jednoho. Celkový výsledek byl výborný. Tadeáš za nějakých šedesát až sedmdesát minut utahal obranu soupeře, pak šel místo něj Dan a rozhodoval zápasy. Ale každý chce hrát od začátku a nedokázal jsem mu slíbit, že od léta se on stane útočníkem číslo jedna. To jsou naše jediné dvě ztráty v kádru,“ říká Nývlt.

Daniel Vaňka by v týmu mohl nahradit jiný útočník Jan Vítovec. Odchovanec Dynama České Budějovice byl na hostování v Chlumci nad Cidlinou a poslední půlrok strávil v Sokolově, kde získal zkušenosti ze třetí ligy. „Vrátil se na sem na jih, bydlí v Budějovicích a vypadá, že má velkou chuť se o to porvat a trošku restartovat svou kariéru. Je ochoten přijmout jakoukoliv roli v týmu a zatím vypadá velmi dobře, takže uvidíme,“ nechce předbíhat. „Plus k tomu zkoušíme kluky, které jsme měli po hostováních. Víťa Dvořák hrál krajský přebor v Kamenici nad Lipou a šly na něj výborné reference. Do přípravy se zapojil také Marek Coufal a z Třeboně by se vrací Kuba Vrána,“ dodá.

Přípravu s prvním týmem ochutnává také teprve patnáctiletý Michal Hošek. „Po dlouhé době je to větší talent přímo od nás ze Soběslavi. V sezoně nastřílel šedesát branek a postavou vypadá už jako dospělý chlap. Určitě nějakou šanci dostane,“ ujistí Nývlt s tím, že se poohlíží ještě také po druhém gólmanovi.

Zatímco soběslavské áčko jen kvete, s mládeží to zase až taková sláva není. A béčko loni odstoupilo v průběhu soutěže z 1. A třídy. „To mě mrzelo, ale hráčů bylo bohužel tak málo, že jsme to odhlásit museli. V Soběslavi nám absolutně chybí střední generace třicátníků. Béčko táhli dorostenci a nás pár kluků nad čtyřicet let, a když se zápasy potkaly, tak byl velký problém. Nedávalo prakticky žádný smysl soutěž držet. Skončilo to ve třetím kole, kdy jsme dostali sedmnáct gólů v osmi lidech. Béčku se v Soběslavi dlouhodobě nedaří. Tohle byl už třetí pokus a nikdy to nevyšlo. Každý jde raději hrát na vesnici, kde bude v prvním týmu, než být u nás v béčku, které jako by nikoho nezajímá,“ lituje.

Soběslavský dorost hraje 1. A třídu, což směrem k diviznímu áčku také není ideální. „Je to málo,“ přikývne Nývlt. „Nicméně to pramení z toho, že jakmile se tady objeví nějaký šikula, tak skončí už v žácích v Táborsku nebo v Dynamu. Kluků v dnešní době není tolik, abychom postavili mladší i starší dorost a mohli tak hrát krajský přebor. Dorůstá nám slušná generace starších žáků, takže možná v horizontu dvou let bychom se do krajského přeboru posunout mohli. Ale také víme, že ve věku čtrnáct až patnáct let je fotbalová úmrtnost kluků velká.“

Kromě prvního týmu a mládeže Soběslavští pracují také na zvelebení svého areálu. „Budujeme nové zázemí. Nemáme stálý bufet s patřičným hygienickým zázemím, není tady žádná kancelář nebo místnost, kam bychom mohli pozvat sponzory, nebo si tam kluci udělali třeba nějaký videorozbor. Ani kabiny už nejsou odpovídající. Jak pro náš tým, tak pro hosty. Po rekonstrukci by měly vzniknout dvě nové šatny, bufet s nějakým menším posezením a garáž pro zahradní techniku. Ve druhém patře bude klubovna, kanceláře a VIP prostor s balkonem, aby to mělo trošku nějakou úroveň. I z hlediska tohoto servisu bychom se posunuli o krok dál. Máme krásné hřiště a tribunu, ale to, co je pod ní a za ní, to je staré padesát let. Ve stejných šatnách se převlékali chlapi, kterým je dneska šedesát let,“ usměje se Marek Nývlt s tím, že rekonstrukce by měla být hotová do konce letošního kalendářního roku.

V neděli čeká Soběslav na úvod sezony předkolo MOL Cupu na Hluboké (17), do divize vstoupí o týden později na hřišti béčka Domažlic.