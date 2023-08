Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V ČFL se Jihočechům dařilo, zvítězily Písek i béčko Dynama, dva body za domácí remízu ztratila pouze rezerva Táborska. V divizi už to taková sláva nebyla, tři body si přispaly jenom Katovice.

Fotbalová divize: Katovice - Tachov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

ČFL

SK Dynamo České Budějovice B – FK Motorlet Praha 6:1 (4:0)

Branky: 8. Hais, 16. Nikl, 37. Bastl (11), 45. Polanský, 76. Prášek, 82. Böhm – 60. Jurčišin. ŽK: 2:2 (Šimoník, Hák – Kodr, Rodrigues). Diváci: 123. Rozhodčí: Kubec – Šlajs, Hodek.

Dynamo ČB B: Andrew – Šimoník, Novák, Jungbauer, Smejkal (77. Mašek) – Hák (66. Böhm), Nikl (77. Dohnal), Malecha – Polanský, Hais (59. Prášek), Bastl (77. Bečvář).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Jsme po tom všem, co se v minulém kole na Admiře stalo, za tak vysoké vítězství samozřejmě moc rádi. Vyhráli jsme zcela zaslouženě, taky je ale nutno říct, že i Motorlet měl nějaké šance a že nás Colin Andrew v brance několikrát výrazně podržel. Jak v první, tak i ve druhé půli tam měl několik výborných zákroků a zabránil tomu, aby pro nás tak dobře se vyvíjející utkání se ještě nějak nezkomplikovalo. Na druhé straně my jsme vedle půl tuctu gólů ještě celou řadu dalších možností neproměnili. Výsledek je nádherný a hlavně v prvním poločase naše hra snesla přísné parametry. Po půli nás soupeř chvílemi trošku zatlačil a dělal nám problémy, hlavně v prostředku nám to nefungovalo ideálně. Některé góly, co jsme dali, byly velice pěkné a já jsem rád, že klukům funguje to, co na tréninku děláme. Jindy trefujeme tyčky, tentokrát nám to tam konečně napadalo.“

FC Písek – Slavia Karlovy Vary 1:0 (0:0)

Branka: 60. Arzberger. ŽK: 2:3 (Sajtl, Bartizal – Červený, Krčma, Rimovičs). Rozhodčí: Švorc – Vojáček, Andras. Diváci: 200.

Písek: Lerch – Sajtl, Běloušek, Bartizal, Vokurka – Kašpírek (56. Pech), Mařík (89. Kašpar) – Arzberger (69. Uher), Voráček (89. Novák), Štěch (56. Tlapa) – Bicenc.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „V prvním poločase jsme předvedli velice rozpačitý výkon. Zkazili jsme spoustu míčů, nebyli jsme aktivní a branku soupeře neohrozili, takže jsme byli rádi, že jsme neinkasovali. Po rázné domluvě v kabině vyběhl do druhé půle zcela jiný tým a zlepšenou hru se nám povedlo zúročit po hodině hry, kdy Hadáček vybídl ke skórování Arzbergera. Pro nás to jsou vybojované tři zlaté body.“

FC Silon Táborsko B – Viktoria Plzeň B 2:2 (2:0)

Branky: 20. vlastní Paluska, 45. Svatek – 52. Hašek, 89. vlastní Plucar. Rozhodčí: Lovětinský – Janíček, Kotalík. ŽK: 1:1 (Schindler – Nováček). Diváků: 280.

Táborsko B: Mrzena – Šplíchal, Brabec, Plucar, Schindler – Schramhauser, Kopřiva, Nešický – Kalousek (82. Vozihnoj), Svatek, Novák (46. Alozie).

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Myslím si, že jsme se na utkání dobře připravili. Po celý první poločas jsme hráli tak, jak jsme si řekli. Zahuš´tovali jsme střed hřiště, naše obrana pracovala spolehlivě a dařil se rychlý přechod do útoku. Vytěžili jsme z toho dva góly a vytvořili si i další šance, ale hlavně Kalousek měl v koncovce i trochu smůly. Ve druhé půli se soupeře přece jen více tlačil k našemu pokutovému území a po zaváhání naší obrany při jeho standardní situaci se dostal do kontaktu. Poté se bohužel opakoval scénář z předchozích utkání. Sami jsme neproměnili několik velkých šancí, přičemž Svatek hlavou dokonce trefil břevno, abychom pak v poslední minutě propadli v obraně a dali si nešťastný vlastní gól. V nastavení jsme mohli ještě získat vítězství zpátky, ale Alozie sám před brankářem neuspěl.“

Divize

FC Rokycany – FK Jindřichův Hradec 3:2 (0:2)

Branky: 71. Zajíček, 82. Titl, 94. Procházka – 11. a 28. Votava. Bez karet. Rozhodčí: Glogar – Švagr, Doubrava. Diváci: 140.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (74. Hauser) – F. Waník, Jaroš, Praveček (85. Fical), R. Mischnik, Janák (88. Cypra) – Votava

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Do doby, něž domácí vstřelili úvodní gól, jsme byli lepší, ale nezvládli jsme závěr. V první půli jsme vstřelili zásluhou Votavy dva góly a soupeře jsme pustili jen asi do dvou nebezpečnějších akcí. Trochu jsme se obávali vstupu do druhé půle, ale ten jsme zvládli a naopak jsme Rokycany dlouho prakticky nespustili přes půlku. Nastřelili jsme tyčku i břevno, ale přidat třetí pojišťovací trefu se nám nepovedlo, což se nám stalo osudné. Soupř dokázal v 71. minutě snížit, to mu pochopitelně vlilo energii do žil a po cen tru do vápna díky své výškové převaze dokázal hlavou vyrovnat. V 94. minutě jsme, bohužel, po rohovém kopu nepohlídali hráče a utkání tak definitivně ztratili, neboť sudí okamžitě pískl konec. Ztráta mrzí hodně vzhledem k slušnému výkonu, ale máme mladý tým, kterému v závěru chyběly potřebné zkušenosti, aby si výsledek lépe pohlídal.“

SK Otava Katovice – FK Tachov 3:0 (1:0)

Branky: 8. P. Sládek, 48. M. Požárek, 83. M. Souhrada. ŽK: 2:0 (Michal Kynkor, Martin Kynkor). Rozhodčí: Koranda – Panský, Budil. Diváci: 292.

Katovice: Švehla – Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Chylík (62. Motl) – Kotrba, Martin Kynkor, Hnídek (75. Souhrada), Sládek (46. Brabec), D. Bálek – Požárek (83. Kostka).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Nechytili jsme začátek soutěže podle našich představ, a tak bylo vítězství nad Tachovem hodně důležité. I v tomto utkání se ukázalo, proč nemáme více bodů z předchozích zápasů, zkrátka neproměňujeme šance. Ale podařilo se to zlomit, dali jsme tři góly a vytoužené tři body zůstaly doma. Věřím, že se od toho odpíchneme, hráči si začnou věřit a získáme potřebnou sebedůvěru. S tím by se měly dostavit i výsledky. Nyní jedeme do Sokolova. Těžký zápas. Pro nás jsou tyto zápasy, když se hraje dopoledne a jedeme prakticky na druhou stranu přes dva kraje, hodně složité, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme se dobře připravit a ze Sokolova přivézt alespoň bod."

FK Spartak Soběslav – FK Viagem Příbram B 2:5 (1:3)

Branky: 37. a 50. Vaněk – 26. Andronikou, 34. Nkwinga, 35. Štěpánek, 79. Krch, 90.+1 z pen. Krasniqi. ŽK: 1:1 (Kubart – Lisý). Rozhodčí: Pátek – Fencl, Mičan. Diváků: 197.

Soběslav: Červenec – Větrovský (71. Hromada), Boháč (78. Švec), Kubart, Hoffmann – Vaněk, Bouchal, Pravda, Dumbrovský (78. Dvořák) – Hájek, Vítovec (71. Coufal).

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Do zápasu jsme vůbec nevstoupili špatně, jenže ve 26. minutě jsme inkasovali po rychlém protiútoku a začali se trápit. Soupeř toho využil a během jediné minuty zvýšil na 0:3. Do hry nás brzy vrátil gól Filipa Vaňka a za stavu 1:3 jsme si řekli, že budeme hrát výrazně ofenzivněji. To se nám podařilo; začali jsme napadat příbramskou rozehrávku a dostali jsme hosty pod solidní tlak. Povedlo se nám snížit, následně měl Filip Vaněk šanci na hattrick a dokonce jsme měli výhodu penalty, kterou ale Dominik Dumbrovský bohužel neproměnil. Naopak soupeř nám dal v 72. minutě čtvrtý gól a v úplném závěru přidal z penalty další po chybě rozhodčích, kteří ji po utkání uznali a omluvili se nám za ni. Každopádně si myslím, že to byla navzdory výši porážky prohra se vztyčenou hlavou. Za druhou půli si mužstvo určitě zaslouží pochvalu.“

SK Klatovy - Slavoj Český Krumlov 6:1 (3:1)

Branky: 4. Javorský, 21. Velfl, 38. A. Presl, 60. F. Holík, 76. M. Lukeš, 82. M Mészáros - 33. (PK) Kabele. ŽK: 2:4 (Mészáros, Krejčířík - Gelnar, Kuna, Ryneš, Matuška). Rozhodčí: Talpáš - Hányš, Melničuk. Diváci: 200.

Č. Krumlov: Polanský - Kolář (82. Matušek), Kabele, Svoboda (62. Trapl), Trmal - Gelnar (72. J. Matuška), Ryneš - Vávra, Kuna, O. Matuška - Vaněk (62. Parakhnenko).

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Jsme zklamaní z celé naší obranné fáze. Jsou tam neskutečné zkraty. Tam stačí dva hráči do pěti a dostaneme gól. To je až neskutečné. Nerozumíme tomu, co se děje. Musíme si k tomu v úterý opět sednout a rozebrat. Ale to stále povídáme a povídáme, kluci všechno odkývou a pak ve dvacáté minutě prohráváme o dva góly. Kluci si asi nevěří, mají to v hlavách. Bojí se, nejsou odvážní a neplní to, co si řekneme v šatně."