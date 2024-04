Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. Očekávané jihočeské derby v České lize Písek - Dynamo B skončílo nerozhodně. V divizi naplno bodovaly doma Soběslav a Jindřichův Hradec, Katovice ani Český Krumlov na hřištích soupeře neuspěly.

ČFL: FC Písek - Dynamo ČB B. | Video: Jan Škrle

ČFL

Bohemians 1905 B – FC Silon Táborsko B 3:3 (2:2)

Branky: 10. Liška, 30. Damašek, 75. Damašek – 24. Mach, 39. Šplíchal, 78. Praveček. ŽK: Farkaš – Skopec, Nešický. Rozhodčí: Hoch – Coufal, Melničuk. Diváků: 100.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Skopec, Sojka, Schindler, Kopřiva, Javorek, Mach, Nešický, Kubovský (73. Praveček), Matoušek (83. Koulousias).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „Bod zvenku je pro nás cenný, na druhé straně jsme ale klidně mohli získat i všechny tři. Pravdou je, že jsme třikrát prohrávali a pokaždé dokázali srovnat. Více nebezpeční jsme byli v prvním poločase a je škoda, že jsme některou z dalších svých šancí neproměnili. Ve druhé půli už nám vázla finální fáze a branku soupeře jsme prakticky neohrozili, i když jsme byli celkově víc na míči. Za přístup k zápasu musím každopádně kluky pochválit.“

FC Písek – Dynamo Č. Budějovice 2:2 (1:1)

Branky: 21. Dohnal, 83. Bartizal – 36. Sliacký, 69. Mašek. ŽK: Štěch, Koreš, Běloušek – Andrew, Mašek, Hák. Diváci: 300. Rozhodčí: Štípek – Hlaváček, Andras.

Písek: Lerch – Vokurka, Běloušek, Bartizal, Štěch (84. Sajtl), Kašpar, Dohnal, Pech, Kalousek, Belej, Koreš.

Dynamo ČB B: Andrew – Pařízek, Čoudek, Novák, Šimoník – Malecha, Böhm (16. Mašek, Hák – Sliacky, Bečvář, Polanský.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Přijel k nám soupeř s nejlepší jarní bilancí v soutěži, takže jsme měli trochu respekt, ale podle průběhu si myslím, že jsme ztratili dva body. Za stavu 1:0 jsme neproměnili pokutový kop a je otázkou, jak by se zápas vyvíjel, kdybychom vedli 2:0. My naopak bohužel nepohlídali dvě situace a Dynamo, do čeho koplo, z toho byl gól. Jinak to bylo bojovné utkání, koukatelné a na ČFL svou úrovní nadstandardní. Škoda, že na derby nepřišlo ještě víc diváků. Před utkáním bychom bod brali, po něm jsme si trhali vlasy, protože mohly být tři.“

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Co se týče bojovnosti a nasazení svým hráčům nemám co vytknout, náš výkon oproti minulým zápasům však na patřičné úrovni nebyl. Bod z Písku tudíž pro nás má velkou cenu a my ho bereme. Protáhli jsme tak úspěšnou sérii zápasů bez porážky na pět v řadě. Ostatně na jaře se nám daří, z osmi utkání jsme prohráli jen s Admirou, a to hodně smolně, naopak pět uzkání z těch osmi jsm vyhráli a v tabulce jsme poskočili už na třetí příčku.“

Divize

SK Petřín Plzeň - Slavoj Český Krumlov 4:1 (1:1)

Branky: 37. J. Mudra, 46. a 57. A. Demeter, 53. J. Vodrážka - 24. O. Polanský. ŽK: 3:3 (A. Demeter, Vohrna, Vodrážka - Š. Šindelář, O. Matuška, Kubát). Rozhodčí: Pachtová - Hessová, Špindlerová. Diváci: 200.

Č. Krumlov: Beránek - Š. Šindelář (61. J. Matuška), Kabele, M. Švec, Trmal - Gelnar - Kordík, Matějček (85. Lach), Polanský (85. Trapl), O. Matuška - Bauer (42. Kubát).

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Domácí na nás vlétli, ale přežili jsme prvních dvacet minut. Trefili břevno, nedali dvě tutovky a my pak utekli a šli do vedení. Pak jsme dostali gól, když hráč Petřína udělal na rohu velkého vápna tři naše kluky, nacentroval to a další hráč to zavíral na 1:1. Hned na začátku druhé půle jsme dostali druhý gól a již se to vezlo. Museli jsme to trochu otevřít a soupeř nás trestal z brejků. Ale je třeba si říci, že důležité body musíme sbírat jinde. Toto byl jednoznačně nejlepší tým soutěže a dle mého jasný postupující. Domácí vyhráli zcela zasouženě. Pestože jsme bojovali, soupeř byl kvalitější a především dával góly."

FC Rokycany - SK Otava Katovice 2:0 (0:0)

Branky: 49. Karlíček, 62. Laubr. ŽK: 1:0 (Laubr). Rozhodčí: Vojáček - Klátil, Andras. Diváci: 160.

Katovice: Provazník – Sigmund, Brabec, Michal Kynkor, Motl (81. Sládek) – Kotrba (60. Souhrada), Vonášek – J. Štěch (60. Uher), Martin Kynkor, D. Bálek – Požárek (87. Čibera).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "My byli herně lepším týmem, zvláště v prvním poločase, ale ve druhém poločase jsme udělali dvě chyby, po kterých jsme inkasovali dva góly. V tom byl problém. Dvě tuplované chyby, špatná přihrávka ve středu hřiště, pak podběhnuté balony. Prostě pořád dokola, dostáváme velmi laciné góly. Soupeři nám potrestají každou chybu, my chyby soupeřů potrestat nedokážeme. Herně to bylo dobré, něco jako v Soběslavi, ale bohužel. Výsledkově to zkrátka nedopadlo."

Spartak Soběslav – FK Komárov 5:2 (1:2)

Branky: 18. Dumbrovský, 60. Bouchal, 71. Boucník, 81. Macák, 83. Hoffmann – 23. Lehedza, 32. Lukavský. ŽK: 1:0 (Macák). ČK: 0:1 (39. Nový). Rozhodčí: Lafek – Hes, Budil. Diváků: 150.

Soběslav: Červenec – Račák, Boháč, Kubart, Zeman – Boucník – Pavlík (86. Coufal), Bouchal (81. Hoffmann), Vaněk – Hájek (75. Macák), Dumbrovský (86. Pravda).

Richard Florián, trenér Soběslavi: V prvních třiceti minutách jsme byli lepším týmem, jenže pak jsme se nevyvarovali drobného výpadku ve hře a soupeř během několika minut ze dvou podobných situací skóre otočil ve svůj prospěch. V závěru poločasu nás navíc při další velké šanci hostů podržel brankář Červenec. Následně hráč soupeře fauloval Dumbrovského, který šel sám na branku, a byl vyloučen, což ovlivnilo další průběh utkání. Komárov se po přestávce zatáhl do defenzívy, my obléhali jeho branku a podařilo se nám vyrovnat zásluhou Bouchala. Hosté se i poté soustředili výhradně na to, aby udržel alespoň remízu. My jsme neustále útočili, a protože se nám dařilo v koncovce, bylo z toho nakonec naše vysoké vítězství.“

FK Jindřichův Hradec – SK Klatovy 1:0 (0:0)

Branka: 88. R. Mischnik. ŽK: 1:1 (Licehamr – Ferko). Rozhodčí: Štípek – Štěrba, Andras. Diváci: 120.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar, Rejthar, Hauser – Škrleta (58. Didek), R. Mischnik, M. Mischnik, Petr (85. Pacholík), Rezek (68. Žilák) – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Naše hra byla nervózní, kazili jsme hodně přihrávek a celkově to byl v našem podání neurovnaný zápas. Tentokrát nám chyběla kvalita na míči, přesto jsme se v první půli dostali do několika nadějných situací a nastřelili jsme i tyč. Po změně stran jsme chtěli být aktivnější, což se nám dařilo. V závěrečných dvaceti minutách jsme Klatovy zavřeli na jejich půlce snažili se dát kýžený gól. To se nám povedlo dvě minuty před koncem, když se po centru zprava hlavou trefil Roman Mischnik. Po zápase samozřejmě vypukla velká radost a euforie. Tým může těšit, že i když se herně tolik nedaří, dokáže utkání zvládnout vůlí a bojovností.“