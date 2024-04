Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V České lize vyhrálo v jihočeském derby béčko Táborska nad Pískem 4:2, béčko Dynama po po pěti kolech nebodovalo. V divizi vyhrála pouze Soběslav, ostatní jihočeské kluby vyšly naprázdno.

Parakhnenko vyrovnává na 1:1. | Video: Jan Klein

ČFL

Dynamo Č. Budějovice B – Povltavská akademie 1:3 (0:1)

Branky: 76. Polanský – 29. M. Novák, 79. Bicenc, 83. Jakobovský. ŽK: Polanský, Šimoník – Mareš, Dvořák. Diváci: 260. Rozhodčí: Černý – Švorc, Andras.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Čoudek, Ondřej Novák, Němeček – Malecha, Hák, Bečvář – Polanský, Zajíc (68. Mašek), Šimoník.

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: „Nevím, čím to je, ale Povltavská prostě je tým, na který se nám delší dobu nedaří a na který neumíme zahrát. Už v prvním poločase jsme měli minimálně dvě velice dobré příležitosti jít do vedení, bohužel jsme je nedokázali proměnit. Naopak jsme sami inkasovali, a když se nám po půli podařilo vyrovnat a já věřil, že bychom to mohli otočit, dostali jsme už o dvě minuty později laciný gól na 1:2 a na odpověď už jsme neměli sílu.“

FC Silon Táborsko B - FC Písek 4:2 (2:1)

Branky: 20. J. Matoušek, 43. Schramhauser, 77. Kubovský, 83. Kopřiva (pen.) – 38. Pech, 70. Baďura. ŽK: 0:1 (Sajtl). Rozhodčí: Lovětínský – Havlík, Janíček. Diváci: 350.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Brabec, Kopřiva, Mach (61. Praveček) – Osmančík (92. Javorek), Schramhauser (92. Novák), Kopáček (71. Špaček), Schindler – J. Matoušek (71. Kubovský), Nešický.

Písek: Lukeš – Vokurka, Běloušek, Bartizal, Arzberger (46. Voráček) – Koreš, Pech – Štěch, Dohnal (46. Baďura), Sajtl – Belej (83. Maroušek).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „Na začátku si soupeř vytvořil dvě nebezpečné situace, ale pak jsme až do konce půle byli lepším týmem. Sbírali jsme odražené míče, byli více ve hře, ale místo toho, abychom proměnili šance a vedli do přestávky alespoň 3:0, tak jsme si nechali dát gól. Můžeme být rádi, že jsme na něj ještě před poločasem dokázali zareagovat. Začátek druhé půle jsme nezachytili, Písek se na chvíli dostal do tlaku a vyrovnal. Rozhodli jsme se proto hru oživit změnami, a právě dva střídající hráči Špaček s Kubovským připravili vítězný gól na 3:2. Řekl bych, že s výjimkou patnáctiminutového výpadku ve druhém poločase jsme odehráli dobré utkání a naše vítězství je naprosto zasloužené.“

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, navíc posílený o pendly z druholigového áčka. Přesto jsme do šesté minuty měli dvě šance, kdy jsme mohli skórovat. To se, bohužel, nepovedlo, pak jsme trochu vypadli ze hry a iniciativu převzalo Táborsko, které se v 20. minutě ujalo vedení. Nám se povedlo ve 38. minutě vyrovnat, což bylo super, ale domácí ještě před přestávkou strhli vedení opět na svou stranu. Po změně stran jsme dokázali znovu srovnat skóre, ale pak jsme vyrobili chybu, když jsme nezachytili rychlý protiútok a inkasovali jsme potřetí. Čtvrtou branku jsme ještě dostali po faulu ve vápně z penalty. Jinak se hrál kvalitní a útočný fotbal, který se divákům musel líbit. Výsledek odpovídá předvedenému výkonu mužstev.“

Divize

Slavoj Český Krumlov - Jiskra Domažlice B 1:4 (0:0)

Branky: 69. Parakhnenko - 62. 71. a 91. Velfl, 83. Červený. ŽK: 2:1 (J. Matuška a Polanský - Kašpar). Rozhodčí: Budil - Koranda, Cigáň. Diváci: 121.

Č. Krumlov: Beránek - Šindelář, Kabele, M. Švec, Trmal - Gelnar - Kordík (78. Trapl), Matějček (65. Kubát), J. Matuška, O. Matuška (55. Parakhnenko) - Polanský.

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumova: "Prvních dvacet minut jsme byli jasně lepším týmem, ale byla v tom nějaká záhadná nervozita. Nebyli jsme schopni zpracovat balon, prvním dotykem jsme se dostali k rohovému praporku místo do brány. Bylo to takové zvláštní. Za první půli měl každý tým jen po jedné střele na bránu. Ve druhém poločase jsme udělali špatnou nahrávku v jejich vápně, soupeř šel po dvou přihrávkách sám na bránu a otevřel skóre. Neklapl nám ofsajd systém. Po nějakých pěti minutách jsme sice vyrovnali, ale chvíli nato vyrobili další chybu, kdy nechal obránce míč za sebou a soupeř to z penalty uklízel na 1:2. Pak jsme to otevřeli a dostali další dva góly."

Otava Katovice – Petřín Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 37. J. Vonášek vlastní, 59. M. Provod. ŽK: 3:3 (Kotrba, Sigmund, Sládek – Vodrážka, Bednář, Heller). Rozhodčí: Wulkan – Vojáček, Hrivík. Diváci: 276.

Katovice: Provazník – Sigmund, Brabec, Michal Kynkor, Motl – Kotrba (63. Požárek), Vonášek – J. Štěch (63. Souhrada), Martin Kynkor, D. Bálek (78. Sládek) – Uher.

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Ukázalo se to, co nás velmi trápí. Dostáváme velmi laciné góly z ničeho a sami góly nedáváme. To je už třetí zápas, kdy jsme nevstřelili ani jeden gól, a i když si vytvoříme stoprocentní šanci, nejsme schopni ji proměnit. V naší hře je mnoho nepřesností. Podle mého názoru je tam málo pohybu, bojovnosti a důrazu. My jsme na fotbal příliš pasivní. Chybí nám důraz v osobních soubojích. Podáváme slabý výkon a nevím, jak tomu dát nový impuls, protože zkoušíme všechno možné. V pátek jsme dělali analýzy, přípravu, abychom hráčům dali čas. Mají to dobře připravené, vědí přesně, co na koho platí. A přesto z toho dostaneme dvakrát gól. To je špatně. Musí být mnohem větší odvaha a odpovědnost. Vím, že jsme hráli proti soupeři, který je na tom trochu jinak než momentálně my. Mají zkušené a rychlé fotbalisty, ale jsou to lidé z masa a kostí jako my. A myslím si, že jsme měli být mnohem kvalitnější. Místo toho, abychom vedli 1:0 v poločase, prohráváme po vlastním gólu a to je stále dokola."

FC Viktoria Mariánské Lázně – FK Jindřichův Hradec 5:2 (1:2)

Branky: 47. a 59. Trojanec, 31. Pěček, 65. Kapolka, 67. Holub – 17. Votava, 28. Škrleta. ŽK: 1:0 (Skála). Rozhodčí: Hes – Lafek, Schveinert. Diváci: 200.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar, Rejthar, Hauser – Škrleta (69. Pacholík), R. Mischnik (80. Cypra), M. Mischnik (69. Žilák), Petr, Rezek (56. Didek) - Votava

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bylo to utkání dvou zcela odlišných poločasů v našem podání. Ten první jsme odehráli velice slušně a po půlhodině jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Potřebovali jsme náskok co nejdéle udržet, ale svou laxností jsme dali soupeři nabídku, kterou nepohrdl a snížil. O přestávce jsme se hecovali, že to zvládneme, ale asi jsme to přehnali a veškerá předsevzetí zůstala v kabině. Na hřiště přišel úplně jiný tým, až jsme na lavičce nevěřili svým očím. Soupeř byl stejný a hrál to samé jako v prvním poločase, ale my předvedli odevzdaný výkon, který neměl s fotbalem nic společného. Ohledně přístupu a mentálního nastavení to byl vrchol zmaru. Nevím, zřejmě jsme si mysleli, že to půjde samo, ale tak to samozřejmě není. Z přístupu hráčů jsem zklamaný.“

Senco Doubravka – Spartak Soběslav 1:2 (1:1)

Branky: 15. Pinc – 36. Vaněk, 87. Dumbrovský. ŽK: 1:1 (Zajíček – Boucník). Rozhodčí: Hoch – Jati, Hányš. Diváků: 100.

Soběslav: Červenec – Račák, Kubart, Boháč, Zeman – Pavlík (79. Macák), Boucník, Hoffmann (88. Bouchal), Vaněk – Hájek (66. Pravda), Dumbrovský.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Myslím si, že to bylo naprosto zasloužené vítězství. Soupeři jsme sice doslova darovali první gól po nedorozumění brankáře se stopery, ale po dvaceti minutách hry jsme převzali iniciativu, byli až do konce lepším týmem a soupeři prakticky nic nedovolili. Zápas jsme nakonec otočili až v 85. minutě, ale klidně k tomu mohl dojít už dříve, protože sám autor druhého gólu Dumbrovský šel už předtím sám na branku a další obrovskou šanci neproměnil Pavlík. Tři body jsou pro nás hodně důležité a cenné, protože bojujeme o třetí místo, a navíc jsme v Doubravce ještě nikdy nevyhráli.“