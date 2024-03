Další kolo ČFL přineslo na jih Čech šest bodů zásluhou výher Písku a akademie Táborska. Bez bodu tentokrát zůstalo béčko Dynama. V divizi dali Jihočeši jediný gól, a to Katovice Mariánským Lázním. Stačilo to na tři body. Po bodu si za bezbrankové remízy připsaly Soběslav, Jindřichův Hradec i Český Krumlov.

Jakub Brabec dává vítězný gól. | Video: Deník/Vladimír Klíma

ČFL

FC Písek – Viktoria Plzeň B 2:1 (2:0)

Branky: 33. Voráček, 45.+3. Bartizal – 65. Vrba. Rozhodčí: Havlík – Lovětínský, Izugrafov. ŽK: 2:2 (Dohnal, Kohout – Lörincz, Oravec). Diváci: 348.

Písek: Lerch – Novák (78. Pech), Běloušek, Bartizal, Vokurka - Baďura (78. Kašpar), Koreš, Dohnal (68. Bicenc) – Belej, Voráček (78. Štěch), Arzberger (68. Kohout).

Milan Nousek, trenér Písku: „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas proti soupeři, který má velkou kvalitu, ale my po dvou smolných porážkách potřebovali urvat body. Přežili jsme zhruba patnáct minut, kdy si hosté vytvořili několik velkých šancí, což nás nakoplo. Oklepali jsme se a dvěma góly jsme si už v první půli vytvořili náskok. Protože si soupeře samozřejmě analyzujeme, věděli jsme, že má problém ve středové části před brankou a přesně z tohoto prostoru skórovali po půlhodině Voráček a v nastavení první půle i Bartizal. Jinak byla Plzeň herně lepší. Po změně stran to bylo přesně naopak. Lepší jsme byli my, ale branku vstřelili hosté. Do dalších šancí jsme je ale nepustili. Podali jsme kolektivní výkon, nikdo nehrál na sebe, a konečně se k nám také přiklonilo štěstí. Výhru jsme hodně potřebovali, bude se nám zase lépe pracovat.“

FC Silon Táborsko B – FK Robstav 1:0 (0:0)

Branka: 73. Tusjak. Rozhodčí: Černý – Švorc, Polena. ŽK: 2:2 (28. Sojka, 90.+1 Javorek - 51. Kraml, 68. Zeman). Diváků: 215.

Táborsko B: Kerl – Schindler (46. Novák), Brabec, Sojka, Vysušil – Šplíchal, Nešický, Schramhauser, Kopáček (46. Javorek), Kalousek (61. Tusjak) – Matoušek (90.+1 Kubovský).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „První poločas nemůžu v žádném případě hodnotit dobře. Postrádal jsem u kluků nasazení, chyběl nám pohyb a ztráceli jsme hrozně moc míčů. Mohli jsme ho prohrát, jenže soupeř naštěstí pro nás neproměnil pokutový kop. O přestávce jsme udělali nějaké změny, řekli jsme si, co je potřeba, a naše hra se ve druhém poločase přece jen trochu zlepšila, což vyústilo i v jediný vstřelený gól. Vítězství jsme nakonec udrželi až do konce, a to nás samozřejmě těší. Obrovskou zásluhu na tom má Dan Kerl v brance, který podal skvělý výkon a pochytal několik velkých šancí hostů.“

Dynamo Č. Budějovice B - Admira Praha 0:1 (0:0)

Branka: 88. Jandovský. ŽK: Faltus, P. Zíka – Kolář, Čížek, Kunc, Koutecký. Diváci: 140. Rozhodčí: Fencl – Langmajer, Kříž.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Faktus, Novák, Mašek – Hák, Malecha, Bečvář (84. Hantogtokh) – Petr Zíka, Jan Zíka (66. Prášek, 89. Artymovych), Šimoník.

Divize

Aritma Praha - Slavoj Český Krumlov 0:0

ŽK: 5:3 (Mareš, Ielito, Trnkwitz, Škoch a Dostál – J. Matuška, Polanský, Gelnar). Rozhodčí: Maiello – Štípek, Wulkan. Diváci: 140.

Č. Krumlov: Beránek – Kolář, Kabele, M. Švec, Trapl – Gelnar – Parakhnenko, J. Matuška (14. Matějček), O. Matuška – Bauer (92. Ryneš) – Polanský (90. Šimek).

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Zahustili jsme střed hřiště, nechali jsme tam jednoho útočníka vpředu, druhý se nám hodně stáhnul k halvům. Prostě jsme to hodně zahustili. Měli jsme tam jednoho hráče navíc ve středu hřiště a to bylo strašně důležité. Kluci hráli zodpovědně a prostě nepustili soupeře do žádné velké šance. V první půli tam měli takové dvě pološance, ale zvládli jsme to. Dobrý zodpovědný výkon celého mančaftu, ale takhle by to mělo být asi v celé sezoně. Takhle by to mělo fungovat. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, výborně zahráli všichni. Škoda, že už jsme neměli tolik sil, abychom tam nějaký ten brejk přetavili v nějakou šanci. Ale super bod, my ho bereme všema deseti."

Otava Katovice – Slavia Mariánské Lázně 1:0 (0:0)

Branka: 56. J. Brabec. ŽK: 2:2 (D. Bálek, Vonášek – Cikanič, Fremr). Rozhodčí: Schveinert – Říha, Krůs. Diváci: 305.

Katovice: Provazník – Sládek (46. Motl), Brabec, Michal Kynkor, Sigmund – L. Bálek (Štěch), Martin Kynkor (90. Čibera), Kotrba, D. Bálek (46. Vonášek) – Uher – Požárek (68. Souhrada).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Samozřejmě jsme rádi za vítězství, protože Mariánské Lázně přivezly i přes řadu změn v kádru kvalitní fotbalisty. Pro nás to bylo první domácí utkání, chtěli jsme navázat na dobrý výkon z Příbrami, což se nám povedlo. Myslím, že jsme byli šťastnější, protože zápas byl vyrovnaný. Hrálo se nahoru dolu a my dali gól, takže jsme rádi za tři body. Ty jsou pro nás důležité. Jsem rád, že to kluci odbojovali. Hrálo se na těžkém terénu a o to víc si toho vážíme. Někdy je takový výsledek lepší a platnější než vysoké vítězství."

Spartak Soběslav – FK Jindřichův Hradec 0:0

Rozhodčí: Budil – Koranda, Cigáň. ŽK: 1:0 (Pravda). Diváci: 447.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Zeman, Boháč – Pavlík (63. Račák), Kubart, Boucník (63. Macák), Pravda, Dumbrovský (90. Dvořák) – Hájek (82. Coufal), Vaněk.

J. Hradec: Vondrák – Rezek (83. Žilák), Licehamr, Rejthar, Hauser – Waník, Jaroš (52. Petr), M. Michnik, R. Mischnik, Didek – Votava.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „V prvních třiceti minutách to byl z naší strany jeden z našich nejhorších výkonů v divizi. Ten začátek jsme totálně zaspali, no a potom se těžko do zápasu dostáváme. Naše hra se sice v závěru první půle zlepšila a měli jsme tam i nějaké šance, ale z celkového pohledu to z naší strany vůbec nebylo dobré utkání a v žádném případě ho alespoň v něčem nemůžu hodnotit kladně.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Derby jsme zahájili velmi dobře. Zhruba půl hodiny jsme byli lepším týmem a soupeř na naše agresivnější pojetí nedokázal reagovat. Vyplynuly z toho dvě velmi dobré příležitosti, které jsme však neproměnili. Pak jsme však od toho upustili, přestali vyhrávat osobní souboje ve středu pole a Soběslav se začala prosazovat především svou rychlostí. Z převahy vytěžila jednu dobrou možnost, kterou však také promarnila. Začátek druhé půle nabídl vyrovnaný boj, pak domácí prostřídali a dostali se do dvou šancí, při nichž nás podržel brankář Vondrák, jenž odchytal velmi dobré utkání. S bodem jsme spokojeni, v Soběslavi se snadno nezískávají, byl to velmi náročný zápas.“