Republikové fotbalové soutěže pokračovaly druhým kolem. V České lize Jihočechům vstup do sezony moc nevychází. Zvítězil jen Písek, béčka Dynama i Táborska vyšla bodově naprázdno. V divizi překvapil nováček z Jindřichova Hradce výhrou v Tachově, Český Krumlov dostal šestku v Plzni v Doubravce.

Vyrovnávací gól Martina Práška na 1:1. | Video: Deník/ Pavel Kortus

ČFL

FC Písek - FK Robstav Přeštice 3:2 (0:1)

Branky: 51. Voráček, 72. (pen.) Uher, 88. Pech - 8. Sow Ibrahima, 52. Rossmann. ŽK: 4:3 (Arzberger, Běloušek, Belej, Sajtl - Černý, Musa, Vaněk). Rozhodčí: Coufal - Hoch, Špindlerová. Diváci: 250.

Písek: Lerch – Sajtl, Běloušek, Bartizal, Pineau – Mařík, Vokurka, Voráček (90. Kašpar), Belej (46. Uher), Kašpírek (65. Štěch) – Arzberger (65. Pech).

Milan Nousek, trenér Písku: „Po studené sprše v podobě rychle inkasované branky jsme se nějaký čas vzpamatovávali a mohli jsme ještě jednou inkasovat. Postupně jsme se však začali dostávat stále více do hry. Po přestávce jsme brzy vyrovnali, ale vzápětí nás srazila vlastní chyba a soupeř šel znovu do vedení. Kluci si však dokázali uvědomit, že i za této situace mohou hrát proti soupeři, který má zcela jiné ambice. Po faulu na Voráčka vyrovnal z penalty Uher a v závěru strhl výhru na naši stranu krásnou střelou zpoza vápna Pech."

FC Silon Táborsko B – Povltavská FA 4:5 (0:3)

Branky: 51. Nešický, 68. Schramhauser, 84. Joseph Oloko, 90.+1 z pen. Slavík – 19. a 21. M. Novák, 42. Drobílek, 53. vlastní Šplíchal, 59. z pen. Budínský. Rozhodčí: Kubec – Hodek, Mazanec. ŽK: 0:2 (90.+1 Kozel, 90.+4 Drobílek, 250 diváků.

Táborsko B: Matoušek – Šplíchal (83. Kubovský), Brabec, Slavík, Schindler – Kopřiva (66. Alozie), Schramhauser, Nešický, Novák (46. Vozihnoj) – Kalousek (66. Joseph Oloko) – Svatek.

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Devítigólový zápas je možná zajímavý pro diváky, ale to je tak všechno. Myslím si, že pokud dáme na domácím hřišti čtyři góly, tak bychom měli utkání jednoznačně vyhrát. A pět inkasovaných branek? Když už to není ostuda, tak je to minimálně průšvih… Neměli jsme přitom špatný vstup do zápasu, trefili jsme břevno a nedotáhli jsme do konce další tři slibně rozjeté útoky. Pak jsme bohužel svou hrou nabídli soupeři brejkové situace, byť jsme věděli, že je v nich nepříjemný, a on je dokázal zužitkovat. Naše hra postrádala větší agresivitu, málo jsme soupeřovy hráče dostupovali, a proto jsme poločas prohráli 0:3. Ve druhé půli jsme dali poměrně brzy gól, jenže potom jsme si kuriózně dali vlastní branku a následovala penalta, po které nám soupeř odskočil na 1:5. My jsme pak zjednodušili hru, hráli jsme na dva hroty a konečně jsme nějakou tu šanci proměnili, ale bohužel už bylo pozdě.“

SK Dynamo České Budějovice B – Dukla Praha B 2:3 (1:2)

Branky: 18. a 67. Prášek – 42. a 63. Lehký, 6. Jelínek. Bez karet. Diváci: 148. Rozhodčí: Švorc – Štípek, Gunitš.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Němeček, Novák, Šimoník (76. Smejkal) – Malecha, Böhm, Hák (57. Mašek) – Polanský (71. Dohnal), Prášek, Bastl (57. Bečvář).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Prohrát takovýto zápas prostě je katastrofa! A můžeme si za to ale sami, protože neproměníme takové šance, jaké jsme hlavně v první půli měli. To už asi není náhoda.. . A navíc, když už dáme dva góly, tak dostaneme tři góly ze situací, které dle mého názoru se daly řešit úplně bez problémů. První gól po naší jednoznačné hrubce. A druhý gól? Musím se na to ještě podívat, ale řekl bych, že na vině byla naše lajdáckost a podcenění té situace, Třetí gól jsme dostali vinou špatného bránění. Dva góly jsme dali, taky jsme ale z deseti dalších střel desetkrát překopli bránu. Trochu asi i smůla, trefili jsme i břevno. Jak jsem ale řekl, to souvistí s tím, že my to pořád rveme někam nahoru. Když jsme snížili na 2:3, tak jsem věřil, že aspoň vyrovnáme. Vzhledem k tomu, jak zápas vypadal, by sice i remíza byla ztrátou, nicméně bychom měli aspoň bod.“



Divize

FK Tachov – FK Jindřichův Hradec 1:3 (0:1)

Branky: 70. Bulaiev – 15. a 63. Votava, 68. R. Mischnik. ŽK: 0:1 (M. Mischnik). Rozhodčí: Kastl – Langmajer, Fencl. Diváci: 270.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (71. Hauser) – F. Waník (71. Jaroš), R. Mischnik, M. Mischnik (87. Wölfl), Praveček (88. Cypra), Janák – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Po celý zápas jsme byli lepší i aktivnější a pokud se domácí dostali do nějaké šance, tak jen po našich chybách, kdy jsme některé situace neřešili správně. V první půli jsme promarnili dvě tutovky, nicméně v 15. minutě jsme se dostali do vedení. Po akci ze strany Rezek přihrával do vápna Votavovi, ten se zbavil protihráče a zblízka skóroval. Po změně stran jsme přidali další dva góly. Nejprve se prosadil znovu Votava, jehož vyslal středem hřiště do nájezdu Michal Mischnik. V 68. minutě připojil třetí trefu Roman Mischnik, jen se po rohovém kopu trefil hlavou. Tachov vzápětí korigoval, když po autovém vhazování přišel centr do vápna a my propadli v hlavičkovém souboji. Do dalších možností jsme však soupeře nepustili. Vítězství je zasloužené, kluci se po dlouhé cestě na zápas plně koncentrovali a podali dobrý výkon."

Otava Katovice – Příbram B 0:0

ŽK: 3:2 (D. Bálek, Kotrba, Sládek – Gerža, Procházka. Rozhodčí: Pena – Šlajs, Šálková. Diváci: 281.

Sestava Katovic: Provazník – Hnídek (46. Motl), Janoch, Michal Kynkor, Sigmund – Kotrba, Martin Kynkor (68. Chylík) – D. Bálek, Kahuj (61. Sládek), Brabec (68. Souhrada) – Požárek (77. Kostka).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Po středě proti áčku Příbrami byli všichni namlsaní dobrým výkonem, ale tentokrát to bylo z naší strany utahané a pomalé. Ve hře bylo hodně nepřesností a naše mezihra prakticky neexistovala. Prohrávali jsme plno osobních soubojů a do lepších příležitostí jsme se dostávali pouze po dlouhých nakopnutých balonech. Z mého pohledu to bylo hodně nepovedené utkání. Jsem rád alespoň za ten bod, ale v domácím prostředí bychom chtěli vyhrávat. Soupeř nás však k ničemu většímu nepustil a ke konci nám i chyběla síla a ve finále jsme byli rádi za bod."

SENCO Doubravka – Slavoj Český Krumlov 6:0 (1:0)

Branky: 40. Krejčí, 49., 51., 53. Roubal, 68. Jandík, 85. Zajíček. ŽK: 0:3 (Kuna, Ryneš, Švec). Rozhodčí: Gerhardt – Kříž, Ježek. Diváci: 100.

Sestava Českého Krumlova: Švec – Matušek (55. Gelnar), Ryneš, Svoboda, Trmal – Kolář (81. Lach), Kabele, Kuna, Vávra (55. Matuška) – Parachnenko (55. Kubát), Vaněk (81. Poláček).

Pavel Lattner, asistent trenéra Č. Krumlova: "Výsledek je až příliš krutý. Měli jsme tam v prvním poločase šance, ale neproměnili je a soupeř nás potrestal po naší vlastní chybě v rozehrávce. Ztratili jsme míč, domácí šli sami na bránu a do kabiny jsme šli s mankem jedné branky. Hned po přestávce se proti nám kopal přímák, dalo by se o něm polemizovat, ale byl nařízený a domácí to proměnili na 2:0. A my to v tu chvíli jakoby zabalili. Soupeři jsme to strašně usnadnili a během čtyř minut inkasovali další dva góly a bylo po zápase. Snažili jsme se to pak trochu oživit, poslali jsme tam mladé kluky z lavičky, ale za stavu 4:0 pro soupeře se s tím již těžko něco dělá. Stál proti nám zkušený a vyzrálý tým, který již nám nic nedovolil."

FK Spartak Soběslav – SK Hořovice 2:3 (0:2)

Branky: 50. a 67. Vítovec - 25. z pen. a 40. Mareš, 57. Záluský. Rozhodčí: Maiello – Vojáček, Andras. ŽK: 2:1 (24. Červenec, 90.+3 Bouchal – 90.+4 Vostárek). 247 diváků.

Soběslav: Červenec – Hromada (46. Vítovec), Bouchal, Kubart, Větrovský – Dumbrovský, Hoffmann, Pravda (81. Coufal), Vaněk – Kutner, Hájek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Jsme samozřejmě zklamaní. První poločas jsme odehráli doslova katastrofálně. Vypadalo to, jako kdybychom si mysleli, že se soupeř porazí sám. Ve druhé půli přece jen přišlo zlepšení, dostali jsme se do hry, bohužel Filip Vaněk podobně jako Dumbrovský v prvním poločase nedal jasný gól. Náš tlak v závěru už byl platonický a vyrovnat se nám z něj nepodařilo. Takový výkon, jaký jsme předvedli v prvním poločase, nám na soutěž stačit nebude. Každé utkání bude těžké a my nemůžeme žít z toho, že jsme v minulé sezoně skončili druzí a všechno půjde samo.“