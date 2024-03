Na jaře se opět rozbíhají republikové fotbalové soutěže. Česká liga měla na programu druhé kolo a opět se blýsklo béčko Dynama, které vyhrálo v Praze s rezervou Dukly. Tři body přivezlo i béčko Táborska, naprázdno vyšel jenom Písek. V divizi bodovaly naplno Soběslav i Jindřichův Hradec, Český Krumlov prohrál doma s Doubravkou a jeho situace už je skutečně vážná.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Doubravka. | Video: Jan Klein

ČFL

Povltavská akademie - FC Silon Táborsko B 2:4 (0:0)

Branky: 47. a 60. Lanc – 57. Nešický, 64. Kalousek, 74. Vysušil, 86. Svatek. ŽK: 0:1 (Svatek). Rozhodčí: Severýn – Švorc, Andras. Diváků: 200.

Táborsko B: Kerl – Vysušil, Schindler, Brabec, Šplíchal (90. Praveček) – Kopřiva, Schramhauser, Javorek, Nešický, Kalousek (90. Novák) – Matoušek (46. Svatek).

Lukáš Zeman, trenér Táborska B: "Tři body jsme si ze Štěchovic odvezli naprosto zaslouženě. Kluci si v zápase plnili přesně to, co jsme si řekli. Dvakrát jsme sice prohrávali, ale pokaždé se nám podařilo vyrovnat, což je skvělý počin. Nakonec jsme se za to odměnili dvěma góly a vítězstvím, které je pro nás hrozně moc důležité.“

FK Robstav - FC Písek 2:1 (0:0)

Branky: 59. Štursa, 90. Sow – 64. Voráček. ŽK: 2:4 (Kraml, Rádl – Běloušek, Bartizal, Belej, Novák). Rozhodčí: Coufal – Makovec, Hoch. Diváci: 100.

Písek: Lerch – Arzberger (80. Pech), Baďura (80. Kašpar), Bartizal, Belej (72. Kašpírek), Běloušek, Dohnal (57. Bicenc), Koreš, Novák, Vokurka, Voráček.

Milan Nousek, trenér Písku: "Byla to spíš nakopávaná. Na trávník se ale nechci vymlouvat, byl pro oba týmy stejný. Náš soupeř z toho bohužel dokázal vytěžit víc než my."

Dukla Praha B - SK Dynamo České Budějovice B 0:1 (0:1)

Branka: 12. Böhm (pen.). ŽK: Majer – Čoudek, Faltus. Diváci: 50. Rozhodčí: Lovětínský – Havlík, Janíček.

Dynamo B: Andrew – Novák, Němeček, Čoudek, Jungbauer – Malecha (68. Faltus), Bečvář, Böhm, Hák (90.+3 Zevl) – Šimoník (90.+1 Němec), Gantogtokh (68. Jan Zíka).

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: "Začali jsme dobře a svou převahu jsme vyjádřili i vedoucím gólem. Pak sice více ze hry do poločasu měla Dukla, do větších šancí jsme ale její hráče nepouštěli. V zimě přišli kluci z dorostu a do týmu zapadli, to je pozitivní. Na jaře jsme oba zápasy vyhráli, toho si cením."

DIVIZE

Slavoj Český Krumlov – SENCO Doubravka 1:2 (0:1)

Branky: 68. Polanský – 41. Kule, 46. Skopový. ŽK: 1:2 (Gelnar – Novák, Roubal). Rozhodčí: Koranda – Budil, Eibl. Diváci: 205.

Č. Krumlov: Beránek – Kolář, Kabele, M. Švec Ryneš (86. Matějček) – Kordík (63. Parakhnenko), Gelnar, Šindelář (68. Šimek), O. Matuška – Bauer, Polanský.

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Klukům nemohu za chuť do hry a bojovnost nic vytknout. Bohužel jsme fotbalově tahali za kratší konec. V prvním poločase jsme byli jakoby svázaní, odskakovaly nám míče, nedali jsme si kloudnou nahrávku. Bylo tam asi až moc motivace a klukům to pak svazovalo nohy. Mít jednoho zkušenějšího kluka v záloze, tak bychom zápas asi zvládli. Měli jsme dvacetiletou zálohu, naproti tomu tam soupeř měl zkušené kluky obouchané divizí. Ale klukům opravdu nelze nic vytknout. Utkání se rozhodovalo na přelomu poločasů. Jednou jsme tam propadli, přišel centr ze strany a my to nedohráli. Ale jinak hrála obrana velice dobře. Více mě mrzí začátek druhého poločasu. O přestávce jsme si v šatně něco řekli a jako bychom pak na hřišti na vše zapomněli. Po druhé brance jsme začali opět hrát, otevřeli jsme to a byla to dobrá volba. Sice šli hosté dvakrát do otevřené obrany sami na bránu, ale my tam měli také šance. Podařilo se nám snížit, byly tam další závary, ale gól jsme nedali. Naší branku dal opět Oliver Polanský. Vletěl tam mezi beky na centr ze strany a podrážkou to ve skluzu dal do brány.“

FK Příbram B – Otava Katovice 0:0

ŽK: 0:2 (L. Bálek, Kotrba). Rozhodčí: Polena – Klátil, Jakl. Diváci: 80.

Katovice: Provazník – Sládek (82. Motl), Brabec, Michal Kynkor, Sigmund – Kotrba (70. J. Štěch), L. Bálek, Martin Kynkor, Uher, Souhrada (30. Požárek) – D. Bálek.

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Na to, v jaké sestavě domácí nastoupili, když je posílili hráči z prvního týmu, naši kluci podali velmi dobrý výkon. Hlavně to bylo hodně ubojované, protože byl soupeř hodně běhavý. Chvilkami nás Příbram zatlačila do hlubokého bloku, ale kluci bojovali, blokovali střely, prali se o každý balon a z brejkových situací jsme si vytvářeli příležitosti. Myslím, si, že je pro nás remíza zlatá, ale naprosto zasloužená. Pochvalu zaslouží všichni. Jistě působil brankář Provazník, velmi dobře si ve vzdušných soubojích počínal Kuba Brabec, ale nedá se nikomu nic vytknout a všichni nechali na hřišti maximum. V hledišti byli snad jen fanoušci Katovic. Napočítali jsme jich kolem padesáti. Úžasné a pro nás je to velká čest, že za námi fanoušci jezdí a takto nám fandí. Věřím, že je kluci výkonem potěšili, většina ohlasů zněla velice spokojeně."

SK Hořovice - Spartak Soběslav 1:2 (0:1)

Branky: 55. Wacker – 31. Boucník, 60. Hájek. ŽK: 2:4 (Bělohlávek, Smetana – Boháč, Dumbrovský, Hoffmann, Hájek). Rozhodčí: Mičan – Schveinert, Špindlerová. Diváků: 106.

Soběslav: Červenec – Hoffmann , Zeman, Boháč, – Pavlík (82.Račák) Kubart, Pravda (70. Macák) Boucník, Dumbrovský (90. Coufal) – Hájek, Vaněk.

Richard Florián, trenér Soběslavi: "V Hořovicích bývají zápasy nejen na trávníku hodně vyhrocené, o to cennější pro nás získané tři body jsou. Do vedení jsme se dostali po rohovém kopu, ale domácí z první nebezpečnější šance ve druhé půli vyrovnali. Nám se ale hned pět minut na to podařilo získat vedení zpět, a přestože pak soupeř zjednodušil hru a nakopávanými míči nás dostal pod tlak, naše defenzíva už si se všemi situacemi dokázala poradit. Skvěle nám zachytal brankář Martin Červenec.“

FK Jindřichův Hradec – FK Tachov 3:2 (1:0)

Branky: 12. a 88. M. Mischnik, 84. Plucar – 51. a 62. Kořínek. ŽK: 3:1 (Licehamr, R. Mischnik, Madar – Bulaiev). Rozhodčí: Tupý – Izugrafov, Cigáň. Diváci: 200.

J. Hradec: Vondrák – Jaroš, Licehamr (65. Madar), Rejthar, Hauser (77. Petr) – Waník, R. Mischnik, M. Mischnik (90. Wölfl), Plucar, Didek (65. Rezek) – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: "Jedna věc je soupeř, druhá terén. Byl dobrý, ale na přírodní trávě to byl pro nás po celé přípravě na umělce nezvyk, což bylo znát na celém průběhu zápasu. Balon se choval jinak, než jsme byli zvyklí, z toho plynuly nepřesnosti. Úvod nám však celkem vyšel a po pěkné akci jsme se ujali vedení. Pak však následovaly naše velké chyby a soupeř se dostal do tlaku. V závěru poločasu navíc získal penaltu po sporné ruce ve vápně, kterou však naštěstí neproměnil. Vstup do druhé půle byl z naší strany katastrofální. Dělali jsme vše opačně a působili odevzdaně, vůbec jsme neběhali. Tachov nás za to také po zásluze potrestal a otočil skóre. Musely přijít změny v sestavě, a to nám pomohlo. Střídající hráči vnesli do hry novou energii, konečně jsme zase zapnuli motory a povedlo se nám zvrátit výsledek. Jsem rád, že jsme v závěru nepolevili v aktivitě a nakonec získali velmi důležité body."