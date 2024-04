Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o Velikonocích dalším kolem. V České lize bodovala naplno béčka Dynama i Dukly, naprázdno vyšel jenom Písek, který doma nestačil na rezervu Dukly Praha. V divizi pokračuje mohutný finiš Českého Krumlova za záchranou, tentokrát přivezl tři body z Mariánských Lázní.

Děkovačka fanouškům po utkání se Sokolovem. | Video: Jan Škrle

ČFL

Dynamo Č. Budějovice B – Králův Dvůr 3:1 (2:1)

Branky: 11. Havel, 30. Ma᠆lecha, 90. Gantogkokh – 15. Kabele (11). ŽK: J. Zíka – Kabele. Diváci: 134. Rozhodčí: Havlík – Lovětínský, Janíček.

Dynamo B: Andrew – Faltus, Němeček, Havel, Pařízek (69. Mašek) – Malecha, Hubínek (46. Böhm), Hák (90. Loužecký) – Bečvář (77. Jan Zíka), Zajíc (45. Gantogtokh), Šimoník.

Trenér Dynama B Dušan Žmolík: „Tři body jsme získali zaslouženě, a to především díky výborně odehrané první půli, v níž jsme mohli a asi i měli zápas rozhodnout. V této fázi utkání tam z naší strany byla spousta krásných akcí a vedle dvou gólů jsme měli i tři další vyložené šance. Hru ve druhé půli už jsme úplně pod kontrolou ale neměli a na to, kolik máme bodů, se mi zdálo, že jsme byli zbytečně příliš nervózní. Až se podívám na video, třeba ten kritický pohled trochu změním, nicméně v tuto chvíli prostě můj pocit ze zápasu takový je.“

FC Písek – Dukla Praha B 0:2 (0:1)

Branky: 10. a 51. (pen.) Lehký. Rozhodčí: Fencl – Langmajer, Mazanec. ŽK: 4:4 (Arzberger, Baďura, Vokurka, Voráček – Krenciv, Ulman, Štefan, Uhlíř). ČK: 1:0 (87. Běloušek). Diváci: 350.

Písek: Lerch – Novák, Bartizal, Běloušek, Vokurka – Baďura (60. Kohout), Koreš (72. Pech), Dohnal (85. Kašpar) – Belej (72. Kašpírek), Voráček, Arzberger (46. Kalousek).

Milan Nousek, trenér Písku: „Inkasovali jsme už v 10. minutě po trestném kopu, bylo to po naší chybě v rozehrávce uprostřed hřiště. Tím jsme soupeře dostali do hry. My jsme naopak byli v útlumu a první poločas byl z naší strany hrozivý. Druhý poločas byl lepší, tlačili jsme se do zakončení, dostali jsme se i do dobrých příležitostí, bohužel nám tam ale nic nespadlo. Byl to těžký zápas, Dukla byla lepším týmem a zaslouženě vyhrála.“

Táborsko B – Slavia Karlovy Vary 4:0 (2:0)

Branky: 17. Osmančík, 23. Tusjak, 74. Nešický, 90. Drchal. ŽK: Kopáček – Žilák. Rozhodčí: Vojtěch – Vít, Arnošt. Diváků: 255.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Brabec, Schindler, Tusjak, Schramhauser, Kopáček (79. Drchal), Osmančík (79. Javorek), Nešický, Novák (79. Praveček), Kubovský (62. Koulousias).

Jan Šimák, asistent trenéra B-týmu Táborska: „Měli jsme jednoznačný cíl vyhrát a ten jsme hladce splnili. Kluci odehráli velmi dobré utkání a zvládli ho na podtrženou jedničku. Povedl se nám vstup do prvního poločasu, byli jsme v něm aktivní a dali jsme dva góly. Za stavu 1:0 nás tam při jedné ze dvou střel soupeře na branku podržel Dan Kerl v brance. Ve druhé půli jsme pokračovali v dobré a aktivní hře, a řekl bych, že soupeř i trošku odpadl. Nakonec z tohoto bylo vysoké vítězství, které naprosto zasloužené, protože jsme byli po celou dobu lepším a kvalitnějším týmem. Zápas jsme klidně mohli vyhrát i výraznějším rozdílem.“

Divize

Viktoria Mariánské Lázně – Slavoj Český Krumlov 1:2 (0:1)

Branky: 79. vlastní – 8. a 66. R. Bauer. ŽK: 3:3 (Drahorád 2, Pěček – Matějček, Polanský, Beránek). ČK: 2:1 (82. Zach, 96. Drahorád – 87. Parakhnenko). Rozhodčí: Říha – Pena, Špindlerová. Diváci: 168.

Č. Krumlov: Beránek – Šindelář, Kabele, M. Švec, M. Trapl – Gelnar – Parakhnenko, Matějček (T. Šindelář), O. Matuška – Bauer (68. Lach) – Polanský (J. Matuška).

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Odehráli jsme zápas účelně. Začali jsme ze zabezpečené obrany s tím, že chceme využít případných možností do brejků. Dali jsme brzy gól. V sedmé minutě přišla po úniku zpětná nahrávka od lajny a Radek Bauer tam z nějakých deseti metrů prostřelil dva hráče. Pak jsme více bránili a snažili se soupeře nepouštět do šancí. Naopak my tam z brejků měli zajímavé situace, jen škoda, že jsme to nepřetavili v gól. Mohlo být rozhodnuto v první půli. Po přestávce na nás Mariánky vlétly. Soupeř prostřídal, oživil to, tlačil se před naší bránu a bylo to jako když hraje Barcelona. My běhali bez balonu, ale ustáli to. Pak jsme se dostali po dvaceti minutách k rohovému kopu, míč letěl před vápno, Radek Bauer to zpracoval a nechytatelnou pumelicí to poslal to brány. Domácí se dál tlačili před naší bránu, ale Štefan Beránek chytal výborně. Jedna jeho vyražená střela se tam odrazila od zad stopera a míč šel do brány. To bylo deset minut před koncem, ale už jsme to dokázali dohrát."

Otava Katovice - Baník Sokolov 2:2 (2:1)

Branky: 28. Uher, 35. Požárek - 42. Rmoutil, 66. Kýček. ŽK: 3:1 (Kadula, L. Bálek, Sládek - Schulz). Rozhodčí: Dimitrov - Týpý, Izugrafov. Diváci: 365.

Katovice: Provazník - Sigmund, Kotrba, Brabec, Motl (86. Souhrada) - Vonášek - L. Bálek, Kadula (80. Štěch), Uher, D. Bálek - Požárek (90. Sládek).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Bod samozřejmě bereme. Upozorňoval jsem hráče na to, že přijede vynikající tým. Sokolov je neskutečně silný soupeř, ve vzduchu neprohrává žádný souboj, je na tom skvěle fyzicky. Mají naběháno, jsou sehraní, jejich hra má řád a jdou si za svým. Přestože jsme vedli 2:0, tak si musíme bodu vážit. Opět jsme neprohráli a i když je to remíza doma, tak s velice silným soupeřem, který bude brát body všude. Vážím si toho, jak zápas kluci odbojovali. Z naší strany to nebylo tak pohledné utkání, protože jsme neměli prakticky na nic čas, ale odjezdili jsme to až do konce. Toho si cením."

FK Komárov – FK Jindřichův Hradec 4:2 (1:1)

Branky: 1. Lukavský, 70. Pužík, 92. Nedvěd, 93. Soukup – 23. M. Mischnik, 80. Votava. Rozhodčí: Šiška – Kastl, Šlajs. ŽK: 2:3 (Lang, Nedvěd – Plucar, Licehamr, Žilák). ČK: 0:1 (84. Madar). Diváci: 205.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar (66. Madar), Rejthar, Hauser – Waník, R. Mischnik, M. Mischnik, Rezek, Didek (66. Žilák) – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Tak dlouho jsme se na úvod zápasu připravovali, a tak skvěle, až jsme hned ve třicáté vteřině dostali gól… Pak jsme měli tři obrovské šance a jednu z nich jsme dokonce proměnili, když v 20. minutě vyrovnal Michal Mischnik. Zápas to byl herně vyrovnaný, ale troufnu si říct, že jsme měli víc příležitostí než soupeř. Bohužel, po zbytečném faulu u vápna přišla v 70. minutě standardka a domácí se z přímého kopu dostali znovu do vedení. O deset minut později srovnal skóre Votava, brzy poté jsme si za řečnění nechali dát zbytečnou červenou kartu, ale i v deseti jsme byli stále aktivní. Už v nastavení jsme běželi sami na brankáře, ale šanci jsme neproměnili a z následného protiútoku udeřil Komárov. Čtvrtý gól už pouze vyplynul z naší snahy vyrovnat. Nemůžeme dostat čtyři branky a zároveň zahodit takovou spoustu šancí, to potom prostě nemůžeme bodovat. Je to z naší strany o špatném nastavení v hlavách, že máme dostatečný bodový polštář. Ale tak to samozřejmě nefunguje. Nyní nás doma čeká Doubravka, to je další těžký zápas o pomyslných šest bodů. Musíme si to vyříkat, takhle to nejde.“

Spartak Soběslav – FK Tachov 2:1 (0:1)

Branky: 65. Pavlík, 84. Coufal – 5. Bulaiev. Rozhodčí: Štěrba – Štípek, Zima. ŽK: 2:3 (Dumbrovský, Coufal – Semenov, Pavlas, Landrgott). Diváků: 210.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Zeman, Boháč – Pavlík, Kubart, Pravda, Dumbrovský, Boucník – Vaněk, Hájek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Tachov je sice v tabulce dole, ale jeho hra tomu vůbec neodpovídá a jsme moc rádi, že se nám nakonec podařilo získat tři body. Vůbec jsme nezachytili nástup do utkání, trápili jsme se a nepovedlo se nám dotáhnout do konce několik slibných akcí. Před druhým poločasem jsme museli udělat nějaké změny a vyplatilo se to. Byli jsme aktivnější a proti hodně bojovnému soupeři se nám nakonec podařilo výsledek otočit. Rozhodli o tom naši střídající hráči a jsem moc rád, že se po vleklém zranění vrátil do hry Petr Bouchal.“