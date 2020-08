Vstřelenými góly se pod úspěch novice z Táborska podepsali už v prvním poločase Marek Novák a David Neužil. Západočeši se sice dočkali v 86. minutě snížení z přísně nařízené penalty, ale celek z Táborska už se s ním o premiérovou porci divizních bodů odmítl podělit.

„Máme obrovskou radost,“ neskrýval nadšení trenér lomské fotbalové družiny Marek Císař. „Věděli jsme totiž, že nás čeká silný soupeř, který by podle všeho měl hrát v popředí tabulky. Přesto jsme zápas zvládli,“ liboval si po utkání.

Klíčem k úspěchu bylo pohlídat si hlavní zbraně rokycanského týmu. „Dobře jsme se na to připravili. Rokycany mají velmi rychlý přechod do útoku a dynamické kraje. To se nám podařilo eliminovat a vznikal prostor pro naše protiútoky. V prvním poločase jsme dali dva góly, což nás ještě víc uklidnilo,“ prohlásil Marek Císař.

Nervozitu po rychle nabytém vedení lomský kouč ze svých svěřenců necítil. „Očekávali jsme, že na nás domácí po přestávce vlétnou, ale byli jsme klidní i trpěliví a snažili se hodně držet míč,“ popsal průběh druhé půle. Zápletku s lehkým nádechem dramatu vnesla do zápasu až penalta nařízená v 86. minutě. „Z našeho pohledu byla hodně přísná,“ poznamenal lodivod Sokola Lom. „Důležité je, že jsme ten závěr zvládli a odbojovali. Tam už to samozřejmě o fotbale moc nebylo,“ přiznal.

Vítězství v historicky první divizní bitvě Lomu je pro jeho fanoušky tou nejlepší pozvánkou na domácí premiéru. Ta se odehraje v neděli 30. srpna od 17 hodin na táborské Svépomoci a soupeřem nováčka bude Český lev-Union Beroun. „Na ten zápas se hodně těšíme a budeme rádi, když nás přijdou diváci podpořit,“ adresoval pozvánku fotbalovým fandům Marek Císař.