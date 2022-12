Najít fanoušky fenomenálního fotbalisty, kteří se narodili ve stejný den, jako argentinská sportovní megastar, to není úplně jednoduché.

Celým jménem Lionel Andrés Messi Cuccitini se narodil 24. června 1987 v Rosariu v Argentině.

Lukáš Pfeifer se narodil 24. června roku 1999 v Táboře.

Ve stejný den, jen o dvanáct let později. A protože se narodil do fotbalové rodiny, bylo brzy jasné, že rodinná tradice bude pokračovat

Šikovný fotbalista z jihu Čech prošel mládežnickými reprezentačními výběry. Pochází z Libějic, hrával za nedaleké Větrovy. Kopal za Tábor, Dynamo ČB. A ligu si zahrál v Pardubicích.

V průběhu kariéry ve fotbalově nejproduktivnějším věku docela překvapivě opustil první ligu a kývl na nabídku divizního Lomu u Tábora. A tam patří ke hvězdám.

Poslední podzimní zápas proti Českému Krumlovu vyšperkoval Pfeifer gólem v 70. minutě. Lom v jihočeském divizním derby vyhrály vysoko 7:0.Bilance týmu s Lukášem Pfeiferem v sestavě je po podzimu výtečná.V tabulce je TJ Sokol Lom u Tábora první. Nasbíral stejně bodů jako druhé Katovice: 29.Skóre Lomu je ale naprosto skvělé. Klub v 15 zápasech nastřílel do soupeřových sítí 45 gólů. To je nejvíc ze všech divizních týmů. Jen béčko Liberce se v C skupině tomtuo číslu přibližuje: 43.

A také v počtu obdržených branek se Lomu dařilo. Brankáři ze sítí vytahovali balon jen třiadvacetkrát. V rozhovoru pro Deník Lukáš Pfeifer vzpomínal na svoje ligové působení v Pardubicích. "Za dva roky jsem zažil postup ze druhé do první ligy. Ty zážitky už si s sebou ponesu celý život. V první lize jsme dokonce do posledního kola bojovali o evropské poháry. Bylo to neuvěřitelné."

Ve 22 letech ale opustil prvoligovou scénu a rozhodl se jít cestou studií. "Potřeboval jsem hrát fotbal na takové úrovni, kde to budu schopný skloubit dohromady," vyprávěl. Proto velký fanoušek Lionela Messiho, který se narodil ve stejný den jako argentinská hvězda, velmi úspěšně kope v divizi.