Branky: 8. a 53. Uher, 58. Kadula, 62. Kostka, 66. Motl – 47. Patrovský. ŽK: Bez karet. Diváci: 300. Rozhodčí: Štefan – Hamouz, Gerhardt.

Katovice: Provazník – Cibulka (31. Sládek), Janoch, Kostka (67. Habor), Chylík – L. Bálek (77. Květoň), Štěch, Kotrba (77. Kahuj), Motl – Uher – Kadula.

Výsledek napovídá o jasném vítězství, ale Katovičtí to neměli jednoduché. „Výhra nebyla ani trochu snadná. Byl to těžký soupeř a urvali jsme to až ve druhém poločase. Ten první byl vyrovnaný, vedli jsme zásluhou střely Vládi Uhra z vápna. Podržel nás gólman Provazník, když chytil pěknou hlavičku, pak vytáhl trestný kop. Ve druhé půli začal soupeř aktivněji a po dvou minutách vyrovnal a hned nato měl z metru obrovskou šanci. Opět nás však podržel Provazník. Díky němu jsme udrželi stav 1:1 a najednou jako bychom dostali facku, nakoplo nás to a začali jsme hrát náš fotbal po křídlech a dali pěkné čtyři branky. Zápas jsme rozhodli v náš prospěch a výhra mohla být ještě vyšší. Ale chvílemi jsme měli namále, Mariánky nebyly vůbec špatným soupeřem,“ hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Lídr ČFL na píseckém pažitu neklopýtl, Admira si odvezla všechny tři body

Ve druhém poločase tam branky napadaly za necelou čtvrthodinu. „Najednou si to sedlo a byl to opravdu fofr. Pak už jsme si hru užívali a fanoušci určitě také. Poslali jsme postupně na hřiště celou střídačku, jsem rád, že si mohli zahrát všichni,“ doplnil trenér Šroub.

Katovičtí udrželi domácí tvrz, minimálně na den se znovu vrátili na čelo tabulky a o to lépe se pojede na béčko Domažlic. “Samozřejmě si to užíváme. Pro Katovice je to obrovský úspěch, že získáváme tolik bodů. Před sezonou to nikdo nečekal. Do Domažlic pojedeme opět v klidu a pokusíme se získat nějaký bod. Mrzí mě, že jsme třikrát střídali kvůli zranění. Cibulka se stehenním svalem, Kostka tříslo a Štěch musel do nemocnice. Šlápli mu na ruku a vypadá to na zlomeninu. Pokusíme sestavu do Domažlic nějak slepit a urvat nějaký bod,“ doplnil již k dalšímu programu Přemysl Šroub.