Vítězství 4:1 se však nerodilo jednoduše, hosté z Plzně i na Složišti potvrdili, že do lepší poloviny divizní tabulky právem patří a dlouho drželi s mladíky Dynama krok. „Hosté poctivě bránili, my se přes tu jejich defenzívu těžko dobývali a dlouho jsme zápas nemohli rozhodnout. Bylo to i proto, že naše hra byla poněkud pomalejší, než bych si já představoval,“ vraštil čelo při pozápasovém hodnocení trenér Dušan Žmolík.

Přitom do vedení juniorka Dynama šla už v 8. minutě, kdy se přesnou ranou k tyči prosadil útočník Jakub Matoušek, ve zbývajícím čase prvního dějství už se domácí hráči střelecky neprosadili.

Matoušek byl po svém návratu z hostování z druholigového Táborska v současné juniorce Dynama ve svých čtyřiadvaceti letech jediným hráčem, jenž se narodil ještě v „devadesátkách“, další hráči z utkání proti Petřínu už v zápise u roku narození měli dva tisíce a výš (většinou to byly nula trojky).

„Když jsem koukl na zápis a uvědomil si, s jak mladým manšaftem dokážeme přehrávat týmy s daleko zkušenějšími hráči, hodně mě to hřálo u srdíčka,“ usmíval se trenér Žmolík.

A jeho mladí svěřenci dokázali v sobotu přehrát i plzeňský Petřín. I když po Matouškově trefě další góly začaly na Složišti padat až po přestávce. „Naše hra se ve druhé půli zrychlila, což bylo možná i tím, že jsme nechali pokropit hřiště a najednou naše přihrávky chodily rychleji a my se rázem dostávali častěji do nebezpečných situací,“ konstatoval trenér Žmolík, jehož svěřence po přestávce nijak z míry nevyvedl ani nečekaný vyrovnávací gól hostí na 1:1. „Dle mého názoru gólu předcházel jednoznačný faul na Pařízka, naštěstí jsme ale rychle šli znovu do vedení a pak přidali ještě další dva góly,“ chválil své hráče trenér Dynama B.

Ten svou chválu nasměroval na celé mužstvo, jmenovitě ale vyzdvihl Tadeáše Bečváře: „Já ho po půli totiž trošku cepoval, že z dobrých pozicí nevystřelí, tak si to vzal zřejmě k srdci, dvakrát vystřelil a dal dva krásné góly,“ usmíval se Žmolík.

V nové sezoně rezervu Dynama čeká tvorba nového kádru. „Tři hráči nám v každém případě odejdou,“ sdělil Žmolík. „Pařízek a Perina mají namířeno za moře a Bízek jde studovat, chce život postavit na něčem jiném než na fotbale,“ krčil rameny trenér béčka Dynama.

Po výhře nad Petřínem je rezerva Dynama prvním náhradníkem na možný postup týmu ze druhé příčky. „Sezonu jsme zakončili úspěšně, na jaře se nám hodně dařilo, jsme nejúspěšnější tým na druhém místě ze všech divizních skupin a uvidíme, třeba by to mohlo pro nás znamenat i odměnu v podobě administrativního postupu. Myslím, že za předváděnou hru, hlavně na jaře, by si to ti naši mladí kluci zasloužili,“ uzavřel Dušan Žmolík.