Dynamo České Budějovice B - FK Jindřichův Hradec 5:0 (2:0)

Od začátku zápasu měli domácí mladíci taktovku hry pevně ve svých rukou a po většinu času měli míč na svých kopačkách. Měli i herní převahu a dokázali se dostávat i do šancí, ale Kalousek a Lindák ze slibných příležitostí mířili vedle a Krejčího a poté i Pařízka vychytal brankář Hulík. Až ve 23. min. Lindák po Matouškově nahrávce zblízka otevřel skóre a ještě do přestávky po Bouguetoutově centru z voleje Tomek zvýšil na 2:0.

Po změně stran převaha Dynama ještě narůstala a přibývalo také branek v Hulíkově síti: v 56. minutě Tomek po individuální akci dal na 3:0, v 63. min. po Pařízkové ukázkové uličce Krejčí na 4:0 a v 69. minutě po biliárové spolupráci Malechy s Tomkem pečetil Lindák na konečných 5:0. Hosté se do koncovky příliš nedostávali a za zmínku stojí snad až čtvrt hodiny přd koncem Jindrova rána zpoza vápna nad břevno.

„Soupeře jsme nepodceňovali, ostatně dokud hosté měli sílu, dokázali našemu tlaku odolávat,“ vyzdvihl Jaromír Plocek, jenž spolu s Petrem Skálou béčko Dynama vede. Z prvoligových pendlů mělo béčko k dispozici jen Nováka, ten ale byl na stoperu suverénní. „Byl velkou posilou a jsme rádi, že jsme ho měli,“ ocenil Plocek.

„Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme nepředvedli téměř nic. Kromě deseti minut na začátku obou poločasu bylo Dynamo zcela dominantní, což se odrazilo i do výsledku. Nám se nedařila obranná ani přechodová fáze, takže jsme se prakticky nedostali do žádné kloudné příležitosti. Defenzivu domácích navíc perfektně dirigoval zkušený ligista Pavel Novák. Budějovický tým derby jednoznačně opanoval, můžeme mu jen poblahopřát k vítězství. Soupeř trénuje pětkrát týdně, z toho dvakrát dvoufázově, to se samozřejmě někde musí odrazit. Podle mě je Dynamo hlavním adeptem na postup,“ okomentoval zápas hradecký trenér Marek Černoch.

Branky: 23. a 69. Lindák, 39. a 59. Tomek, 63. Krejčí.

Rozhodčí: Babka – Vrchota, Eibl. Bez karet. Diváci: 120.

Dynamo B: Luksch – Krejčí, Kočí, Novák, Kalousek – Pařízek – Lindák (75. Martinec), Tomek (69. Kalu), Bouguetouta (61. Kortiš), Malecha – Matoušek (66. Míka).

J. Hradec: Hulík – Blažek, Völfel, Králíček, Cajz – Škoda, Kubín (66. Princ), Scoarnec, Janák (75. Krejník) – Jindra (81. D. Cettl), Toman (73. Duarte).

Další výsledky 8. kola: Čížová - Sedlčany 4:1, Mariánské Lázně - Soběslav 0:2, Katovice - Cheb 2:0, Mýto - Hořovicko 3:1, Rokycany - Beroun 4:1, Klatovy - Petřín Plzeň 2:1, Přeštice - Doubravka 7:1.

Divize A

1. Přeštice 8 8 0 0 22:5 22

2. Dynamo ČB B 8 7 0 1 25:9 20

3. Soběslav 8 5 0 3 21:7 16

4. Rokycany 8 5 0 3 12:11 15

5. Doubravka 8 5 0 3 15:15 15

6. Čížová 8 5 0 3 22:12 14

7. Mýto 8 5 0 3 13:12 14

8. Sedlčany 8 4 0 4 17:18 12

9. Katovice 8 4 0 4 14:18 12

10. Klatovy 8 3 0 5 11:12 10

11.Beroun 8 3 0 5 12:20 9

12. Mar. Lázně 8 3 0 5 9:18 9

13. Cheb 8 2 0 6 14:17 8

14. Hořovicko 8 2 0 6 12:21 7

15. Jindřichů Hradec 8 2 0 6 9:27 5

16. Petřín Plzeň 8 1 0 7 10:16 4