Bilance Lomu u Tábora s Lukášem Pfeiferem v sestavě je obdivuhodná. 8 zápasů - 24 bodů.

Jak budtee vzpomínat na vaše angažmá v Pardubicích?

Za dva roky jsem zažil postup ze druhé do první ligy. Ty zážitky už si s sebou ponesu celý život. V první lize jsme dokonce do posledního kola bojovali o evropské poháry. Bylo to neuvěřitelné.

Proč jste už 22 letech opustil prvoligovou scénu?

Rozhodl jsem se jít cestou studií a potřeboval jsem hrát fotbal na takové úrovni, kde to budu schopný skloubit dohromady.

Lukáš Pfeifer teď hraje divizi v LomuZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Proto divize?

Ano. To v divizi lze, a protože bydlím ve vesnici vedle Lomu a trenéry a hráče jsem už znal, rozhodnutí bylo jednoduché.

Bilance je ohromující, stejně jako pohled do tabluky. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Z osmi zápasů máme samé výhry. Začátek soutěže tedy vynikající. Všichni ale víme, že zbývá ještě spoustu zápasů a může přijít i špatná série. Jdeme od zápasu k zápasu a doufáme, že budeme ve hře o postup až do konce soutěže.

Aktuálně hrajete v Táboře, není to trochu škoda pro fanoušky přímo z Lomu?

Diváků na divizi chodí dost. Hrajeme v Táboře, protože v Lomu není dostačné hřiště, ale uvidíme v budoucnu, jestli v Lomu bude kvalitnější stadion.