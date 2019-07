Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku: TJ Sokol Čížov

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Ilustrační foto. | Foto: Jan Kodet

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Tentokrát odpovídá:TJ Sokol Čížová (divize) Tereza Kolpeková (sekretář) 1. Ano. V každém utkání se najdou výroky, které vyvolávají emoce, ale myslím si, že nebyly s úmyslem ovlivnit naše zápasy. V divizi nemám s rozhodčími žádný problém. V ČFL jsem se občas setkávala s arogantním přístupem vůči mně i vůči klubu. 2. Nejsem příznivkyně politiky pana Berbra, takže bych byla pro změnu. Přijde mi to takové zkostnatělé a čerstvý vítr v podobě mladších lidí by mohl být přínosný.

Autor: Kamil Jáša