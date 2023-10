Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. Jihočeské derby dvou rezervních týmů v ČFL vyznělo jasné pro béčko Dynama, které přehrálo záložní tým Táborska 5:2. Písek prohrál v Domažlicích hladce 0:4. Černý víkend prožil kvartet jihočeských klubů v divizi, které nezískaly ani bod a vstřelily jediný gól…

ČFL

Jiskra Domažlice – FC Písek 4:0 (1:0)

Branky: 38. Vávra, 60. Vais (pen.), 63. Došlý (pen.), 67. vlastní (Voráček). ŽK: 2:1 (Dvořák, Vávra – Bartizal). Rozhodčí: Šmat – Melničuk, Makovec. Diváci: 317.

Písek: Lukeš – Bartizal, Běloušek, Kašpar, Vokurka (70. Novák) – Dohnal (64. Kašpírek), Belej (64. Pech) – Bicenc (70. Štěch), Koreš, Voráček – Arzberger (70. Uher).

Milan Nousek, trenér Písku: „Podali jsme jakžtakž solidní výkon, nebylo to úplně nejhorší. Domažlice mají kvalitní mužstvo a i z výrazu jejich tváří po zápase bylo patrné, že se na to vítězství dost nadřeli. Zlom přišel po hodině hry, kdy jsme dostali dva góly z penalt. Ta první přišla v době, kdybychom byli možná ještě schopni s výsledkem něco udělat. A abychom si to vyžrali až do konce, dali jsme si vlastní gól po rohovém kopu. Některé situace se daly dotáhnout do gólové koncovky, my jsme to ale nedokázali. Asi jsme si štěstí vybrali ve středečním duelu se Slavií.“

SK Dynamo Č. Budějovice B – FC Silon Táborsko B 5:2 (3:2)



Branky: 1. a 88. Prášek, 6. Hák, 34. Novák, 76. Kladrubský (11) – 11. Ede, 27. Schramhauser. ŽK: Ede. Diváků: 120. Rozhodčí: Nejedlo – Glogar, Gerhardt.

Dynamo B: Andrew – Dejanovič, Novák, Jungbauer, Šimoník (90. Smejkal) – Hák (63. Kladrubský), Malecha, Bečvář (90. Němeček) – Polanský (72. Bastl), Prášek, V. Hora.

Táborsko B: Matoušek – Schindler (72. Kubovský), Brabec, Kopřiva, Plucar (46. Škrleta) – Schramhauser, Nešický, Slavík – Alozie (63. Vozihnoj), Ede, Novák.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Pro diváky to určitě bylo atraktivní utkání, nicméně pro nás velice obtížné, protože výsledek pro nás je jistě krásný, ale pro hosty vzhledem k tomu, jaký výkon tady podali, také velice krutý. Byť po prvních pěti minutách, kdy jsme po chybách soupeře vedli 2:0, to vypadalo, že je rozhodnuto, tak my podobnými chybami jsme jim zase umožnili vyrovnat. Pak se hrál vlastně už nový zápas a já jsem rád, že tuto fázi zápasu už jsme zvládli dobře. Máme některé hráče pochroumané a navíc dorost hrál na Baníku a hlavně do zálohy jsme neměli, kam sáhnout. Proto tam pak šel Kladry a pak i Němeček, což nejsou záložníci, ale zvládli to tam skvěle. Ten výsledek si musíme užívat a vážit si ho, protože to opravdu bylo velice těžké.“

Lukáš zeman, trenér B-týmu Táborska: "V utkání nás jednoznačně srazily čtyři naprosto zbytečné individuální chyby. Dvě z nich jsme udělali hned v úvodních pěti minutách. Pak se nám sice podařilo vyrovnat na 2:2, ale přišlo další takové zaváhání a znovu jsme soupeře pustili do vedení. Za stavu 3:2 jsme si vytvořili několik šancí, ale sami se pak dostaneme do kolen další individuální hrubkou. Je naprosto nutné, aby hráči vložili do všech dalších zápasů mnohem více koncentrace."

Divize

Baník Sokolov – FK Jindřichův Hradec 4:0 (3:0)

Branky: 32. a 35. Kubinec, 45. Krlička, 64. Holík. Bez karet. Rozhodčí: Pálek – Fencl, Kříž. Diváci: 214.

J. Hradec: Cettl – Jaroš, Licehamr, Rejthar, Hauser – Praveček, Petr (86. Cypra), M. Mischnik, R. Mischnik, Janák (81. Wölfl) – F. Waník.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Nezvládli jsme první poločas. Nebyli jsme dostatečně důrazní, neztotožnili jsme se s agresivitou soupeře, hráli jsme bojácně, bez energie a chuti porvat se o dobrý výsledek. Sokolov hrál dobře, nám nešlo nic, zbytečně jsme míč přidržovali a nedokázali se vymanit z tlaku domácích. Výsledkem byly tři inkasované góly. Po změně stran jsme zjednodušili a zrychlili přihrávku a už jsme byli Sokolovu vyrovnaným partnerem. Měli jsme i nějaké šance, ale ty jsme nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Bohužel jsme nebyli kompletní a na lavičce nám zbyli de facto předseda a místopředseda klubu.“

Český Krumlov – Hořovice 0:1 (0:0)

Branka: 76. J. Mareš. ŽK: 2:1 (Kabele, Parakhnenko – Záluský). Rozhodčí: Říha – Šlajs, Pena. Diváci: 135.

Sestava Českého Krumlova: Polanský – Švec, Kabele, Kuna – Kolář, J. Matuška (Matušek), Gelnar, Trapl, Vávra – Parakhnenko, Trmal (59. O. Matuška).

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Než se dostaneme do zápasu, tak uteče patnáct minut, my jen koukáme a soupeř si vytvoří čtyři tutovky. Jsme všude pozdě, nedáme si dvě či tři nahrávky za sebou. Není tam nic fotbalového a spoléháme na to, že to nakopneme, soupeř něco podběhne či vyhrajeme nějaký souboj. Chybí nám fotbalovost a kreativita. Je to tak, jak to je, musíme se s tím sami vypořádat a jít dál. Ve druhém poločase to možná opticky vypadalo lépe, ale když vyrobíme tak nesmyslnou penaltu, tak nemůžeme brát ani bod. Hráč je zády k bráně, jde s balonem ven z vápna a my tam zajedeme nesmyslným skluzem a je z toho penalta."

Otava Katovice – Komárov 1:2 (0:2)

Branky: 72. J. Kadula – 22. A. Vokáč, 28. M. Nedvěd. ŽK: 5:3 (Chylík, D. Bálek, Janoch, Brabec, L. Bálek – Bleha, Mojdl, Lukavský). ČK: 1:0 (89. Kadula). Diváci: 365.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Janoch, Michal Kynkor, Chylík (63. Motl) – Kahuj, Martin Kynkor (51. Kadula) – D. Bálek (73. Souhrada), L. Bálek, Brabec (73. Sládek) – Kostka.

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Byl to pro nás smolný zápas. Opět jsme inkasovali dva velice laciné góly. Do zápasu jsme vstoupili až příliš opatrně a první poločas byl z naší strany moc bojácný. Hlavně prvních třicet minut, kdy bylo na hráčích vidět, že mají strach udělat chybu. Bylo v tom málo odvahy, přesto jsme si vytvořili šance. V první části první půle měl balon na hlavě po rohu Kostka, ale mířil těsně vedle. Měli jsme tam závary, střely, ale bohužel jsme se neprosadili. Po dvou fatálních chybách jsme pak dostali dva hloupé góly a zase to honili. Na konci poločasu jsme měli stoprocentní šanci, Janoch trefil prakticky v prázdné bráně gólmana. Druhý poločas kluci na Komárov lehli. Do soupeře jsme bušili, hrálo se prakticky na jednu branku a většinu času ve velkém vápně soupeře. Ale ani tisíciprocentní šance neskončily gólem, proto je výsledek takový, jaký je. Troufnu si říci, že proměnit jen půlku těch šancí, tak jsme museli dát pět branek. To je důvod naší porážky. První poločas to nebylo to pravé ořechové, ale za druhý nelze hráčům nic vytknout. Bylo tam nasazení, fotbalovost, ale chyběla koncovka."

SK Aritma Praha – TJ Spartak Soběslav 5:0 (1:0)

Branky: 25. a 60. Komárek, 53. Macháček, 70. Novotný, 80. Trenkwitz. Rozhodčí: Orel – Hlaváček, Hrivík. ŽK: 0:1 (42. Pravda). ČK: 0:1 (45. Hájek). Diváků: 147.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Kubart, Bouchal (81. Hromada), Boháč – Dumbrovský (74. Coufal), Boucník (70. Švec), Pravda, Hájek, Vaněk – Vítovec.

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Loni dávala Aritma hodně gólů, ale hrála o záchranu. V nové sezoně se daleko více soustředí na zajištěnou obranu, na což jsme v první půli nedokázali zareagovat a nedostali jsme se do jediné šance. Byli jsme jednoznačně horším týmem, i když jsme inkasovali jen jednou. Ukázalo se, že nám sedí, když se soupeř tlačí do útoku, pak jsme s rychlým přechodem do protiútoku nebezpeční. Ve druhém poločase se výstavba naší hry zlepšila, bohužel jsme hráli o deseti bez vyloučeného Hájka. Bylo sice pozitivní, že jsme hráli aktivně a snažili se o vyrovnání, jenže nám ten jeden záložník chyběl a z rychlých brejků soupeře jsme dostávali góly. Aritma vyhrála zaslouženě, my budeme doufat, že v nejbližším domácím utkání to bude lepší.“