Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. Béčko Dynama se blýsklo v České lize výhrou v Přešticích, rezerva Táborska doma uhrálo remízu s ambiciózními Domažlicemi. V divizi Jindřichův Hradec udolal v derby Český Krumlov, Soběslav doma přejela Klatovy 5:1, stínem jednoznačného zápasu ale bylo těžké zranění domácího matadora Petra Bouchala.

FORTUNA ČFL, skupina A, 11. kolo: FK Robstav (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - SK Dynamo České Budějovice B 1:3 | Foto: Deník/Filip Nekola

ČFL

FK Robstav Přeštice – Dynamo Č. Budějovice B 1:3 (1:2)

Branky: 20. Štursa – 12. Hák, 45. Bastl, 60. Prášek. ŽK: 1:0 (Sow). Rozhodčí: Beneš – Beneš, Ježek. Diváci: 150.

Dynamo B: Andrew – Šimoník (81. Pařízek), Novák, Kladrubský, Smejkal – Böhm – Hák (90+4. Němeček), Malecha, Bastl (88. Bečvář) – Polanský, Prášek.

Dušan Žmolík, trenéra Dynama B: „Maximální spokojenost jak se ziskem tří bodů, tak i s výkonem celého mužstva! Hlavně v prvním poločase jsme hráli velice dobře a jedině, co mě mrzí, je to, že jsme nedali více gólů, měli jsme v půli vést vyšším rozdílem. Dobrý vstup do zápasu korunoval už v úvodní čtvrthodině vedoucím gólem Hák, pak jsme po nedorozumění v komunikaci nechali soupeře vyrovnat, ale těsně před odchodem do kabin jsme šli podruhé v zápase do vedení. Po přestávce naše vítězství pojistil třetí gólem Martin Prášek, kterému se střelecky teď daří – a já mu to moc přeji, protože to pro něj je odměna za jeho práci, kterou odvádí na tréninku. Soupeř to ani za stavu 1:3 nezabalil, takže závěr zápasu byl dost náročný a je škoda, že jsme některé brejkové situace líp nevyřešili, mohli jsme mít klid dřív.“

Písek - Slavia Praha B 2:2

Předehráno

Divize

FK Jindřichův Hradec – Slavoj Český Krumlov 2:1 (1:1)

Branky: 12. a 78. Votava – 23. Trmal. ŽK: 3:2 (Rejthar, R. Mischnik, Cettl – Svoboda, Matuška). Rozhodčí: Jansa – Depeš, Jureček. Diváci: 120.

J. Hradec: Cettl – Jaroš, Licehamr, Rejthar, Hauser – F. Waník (88. Petr), Praveček (90. Ježek), M. Mischnik, R. Mischnik, Janák (90. Wölfl) – Votava (90. Pacholík).

Český Krumlov: Polanský – Švec, Kabele, Matušek – J. Matuška, Svoboda (83. Poláček) – Kolář, Kuna, Trapl (88. Gelnar) – Vávra, Trmal (83. Parakhnenko).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Začátek jsme měli dobrý, ale po vstřelení vedoucího gólu jsme polevili a soupeř za deset minut vyrovnal. Zbytečně dlouho jsme drželi míč, tím pádem jsme jej pak kvůli nepřesnostem ztráceli a dostávali tak soupeře do hry a také do příležitostí. V kabině byl o přestávce trochu vítr, ve druhém poločase jsme hru zrychlili a konečně začali hrát kombinačně po zemi, což se hned projevilo a začali jsme se dostávat do šancí. Zhruba od sedmdesáté minuty jsme už dominovali a přišla i vítězná trefa Votavy. Další tři tutovky jsme neproměnili, což je škoda. O našem vítězství rozhodla zlepšený výkon po přestávce.“

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Sice porážka, ale tentokrát alespoň se ctí. Byl to vyrovnaný zápas. Nechytili jsme první čtvrthodinu a tradičně inkasovali gól. Po gólu jsme začali být aktivnější a vyrovnali na 1:1. Ve zbytku poločasu jsme byli lepším týmem. Do druhého poločasu se zase hra vyrovnala. Domácí trochu změnili rozestavení, začali to hrát hodně po zemi. Měli tři šance, které Polanský chytil. Na druhé straně jsme také my měli tři šance, ale nedali je. Když už byl překonán gólman, tak to hráč vyhlavičkoval z branky. Netrefili jsme po rohu jasný gól. Za mě by tomu slušela remíza, ale dostali jsme hloupý gól."

Jiskra Domažlice B - Otava Katovice 4:2 (2:1)

Branky: 23. a 48. Aubrecht, 30. Černý, 79. Soběhart - 1. D. Bálek, 89. Sigmund. ŽK: 1:2 (J. Kolerus - D. Bálek a Sigmund). Rozhodčí: Klátil - Zima, Hrivík. Diváci: 140.

Sestava Katovic: Provazník - Sigmund, Janoch, Chylík, Brabec - Kahuj. Martin Kynkor, Hnídek (57. Sládek, 64. Kostka), L. Bálek, D. Bálek - Motl (46. Michal Kynkor).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Shrnutí utkání je velice jednoduché a krátké. Byl to naprosto vyrovnaný zápas, ve kterém jsme opět svými hrubými chybami a přihrávkami přispěli ke všem čtyřem gólům soupeře. Hraničí to již s nezodpovědností jedinců a proto jsou výsledky, jaké jsou. Hráči si nedokáží sáhnout na dno, někteří si na hřišti dělají, co chtějí a tomu i odpovídají naše výsledky. Je to stále dokola, zápas co zápas."

FK Spartak Soběslav – SK Klatovy 1898 5:1 (2:0)

Branky: 16., 17., 57. a 69. Vaněk, 88. Dvořák – 52. Velfl. Rozhodčí: Janíček – Havlík, Lovětínský. ŽK: 2:3 (Pravda, Dvořák – Janda, Velfl, Lukeš). ČK: 0:1 (76. Vacek). Diváků: 138.

Soběslav: Červenec – Dumbrovský, Boháč, Kubart, Hromada – Coufal (78. Dvořák), Bouchal (78. Švec), Boucník, Vaněk – Pravda – Vítovec (88. Kutner).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, protože jsme byli po celý zápas lepším týmem, náš výkon ale nebyl úplně optimální. V první čtvrthodině jsme se dostali dvěma slepenými góly do vedení 2:0 a to vydrželo až do poločasu. Bohužel jsme v úvodu druhé půle při jedné situaci zaspali a umožnili hostům, aby se vrátili do hry. Pak nám ale naštěstí vrátil parádním sólem dvoubrankový náskok Filip Vaněk a zbytek utkání už byl v naší režii. Nakonec jsme měli šance na to, aby zápas skončil ještě výraznějším rozdílem. Bohužel za stavu 4:1 přišel naprosto zbytečný faul hráče Klatov, po kterém Petr Bouchal odjel sanitou do nemocnice s podezřením na zlomený kotník. Za všechny touto cestou samozřejmě přeju Petrovi brzké uzdravení.“