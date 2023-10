Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V ČFL dokázalo béčko Dynama udolat ambiciózní Domažlice a v tabulce se drží na lichotívé páté příčce. Písek i Táborsko B vyšly bodově naprázdno. V divizi se jihočeským klubům moc nedařilo. Vyhrály jenom Katovice, poslední Český Krumlov bral doma bod s béčkem Příbami.

Otava Katovice - SENCO Doubravka. | Video: Deník/Vladimír Klíma

ČFL

SK Dynamo České Budějovice B - Jiskra Domažlice 3:2 (3:1)

Branky: 3. vlastní (Svoboda), 14. Prášek, 20. Hora – 40. Jedlička, 57. Mužík. Rozhodčí: Hlaváček – Severýn, Gunitš. ŽK: 4:4 (Andrew, Kladrubský, Böhm, Prášek – Zajíček, Fillo, Fedak, Mužík). Diváci: 100.

Dynamo B: Andrew – Šimoník, Novák, Kladrubský (60. Němeček), Smejkal (84. Pařízek) – Malecha, Böhm, Hák (84. Bečvář) – Polanský, Prášek (58. Bastl), Hora.

Dušan Žmolík, tenéra Dynama B: „Začátek zápasu byl z naší strany perfektní a po zdařilých brejcích to v té dvacáté minutě klidně mohlo být i více než 3:0. Mrzí mě, že jsme do přestávky dostali dle mě trošku laciný gól na 3:1, čímž se soupeř dostal do přece jen výhodnější pozice, než v jaké byl. Kdybychom my šli do druhé půle s třígólovým náskokem, hrálo by se nám v druhém poločase samozřejmě mnohem líp. My sice i po přestávce nějaké šance pojistit si definitivně výhru jsme měli, avšak soupeř taky byl nebezpečný, takže se hrál hodně dramatický zápas. Ani já neudržel nervy na uzdě, protože tam bylo hodně soubojů, které rozhodčí dle mého názoru nepochopitelně otáčel. Takže to ve mně bouchlo, proto jsem bohužel dostal červenou kartu. Přičemž ta první žlutá karta, řekl bych, že byla úplně legrační, když jsem poukázal nato, že se srazil brankář soupeře s vlastním hráčem a rozhodčí pískl faul proti nám. Přesto uznávám, že jsem se měl udržet. Hlavní ale je, že jsme zápas dotáhli do vítězství a získali tři cenné body. Domažlice potvrdily svou velkou sílu, z jejich strany to byl náběh za náběhem, své hráče ale musím pochválit i my jsme měli situace směrem dopředu, kdy jsme se výborně doplňovali. Závěr zápasu byl hodně náročný, několikrát jsme museli střídat i nuceně a nakonec jsme dohrávali jen v deseti, protože Novákovi tam někdo šlápl na kotník a ze hřiště odkulhal. Kluky ale musím pochválit, zvládli to skvěle.“

Slavia Praha B – FC Silon Táborsko B 3:1 (1:1)

Branky: 7. Toula, 62. Švec, 81. Voriazidis – 44. Svatek. Rozhodčí: Lovětínský – Koranda, Hrivík, ŽK: 1:4 (45.+1 Sinyan – 28. Nešický, 78. Sojka, 87. Schramhauser, 88. Šplíchal. Diváků: 241.

Táborsko B: Kerl - Šplíchal, Slavík, Kopřiva, Schindler - Schramhauser, Sojka, Sylla (66. Novák), Nešický (82. Kubovský), Zeman (66. Alozie) - Svatek (66. Ede).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: "Hrál se vyrovnaný zápas. My jsme bohužel hned v úvodu doplatili na velkou individuální chybu a souepř se dostal do vedení. Ke konci prvního poločasu jsme byli možná i lepším týmem, gólem jsme se dostali zpět do utkání a neproměnili jsme ještě nějaké další možnosti. Bohužel ve druhém poločase Slavia využila naše další zaváhání. měli jsme ještě šanci zápas zdramatizovat a za stavu 3:1 jsme kopali penaltu, kterou jsme však neproměnili. Z hlediska hry se určitě nemáme za co stydět, zápas jsme zvádli solidně takticky a kluci hráli s nasazením. Bohužel tak silný soupeř jako Slavia dokáže okamžitě trestat chyby, a my je udělali."

Sokol Houstouň – FC Písek 2:0 (2:0)

Branky: 17. Januška, 27. Fotr. ŽK: 2:1 (Pančev, Hucek – Koreš). Rozhodčí: Hodek – Kubec, Mazanec. Diváci: 185.

Písek: Lerch – Novák, Bartizal, Kašpar, Vokurka (46. Pech) - Koreš, Dohnal (86. Mařík) – Bicenc (60. Štěch), Voráček, Kašpírek (86. Vonášek) – Arzberger (74. Uher).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „K lídrovi jsme jeli s pokorou. Zpočátku se hra přelévala mezi vápny, bohužel v 17. minutě jems nezachytili odražený míč a domácí hráč z první střely poslal Houstoň do vedení. Druhý gól soupeř přidal o deset minut později po krásné akci. My pak měli jednu šanci a dva trestné kopy, z nichž jsme však netrefili branku. V druhém poločase jsme domácí prakticky nepustili za půlku, poměr střel na branku 8:2 a mimo ní také 8:2 o tom svědčí, ale nebyli jsme schopni vstřelit gól ani z těch nejvyloženějších šancí. A když neskórujeme, nemůžeme myslet na body. Podali jsme sice sympatický výkon, ale vracíme se s prázdnou.“

Divize

Otava Katovice – SENCO Doubravka 2:1 (1:0)

Branky: 2. L. Bálek, 75. Novák vlastní – 67. Světlík. ŽK: 4:1 (Michal Kynkor, D. Bálek, Brabec, L. Bálek – Kule). Diváci: 296. Rozhodčí: Talpáš – Matyš, Melničuk.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Brabec – Kahuj (58. Kotrba), Martin Kynkor, D. Bálek, L. Bálek, Motl – Kadula (91. Hnídek).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Pro nás to byl obrovsky těžký zápas. I když měla Doubravka před utkáním jen o bod více než my, tak jsme věděli, že je to kvalitní mužstvo. Jsem rád, že kluci zabrali, bylo vidět, že na hřišti nechali naprosto všechno. Jen škoda šancí, které jsme neproměnili. Dát jen polovinu toho, co jsme si vypracovali, mohli jsme utkání vyhrát v klidu. Ale to prostě k fotbalu patří. Museli jsme si to ubojovat až do konce, ale o to jsou ty body cennější"

Slavoj Český Krumlov – FK Příbram B 3:3 (1:2)

Branky: 45. Kolář, 64. Kuna, 84. Gelnar – 16. Krameš, 26. Brabec, 78. Šindler. ŽK: 3:2 (Svoboda, Kuna, J. Matuška – André, Roušar). Diváci: 135. Rozhodčí: Jakl – Popelka, Wulkan.

Č. Krumlov: Polanský – Švec, Kabele, Matušek – J. Matuška, Svoboda (82. Gelnar) – Kolář, Trapl (O. Matuška), Kuna – Vávra, Trmal (46. Parakhnenko).

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Prvních pětatřicet minut byl soupeř lepší, byl více na balonu, kvalitnější v rozehrávce. Vše fotbalové zkrátka bylo na straně béčka Příbrami. Prohrávali jsme 0:2, ale pomohl nám gól do šatny, který jsme dali po standardce. Druhý poločas byl vyrovnaný. My vyrovnali ze standardky, když se z trestňáku trefil Zdeněk Kuna. Ale znovu jsme dostali hloupý gól, když jsme si nepokryli centr ze strany. Dokázali jsme se však dál tlačit do soupeřova vápna, byli tam v hodně lidech a dokázali vyrovnat. Měli jsme tam pak ještě dvě šance. Škoda, že jsme žádnou nevyužili, ale musíme být na zemi, s bodem jsem spokojen. Soupeř měl mladý běhavý celek, přijel s pěti hráči s ligovými smlouvami, takže spokojenost."

Petřín Plzeň – FK Jindřichův Hradec 4:2 (1:1)

Branky: 45. a 88. Provod, 66. Treml, 77. Lukáš – 33. Janák (pen.), 83. Jaroš. ŽK: 3:1 (Mudra, Lisý, Provod – Waník). Rozhodčí: Pachtová – Hányš, Makovec. Diváci: 130.

J. Hradec: Cettl – Waník, Licehamr, Rejthar, Hauser – Praveček, Jaroš, M. Mischnik, R. Mischnik (89. Cypra), Janák – Votava (82. Wölfl).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „S favoritem jsme odehráli solidní zápas, byť jsme měli opět problémy se sestavou. Herně to byl vyrovnaný souboj, který podle mě rozhodl zbytečný vyrovnávací gól domácích těsně před přestávkou a laciné branky, které jsme inkasovali po změně stran. Jinak jsme tento duel absolvovali se ctí a Petřín jsme trápili celých devadesát minut. My se teď musíme dát dohromady hlavně zdravotně, těch absencí už je příliš.“

Viktoria Mariánské Lázně – Spartak Soběslav 3:0 (2:0)

Branky: 8. Řezáč, 13. Pěček, 63. Renza. Rozhodčí: Hanzal – Suchánek, Pašek. ŽK: 0:1 (Coufal). Diváků: 150.

Soběslav: Červenec – Dumbrovský, Boháč, Kubart, Hromada (70. Maršík) – Coufal (70. Větrovský), Hoffmann, Pravda, Boucník (70. Dvořák), Vaněk – Vítovec.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Vzhledem k domácím problémům jsme tak trochu očekávali, že by domácí nemuseli nastoupit v nejsilnější sestavě. To se ale nestalo, soupeř ukázal kvalitu a zvítězil naprosto zaslouženě. My jsme prospali začátek a během čtvrthodiny dvakrát inkasovali. Potom jsme sice rovnali hru a mohli dát kontaktní gól, ale Coufal trefil z úhlu jen tyč. To byla v podstatě jediná možnost, jak se k domácím přiblížit. Ve druhé půli jsme pak dostali po našem nedůrazu třetí gól a zápas se v podstatě jen dohrával. Jak už jsme několikrát říkali, trápí nás mnohé absence hráčů a náš výkon i z toho důvodu výkon nebyl takový, abychom mohli s tak kvalitním soupeřem uspět.“