Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V České lize se béčko Táborska blýsklo vítězstvím nad vedoucí Hostouní. Písek doma uhrál bod s Admirou Praha. V divizi z jihočeských klubů naplno bodoval jenom Jindřichův Hradec, který doma porazil béčko Domažlic 4:1.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Příbram B 3:3 (1:2). | Foto: Jan Klein

ČFL

Viktoria Plzeň B – Dynamo Č. Budějovice B 2:1 (1:1)

Branky: 44. Krůta, 52. Vrba (11) – 45. Prášek. ŽK: Šimoník, Němeček. Rozhodčí: Kovářová – Hessová, Holakovská. Diváci: 95.

Dynamo B: Andrew – Šimoník, Broukal, Němeček, Smejkal (86. Pařízek) – Malecha, Böhm, Hák – Polanský (75. Bečvář), Prášek (86. J. Zíka), V. Hora (66. Bastl).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Smutní jsme z výsledku, ale přestože jsme nakonec prohráli, kluky musím za předvedený výkon rozhodně pochválit. Kdybychom byli přesnější v předfinálové fázi, mohli jsme zápas v náš prospěch rozhodnout už v prvním poločase. Po přestávce jsme dostali gól z penalty za ruku, která byla hodně sporná, naopak penaltový faul na Háka zůstal bez trestu. Je to škoda, kluci odehráli proti silnému soupeři hodně dobrý zápas.“

FC Písek – Admira Praha 1:1 (0:1)

Branky: 56. Belej (pen.) – 3. Šiler. ŽK: 2:3 (Voráček, Koreš – Keller, Šiler, Horák). Rozhodčí: Nenadál – Klír, Schmeiser. Diváci: 230.

Písek: Lerch – Bartizal, Běloušek, Kašpar, Novák (79. Vokurka) – Pech (79. Mařík), Koreš, Dohnal, Kašpírek (46. Bicenc) – Arzberger (46. Belej), Voráček.

Milan Nousek, trenér Písku: „Jsem zklamaný. Chtěli jsme tři body, ale na výhru tentokrát nebylo. My si skoro nic nevypracovali a hosté ve druhém poločase měli šance, při kterých nás podržel gólman. Měli jsme nějaké náznaky šancí, ale podobně jako v předchozím utkání nás trápila finální fáze. Jsme zbrklí a přihrávky nedokážeme sehrát, jak by bylo potřeba. Jistě by nám pomohla proměněná penalta v prvním poločase, takhle jsme to ale měli těžké.“

FC Silon Táborsko B – Sokol Hostouň 1:0 (1:0)

Branka: 32. Schramhauser. Rozhodčí: Jansa – Depeš, Bednář. ŽK: 2:2 (43. Schramhauser, 90. Nešický – 70. Mládek, 72. Hucek). Diváků: 185.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Brabec, Kopřiva, Schindler, Kalousek (90. Vozihnoj), Sojka, Nešický (K), Schramhauser, Zeman (90. Škrleta), Svatek (88. Ede).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „Herně i takticky jsme zápas zvládli opravdu výborně. Kluci si do puntíku plnili to, co jsme si před utkáním řekli a soupeře za celý zápas prakticky k ničemu nepustili. Jediným negativem bylo, že jsme neproměnili řadu dalších šancí, prakticky už po prvním poločase mohl být zápas rozhodnutý. Vítězství je pro nás hodně důležité, protože bodovali i naši konkurenti ze spodku tabulky a nechtěli jsme se propadnout na poslední místo.“

Divize

SK Hořovice - Otava Katovice 2:0 (1:0)

Branky: 12. Puchmertl, 69. Mareš. ŽK: 1:1 (Smetana - Michal Kynkor. Rozhodčí: Říha - Pena, Schveinert). Diváci: 130.

Katovice: Provazník - Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Chylík (32. Cibulka) - Kahuj, Martin Kynkor, Hnídek, L. Bálek , D. Bálek - Kostka.

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Do sestavy promluvila zranění a nemoci, další dva hráči byli mimo pracovně. Bylo to na doraz, ale po utkání jsem musel všechny kluky pochválit. Podali jsme vynikající výkon, byli po celý zápas jednoznačně lepší než soupeř, bohužel na nás sedí deka a nedáme ani největší gólové šance. Domácí měli v první půli jednu standardku a dali nám z ní gól a ve druhém poločase měli také jednu standardku a dali z ní druhý gól. Smolný zápas, ale kluci mohli odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou, protože podali výborný výkon. Koncovka nás však trápí moc. Bohužel jsme přišli o Honzu Chylíka, který si v souboji zranil koleno a vypadá to velice špatně. Budeme mu držet všichni palce, aby to nebylo vážné."

Spartak Soběslav – Baník Sokolov 2:2 (1:0)

Branky: 37. Vítovec, 50. Vaněk – 66. Mikleš, 83. Václavík. Rozhodčí: Wulkan – Jakl, Klátil. ŽK: 2:3 (56. Dumbrovský, 85. Pravda – 23. Kabancov, 44. Krlička, 90. Zázrivec). Diváci: 147.

Soběslav: Červenec – Větrovský, Boháč, Kubart, Dumbrovský – Vaněk, Hoffmann, Boucník, Pravda, Coufal (60. Kutner) – Vítovec.

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Musím říct, že jsme se na utkání dobře připravili. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a soupeře vůbec k ničemu nepustili, což se odrazilo i do průběžného výsledku. V úvodu druhé půle jsme na to dokázali navázat a korunovali jsme to druhým gólem po krásné střele Filipa Vaňka. 2:0. Soupeře to ale nezlomilo a ve zbytku utkání nám ukázal své kvality, díky kterým se pohybuje v horních patrech tabulky. Začal hrát na velké riziko, které se mu vyplatilo. Ta poslední půlhodina byla zcela v režii Sokolovských a je třeba přiznat, že ještě můžeme být rádi za remízu. Negativem zápasu je bohužel obnovené zranění Aleše Kutnera, což je pro nás samozřejmě další nepříjemnost.“

FK Tachov - Slavoj Český Krumlov 4:0 (3:0)

Branky: 14. Bulaiev, 27. a 72. Habart, 35. Kořínek. ŽK: 1:2 (Viterna - J. Matuška, Švec). Rozhodčí: Hányš - Jati, Melničuk. Diváci: 125.

Č. Krumlov: Polanský - Kolář (75. Ryneš), Kabele, Švec, Matušek (83. Lach) - Trmal (46. Gelnar), Svoboda (46. O. Matuška), J. Matuška, Parakhnenko - Kuna, Vávra.

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Jako bychom se toho zápasu vůbec nezúčastnili. Obrana, záloha i útok jakoby neexistovaly. Všechno bylo naprosto špatně. Byl to pro nás zápas podzimu a sami jsme ho totálně pokazili. Před zápasem jsme si něco říkali, ale po chybě přijde po čtvrt hodině gól, pak další a je hotovo. Zkrátka jsme znovu dělali chyby ve vápně i před ním. Domácí chtěli daleko více než my. Po zápase jsou hlavy v dlaních. Musíme se kousnout a poslední dva podzimní zápasy odehrát co nejvíce zodpovědně. Ale bude to strašně složité."

FK Jindřichův Hradec – Jiskra Domažlice B 4:1 (2:1)

Branky: 42. a 85. M. Mischnik, 12. Jaroš, 90. R. Mischnik – 9. Janča. ŽK: 2:4 (Licehamr, Jaroš – Černý, Sojka, Aubrecht, Soběhart). Rozhodčí: Nymsa – Svoboda, Jiříček. Diváci: 90.

J. Hradec: Cettl – F. Waník, Licehamr, Rejthar, Hauser – Praveček, R. Mischnik, M. Mischnik (89. Petr), Jaroš, Janák (90. Ježek) – Votava (Wölfl.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „V první půli jsme byli lepší a soupeře jsme téměř do ničeho nepouštěli, byť jsme jako první už v 9. minutě inkasovali ze standardky po pěkné střele přes zeď. My si však po tlaku a dobrém presinku vytvářeli šance, za tři minuty jsme zásluhou Jaroše vyrovnali a krátce před přestávkou jsme gólem do šatny šli do vedení, které nám zajistil Roman Mischnik. I po změně stran jsme chtěli být aktivní, nicméně iniciativy se chopili hosté, kteří hráli odvážněji a dobře nás napadli. My v té době měli špatnou přechodovou fázi, ale na druhou stranu se Domažlice dostaly jen do jedné velké příležitosti, kterou zlikvidoval brankář Cettl. V poslední fázi utkání jsme se začali prosazovat z rychlých brejků a dva z nich v závěru proměnili bratři Mischnikové. Vítězství jsme si zasloužili, mám z hráčů dobrý pocit, jak se k přípravě i k zápasům staví, zvlášť když už delší dobu nejsme kompletní.“