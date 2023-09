Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. V České lize prožily jihočesku kluby parádní víkend a všechny bodovaly naplno. V divizi překvapil nováček z Jindřichova Hradce vítězstvím v Doubravce, v očekávaném derby přetlačily Katovice doma Soběslav 3:2.

ČFL: FC Písek - Motorlet Praha 2:0 (1:0). | Foto: Jan Škrle

ČFL

SK Dynamo České Budějovice B – Bohemians Praha 1905 B 3:2 (2:1)

Branky: 10. Nikl, 42. Vojtěch Hora, 52. Prášek – 39. Pomahač, 62. Lehovec. ŽK: 1:3 (Šimoník – Farkaš, Damašek, Nekvasil). Diváci: 150. Rozhodčí: Doubrava – Švagr, Glogar.

Dynamo B: Valenta – Šimoník (83. Dohnal), Novák, Jungbauer (46. Böhm), Smejkal (65. Pařízek) – Malecha, Nikl, Hák – Polanský (76. Mašek), Prášek, Vojtěch Hora (76. Bečvář).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Výsledek suprový, pro nás velice důležitý. Po tom ostudném výprasku, co jsme dostali v Králově Dvoře, jsme takový výsledek potřebovali jsme jako sůl. Klukům je nutno za to, jak do zápasu šli a jak zodpovědný výkon odvedli, poděkovat. Soupeř asi byl herně lepší než my, měl více ze hry a byl častěji u míče, my ale právě tou zodpovědnou hrou všechno uskákali, co bylo třeba, to jsme odkopli, a z toho pohledu jsme si to vítězství určitě zasloužili. Dali jsme tři góly, přesto si myslím, že jsme se mohli dostat počtu příležitostí, protože zápas nabízel spoustu brejkových situací, které se daly z naší strany lépe vyřešit a my mohli utkání dohrát ve větším klidu. V závěru nám docházely síly a na konci jsme odpočítávali každou vteřinu. Nikl dal důležitý první gól, už předtím nám mohl gólem a svým pohybem byl ve středu hodně platný. Tam ale tentokrát nebyl nikdo, do by nám nepomohl. Každý měl na tom výsledku svůj velký díl. Ať ti ze základu, či ti střídající. Hora výborný výkon. Nestřídal kvůli výkonu, ale byli jsme pod velkým tlakem, tak jsme tam chtěli dát čerstvé síly. Taky Malecha či Prášek i další kluci už toho měli plné zuby, ale aspoň všichni ví, že když držíme míč, tak fotbal tak nebolí, jako když ho nemáme…“

FC Písek – Motorlet Praha 2:0 (1:0)

Brany: 26. Belej, 90. Kašpírek. ŽK: 1:0 (Sajtl). Rozhodčí: Langmajer – Duda, Schveinert. Diváci: 200.

Písek: Lerch – Sajtl, Běloušek, Bartizal, Kašpar - Bicenc, Vokurka, Koreš (75. Štěch), Belej (63. Kašpírek) - Arzberger (75. Tlapa), Voráček (79. Uher).

Milan Nousek, trenér Písku: „V prvním poločase jsme byli o něco lepší a po necelé půlminutě jsme se dostali do vedení z penalty, kterou po faulu na Sajtla proměnil Belej. Potom jsme hráli ze zajištěné obrany a snažili se přecházet do brejků. V závěru, kdy soupeř vrhl všechny síly do útoku, jsme přidali ještě druhý gól, který vstřelil Kašpírek. Kluci zápas poctivě odbojovali, o to je výhra cennější. Zvlášť, když nás nyní čekají dvě utkání na hřištích soupeřů.“

FC Silon Táborsko B – Dukla Praha B 6:1 (4:1)

Branky: 20. a 43. Matoušek, 11. Schramhauser, 31. Zeman, 56. Dordić, 75. Svatek – 31. Mikeš. Rozhodčí: Rejžek – Toucha, Matyš. Hráno bez karet. Diváků: 250.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal (82. Novák), Brabec, Kopřiva, Schindler (68. Svatek) – Javorek, Schramhauser (68. Vysušil), Nešický, Zeman (63. Kalousek) – Matoušek (83. Škrleta), Dordić.

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Vzhledem k tomu, že byla reprezentační pauza, tak nás hlavně do ofenzívy posílilo několik hráčů A-mužstva. Projevilo se to v kvalitě zakončení a konečném výsledku. Dukla se snažila o kombinační fotbal, ale my měli rychlou přechodovou fázi a využívali jsme okénka, které nám nabídla. V prvním poločase dal soupeř gól a měl ještě jednu šanci, druhý už jsme měli pevně ve své moci. Věřím, že to pro nás bude povzbuzení, a především v obranné fázi dostaneme do hry více klidu a sebevědomí.“

Divize

SK Senco Doubravka – FK Jindřichův Hradec 1:3 (1:1)

Branky: 33. Zajíček – 4. a 82. Votava, 66. Praveček. ŽK: 2:4 (Zajíček, Světlík – Praveček, J. Madar, Licehamr). Rozhodčí: A. Beneš – J. Beneš, Mičan. Diváci: 150.

J. Hradec: Cettl – J. Madar (89. Fical), Licehamr, Rejthar, Hauser – F. Waník, Rezek, Praveček (74. Petr), R. Mischnik, Janák – Votava (90. Cypra).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: "Jsem velmi rád, že se nám utkání vydařilo, protože to určitě nebyl lehký soupeř. Po rychlém kontru jsme se rychle dostali do vedení zásluhou Votavy, jinak však úvodní půlhodina patřila domácím, protože ti po obdržené brance pochopitelně přidali na intenzitě. Vytvořili si také několik příležitostí a dokázali vyrovnat. Ke konci prvního poločasu jsme však hru vyrovnali, což nám dalo naději pro zbytek utkání. Očekávali jsme, že hned po přestávce bude chtít Doubravka zlomit zápas ve svůj prospěch, male kromě jedné šance, kterou zlikvidoval náš brankář, jsme jí víc nedovolili. My se naopak dostávali do rychlých brejků a povedlo se nám vývoj otočit na svou stranu, když se nejprve prosadil Praveček a po něm znovu Votava. Myslím, že jsme zvítězili zaslouženě, že rozhodla naše aktivita. Přestože jsme nastoupili v okleštěné sestavě, kluci to poctivě odmakali a těší mě, jak celý zápas pracovali."

SK Otava Katovice - Spartak Soběslav 3:2 (1:0)

Branky: 45+1. a 48. J. Brabec, 75. M. Požárek - 58. J. Vítovec, 90. T. Hájek. ŽK: 3:3 (Kotrba, Hnídek, Kahuj - Pravda, Boháč, Hájek). Rozhodčí: Gerhardt - Chládek, Ježek. Diváci: 324.

Katovice: Provazník (17. Švehla) - Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Motl (68. Chylík) – D. Bálek (68. Hnídek), Kotrba (83. Kahuj), Martin Kynkor, L. Bálek – Brabec, Požárek (83. Kostka).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Byl to velice těžký zápas. Nutně jsme potřebovali bodovat a Soběslav tradičně patří mezi silné soupeře. Byla tam určitá nervozita, ale kluci to hráli s nasazením. Nebyla to žádná velká fotbalová krása, spíše ubojované body. Pomohli jsme si třemi standardními situacemi a dali tři krásné góly. Škoda jen, že jsme si to na konci zkomplikovali chybou, po které jsme dostali gól na 3:2. Ale musím říci, že to od nás byl bojovný výkon, bylo vidět, že ty tři body chceme urvat a to se také nakonec povedlo. Na konci prvního a v úvodu druhého poločasu se dvakrát trefil Jakub Brabec. Pak šel ještě sám na bránu Lukáš Bálek, ale nedal. Mohlo to být 3:0 a bylo rozhodnuto. Místo toho jsme dostali branku na 2:1, my pak dali třetí gól, ale po chybě znovu inkasovali. Ale pak jsme to již dohráli."

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Utkání ukázalo, že nám momentálně scházejí hráči, kteří jsou pro naši hru důležití. Vinou zranění i vyloučení Filipa Vaňka v Tachově bohužel momentálně nemáme tak silný kádr jako v předchozí sezoně. Do utkání v Katovicích jsme vstoupili poměrně dobře, ale právě vinou těch absencí jsme postrádali klid v kombinaci, a také důraz v obraně. Na začátku druhého poločasu jsme měli vyloženou příležitost k vyrovnání, bohužel jsme ji neproměnili, a naopak inkasovali ze standardky, což nás srazilo. Dokázali jsme se sice dvakrát dostat do kontaktu se soupeřem, ale víc už jsme toho nestihli.“

Baník Sokolov - Slavoj Český Krumlov 6:1 (3:1)

Branky: 10. K. Kýček, 31. (PK) D. Krtička, 44. A. Čížek, 59. L. Václavík, 62. L. Komberec, 65. D. Kubinec - 22. (PK) Z. Kuna. ŽK: 1:4 (Anděl - Kabele, Švec, J. Matuška, Svoboda). ČK: 0:1 (64. Svoboda). Rozhodčí: Šlajs - Coufal, Makovec. Diváci: 200.

Č. Krumlov: Beránek - Trmal (Matušek), Kabele, Kuna, M. Švec - J. Matuška (72. T. Šindelář), Kolář (81. Š. Šindelář), Ryneš (46. Svoboda), O. Matuška - Parakhnenko, Vávra.

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "V poli to byl vyrovnaný zápas. Domácí zkrátka proměnili všechny šance, které jsme jim nabídli. My jich měli šest či sedm a proměnili pouze jednu. První gól jsme dosali po podběhnutém balonu gólmanem a soupeř to uklidil do prázdné brány. V souboji to gólmanovi vypadlo z ruky. My srovnali z penalty. Ta se kopala i proti nám. Gólman šel do souboje, udělal kotrmelec, padl útočníkovi na achillovky a na pokyn asistenta se kopala penalta. Na konci poločasu přišla přihrávka ze strany, před brankou vznikla trma vrma, míč se dostal k samotnému hráči na malém vápně a do prázdné dal na 3:1. V prvních necelých deseti minutách druhé půle jsme měli tři tutové šance. My z toho snad ani netrefili bránu, nebo to bylo zblokované. Místo toho, abychom se dostali zpět do hry, tak po hodině hry přišel první útok domácích ve druhé půli a dostali jsme čtvrtý gól. My to otevřeli, hráli jsme ofsajd systém, oni šli sami na bránu a dali dva góly. Byly to dvě sporné situace, jedna asi byla v pořádku, ale ten poslední gól byl z jasného ofsajdu. Pak jsme ještě inkasovali červenou kartu za mluvení."