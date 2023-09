Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. V České fotbalové lize se blýsklo béčko Dynama vysokou výhrou 5:2 v Praze na Vltavínu, rezerva Táborska přivezla cenný bod z Motorletu. V očekávaném divizním derby Český Krumlov doma přestřílel Katovice.

Derby Č. Krumlov - Katovice přineslo i ostřejší výměnu názorů. | Video: Jan Klein

ČFL

FK Loko Vltavín – SK Dynamo České Budějovice B 2:5 (1:3)

Branky: 4. Sprinz, 77. Tesař – 9. a 39. Prášek, 63. a 86. Bastl, 45. Hák. ŽK: 1:2 (Matějka – Böhm, Bastl). Rozhodčí: Hoch – Coufal, Makovec. Diváci: 125.

Dynamo B: Andrew – Šimoník (74. Pařízek), Novák, Böhm, Kladrubský (88. Rajtmajer) – Polanský, Malecha, Hák (60. Dohnal) – Bečvář (60. Bastl), Prášek, Mašek.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Velká spokojenost, konečně jsme venku zvítězili, navíc s velice těžkým soupeřem. Zápas se přitom pro nás dobře nevyvíjel, protože jsme hned na začátku dostali po standardní situaci smolný gól a vzápětí jsme málem inkasovali podruhé. Místo toho Prášek dvěma góly otočil na 2:1 a těsně před půlí Hák krásnou ranou zdálky zvýšil na 3:1. Na poslední půlhodinu naskočil do hry Libor Bastl, kterého jsme po zranění šetřili, ale předpokládali jsme, že by v době, kdy soupeř ve snaze výsledek korigovat bude hodně útočit, by právě Bastlík mohl uplatnit svou rychost. To se potvrdilo, dal dva góly a naši zaslouženou výhru tak ještě navýšil.“

FK Motorlet Praha – FC Silon Táborsko B 0:0

Rozhodčí: Orel – Švorc, Gunitš. ŽK: 2:2 (Dvořák, Sven Jurčišin – Schramhauser, Brabec). Diváků: 74.

Táborsko B: Matoušek – Šplíchal, Brabec, Kopřiva, Vysušil – Alozie (81. Schindler), Schramhauser, Nešický – Kalousek (64. Novák), Kubovský (64. Ede Oloko), Svatek.

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Bod z utkání je vzhledem k jeho průběhu asi málo, ale na druhé straně jsme zápas odehráli bez hrubých chyb a poprvé udrželi čisté konto, což je rozhodně pozitivní. První poločas jsme odehráli velmi kvalitně a po pěkných akcích jsme si vypracovali čtyři stoprocentní šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Ve druhém poločase už nebyl náš výkon tak kompaktní a ztratil na kvalitě. Z brejků jsme sice byli nebezpečnější než soupeř, který si víc než dlouhé auty a centry ze standardek nevypracoval, ani jednu ze dvou dalších velkých příležitostí jsme však neproměnili.“

Bohemians Praha B – FC Písek 4:2 (1:2)

Branky: 28. Kozák, 49. Bartek, 80. Vondra, 90.+1. Lehovec – 22. Arzberger, 39. Voráček. ŽK: 1:1 (Farkaš – Bartizal). Rozhodčí: Mach - Drábek, Klír. Diváci: 127.

Písek: Lerch - Sajtl, Běloušek, Bartizal, Kašpar - Bicenc (67. Kašpírek), Vokurka (82. Uher), Koreš, Belej (67. Tlapa) - Arzberger, Voráček.

Milan Nousek, trenér Písku: „Utkání jsme rozehráli velice dobře, o to víc jsem z konečného výsledku zklamaný. První poločas byl z naší strany velice slušný, to byla opravdu povedená část zápasu. Bohužel jsme však hned zkraje druhé půle inkasovali vyrovnávací gól. Ve druhém poločase jsme se klidně mohli dostat do vedení my. Soupeř však dokázal využít našich ztrát v přechodové fázi a góly jsme naopak inkasovali my. Bohužel jsme po přestávce ustoupili od naší aktivní hry z první půle.“

Divize

Slavoj Český Krumlov – Otava Katovice 4:2 (2:1)

Branky: 18, J, Matuška, 37. A. Parakhnenko, 67. L. Vávra, 93. T. Gelnar – 24. J. Brabec, 90. M. Souhrada. ŽK: 3:5 (Vávra, Kolář, Kuna – Martin Kynkor 2, Chylík, Sigmund, Sládek). ČK: 1:1 (45. Trmal – 83. Martin Kynkor). Diváci: 176. Rozhodčí: Izugrafov – Žurek, Cigáň.

Č. Krumlov: Polanský – Trmal, Kabele, Kuna, Švec (Matušek) – Kolář, J. Matuška (87. Šindelář), Ryneš (61. Gelnar), O. Matuška – Vávra (87. Trapl) , Parakhnenko.

Katovice: Švehla – Janoch, Michal Kynkor, Chylík (60. Souhrada) – Sigmund, Kotrba (73. Kahuj), Martin Kynkor, Brabec – D. Bálek (77. Sládek), L. Bálek, Hnídek (46. Kostka).

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Poctivě trénujeme a bylo třeba to proměnit na hřišti. Konečně se to podařilo. Dali jsme góly z rychlých brejků, obrana hrála nad své možnosti, své si odvedl i gólman. Zkrátka maximální spokojenost. V prvním poločase jsme byli mírně lepší, proto jsme ho také vyhráli. Pak nás zastavilo vyloučení a druhá půle byla obrovsky těžká. Kluci to odmakali. Odbránili jsme to a dali dva góly z brejků. Zkrátka tak, jak se má v deseti hrát. Nelze nikoho vyzdvihnout, absolutorium zasluhuje celý tým. Všichni pracovali skvěle, včetně náhradníků. Lavička žije, na klukách je vidět, že s naší situací chtějí něco dělat. Jen tak dál. Mám obrovskou radost, že jsme konečně urvali výhru. Psychika hráčů půjde nahoru, ale je třeba to brát, že v žádném případě není hotovo. Musíme dál poctivě pracovat a všechno přijde. Když budeme hrát poctivý fotbal, budeme úspěšní."

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Především mě mrzí výkon mužstva. V kabině si něco řekneme a na hřišti je to úplně jinak. Máme ve hře spoustu nepřesností. Na velkém hřišti, místo abychom to roztáhli a hráli po zemi, tak se nesmyslně zbavujeme balonů, nakopáváme dlouhé míče pouze do soubojů. Tím pádem jsme dali šanci domácím, aby mohli kombinovat. Hlavně jsme nechali Krumlovu dát strašně laciné góly. Z naší špatné rozehrávky jsme vždy dostali gól, což je pro mě nepochopitelné, zvláště když to dělají zkušení hráči. V prvním poločase se krajní obránce Chylík nechal obejít u lajny, nebyl schopen hru přerušit a dostaneme gól. Vzápětí špatný odkop do autu, domácí to hodí gólmanovi, ten to kopne dopředu, nám to přelétne celou obranu a dostaneme na 2:1. To byly trestuhodné situace. My, když si náhodou vytvoříme šanci, tak ji nedáme. V poločase šli domácí do deseti a my místo toho, abychom zvýšili aktivitu tak je to jen zmar a dostaneme dva góly. Pro mě nepochopitelné, že dostaneme jeden gól po nedorozumění stopera s gólmanem a druhý skoro ze čtyřiceti metrů. Když budeme takové chyby dělat, tak neporazíme nikoho. A to nás ti silní soupeři teprve čekají."

FK Jindřichův Hradec 1910 – Aritma Praha 1:1 (0:1)

Branky: 90.+4. Votava – 5. (pen.) Novotný. ŽK: 4:2 (Cypra, Votava, J. Madar, Fical – Komárek, Hodík). Rozhodčí: Budil – Vnuk, Koranda. Diváci: 124.

J. Hradec: Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (71. M. Mischnik) – F. Waník, Jaroš (68. Hauser), Praveček (90. Fical), R. Mischnik, Janák – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Aritma přijela s velmi defenzivní taktikou, v podstatě hrála antifotbal. V 5. minutě navíc proti nám byla odpískaná sporná penalta, hosté ji proměnili, a to byla voda na jejich mlýn. Ještě víc se stáhli a my se proti nim jen těžko prosazovali. O přestávce jsme si řekli, jak to zkusit prolomit a hlavně v poslední půlhodině jsme si z tlaku vytvořili čtyři velmi dobré příležitosti, z nichž dvě byly tutovky. Prosadili jsme se však až v nastavení, kdy Votava na přední tyči poslal hlavou nechytatelně za sebe do sítě, připsal si už desátou trefu v sezoně a zajistil nám aspoň remízu.“

FK Spartak Soběslav – FC Rokycany 4:0 (0:0)

Branky: 48., 61. a 62. Vítovec, 52. Dumbrovský. Rozhodčí: Jakl – Vojáček, Wulkan. ŽK: 1:0 (Hájek). Diváků: 157.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Bouchal, Kubart, Boháč (85. Větrovský) – Dumbrovský (69. Coufal), Boucník (85. Maršík), Pravda (75. Švec), Vaněk – Vítovec (75. Dvořák), Hájek.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „První poločas jsme nerozehráli dobře. Hosté lépe kombinovali, byli silnější na míči, ale žádné vyložené šance si nevytvořili. Ke konci poločasu jsme se konečně dostali ke své hře a vytvořili jsme si i dvě šance, ty jsme však neproměnili. Ve druhé půli jsme dokázali navázat na dobrý závěr té předchozí a tentokrát už jsme dokázali proměnit i šance. Důležité bylo, že jsme po vyřazení z poháru měli delší čas na odpočinek a mohli se na utkání dobře připravit. Věřím, že už jsme zase zpátky a budeme se v tabulce posouvat nahoru.“