Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. Očekávané třetiligové derby vyznělo jasně pro béčko Dynama, které doma porazilo Písek 4:1. Rezerva Táborska potěšila výhrou nad Bohemians B. V divizi zvítězily z kvarteta jihočeských klubů jenom Katovice.

Břevno Píseckých v třetiligovém derby na béčku Dynama. | Video: Deník/ Pavel Kortus

ČFL

SK Dynamo České Budějovice B – FC Písek 4:1 (1:0)

Branky: 21. Böhm, 65. Šimoník, 68. Kladrubský, 80. Prášek – 90. + 2 Kašpírek. ŽK: 0:3 (Sajtl, Běloušek, Vokurka). Diváci: 208. Rozhodčí: Havlík – Lovětínský, Lepič.

Dynamo B: Andrew – Šimoník (77. Pařízek), Novák, Kladrubský, Mašek – Malecha, Böhm (77. Smejkal), Hák – Polanský, Prášek (86. Galovič), Bastl (70. Bečvář).

Písek: Lerch – Sajtl (89. Tlapa), Běloušek, Bartizal, Kašpar (67. Kašpírek) – Belej (46. Dohnal), Koreš, Vokurka, Bicenc (67. S. Novák) – Arzberger (67. Pech), Voráček.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Naprostá spokojenost, tohoto vítězství si velice považujeme. Tím spíše, že byť výsledek sice naznačuje, že šlo o jednoznačný zápas, zdaleka tak tomu nebylo. Písek hlavně v úvodu byl hodně nepříjemným soupeřem a nás tam vlastně zachránilo i břevno. Kdyby Písek šel do vedení, třeba by se nám výsledek až tak lehce neotáčel. Navíc tam hosté měli za stavu 0:0 ještě hlavičku těsně vedle brány, od té doby už jsme ale přebírali iniciativu, po prvním gólu se kluci už definitivně uklidnili a ve druhém poločase, kdy Písek už musel hru úplně otevřít, to byla voda na náš mlýn, my chodili do otevřené obrany a dařilo se nám i své akce zakončovat. Sice jsme ještě nějaké situace mohli líp zužitkovat, ale čtyři vstřelené góly nás těší. Před týdnem jsme dali Vltavínu ještě o gól víc, přesto bych netvrdil, že jsme konečně začali proměňovat šance, abychom to nezakřikli… Toho, že to tam klukům teď padá, si ale vážíme. Není to samo sebou, kluci v přípravě těmto situacím věnují obrovské úsilí a na ty věci se koncentrují. Fotbal se jim za to odměňuje."

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Především v první půli jsme zahráli velmi slušně, ale sráží nás neproměňování příležitostí. Povedl se nám začátek, ale ze šancí jsme nastřelili břevno a jednou jsme střílelei těsně vedle. Bohužel, pak jsme inkasovali po tečované střele. Ve druhé půli jsme další dva góly dostali rovněž po tečovaných střelách, navíc domácí, do čeho kopli, to tam spadlo. Dynamo předvedlo parádní produktivitu, my se dočkali korekce až v nastavení, přestože jsme mělio i další šance. Výsledek je pro nás krutý."

FC Silon Táborsko B – Bohemians 1905 B 1:0 (0:0)

Branka: 71. Svatek. Rozhodčí: Vít – Vojtěch, Svoboda, hráno bez karet. Diváků: 320.

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Brabec, Kopřiva, Vysušil – Schramhauser, Sojka, Nešický – Zeman (61. Sylla), Svatek (79. Kubovský), Kalousek (61. Novák).

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Musím tentokrát pochválit hráče za to, jak utkání zvládli. Vstup do zápasu měli lepší hosté a dostali se i do první šance, ale podržel nás brankář Kerl. Zhruba od pětadvacáté minuty jsme se dostali do hry a postupně jsme získali navrch, bohužel jsme neproměnili sólový únik Zemana ani šanci Kalouska. V herní převaze jsme pokračovali i po přestávce. Nešický a Sojka ještě své velké šance neproměnili, ale nakonec se prosadil Svatek a rozhodl. Závěr utkání byl ještě hodně nervózní, ale vedení už jsme udrželi a mám první vítězství.“

Divize

FK Komárov – Spartak Soběslav 2:2 (1:1)

Branky: 30. Lukavský, 75. z pen. Mojdl – 40. Pravda, 52. Vítovec. Rozhodčí: Šiška – Kastl, Schveinert. ŽK: 4:3 (Mojdl 2, Ženíšek, Suchý – Vítovec, Boháč, Hájek). ČK: 1:0 (90.+4 Mojdl). Diváků: 155.

Soběslav: Červenec – Boháč, Kubart, Bouchal, Hoffmann – Vaněk, Pravda, Boucník (80. Hromada), Dumbrovský (83. Dvořák) – Hájek, Vítovec (90. Maršík).

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Řekl bych, že konečná remíza je spravedlivá. Komárov byl v prvním poločase jasně lepším týmem, my jsme zase měli mírně navrch v tom druhém. Přes převahu soupeře v první půli pro nás byl jeho vedoucí gól hodně nešťastný; pomezní signalizoval ofsajd, my jsme přestali hrát, ale hlavní nechal v akci pokračovat a domácí toho využili. My jsme se dostali do hry až v závěru poločasu, ale ještě před přestávkou se nám podařilo se vyrovnat, což nás samozřejmě nakoplo. Ve druhé půli jsme Komárovu brzy vzali vítr z plachet gólem Filipa Vaňka a vypadalo to, že definitivně převezmeme otěže zápasu, jenže pak bohužel rozhodčí odpískal jemně řečeno hodně přísnou penaltu za ruku Boháče a domácí z ní vyrovnali na 2:2.“

Slavoj Český Krumlov - Petřín Plzeň 1:2 (1:2)

Branky: 36. R. Kolář - 11. J. Vodrážka, 33. P. Klich. ŽK: 5:5 (Kuna, Matušek, Kolář, J. Matuška a Polanský - Suchý, Lisý, J. Vodrážka, D. Vodrážka, Vinkler). Diváci: 198. Rozhodčí: Wulkan - Severýn, Polena.

Sestava Č. Krumlova: Beránek (46. Polanský) - Matušek (72. Kubát), Kabele, Kuna, Švec - Kolář, Gelnar, J. Matuška (80. Vaněk), O. Matuška (72. Trapl) - Parakhnenko, Vávra.

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Oba góly jsme dostali po určité nepozornosti. První gól padl po naší nakopnuté bekovce, tu soupeř odvrátil hlavou, přišel nedohraný souboj ve středu hřiště, útočník šel sám na Beránka a proměnil. Před druhým gólem diskutujeme s rozhodčím, zda byl faul či ne, soupeř rychle rozehraje a dá druhý gól. Úplný nesmysl z naší strany. Pak se nám podařilo snížit po pěkném trestném kopu, který gólman vyrazil na tyč a Kolář to uklidil do brány. Ve druhé půli jsme byli o něco aktivnější na míči, ale nebyl tam ten potřebný důraz před brankou. Petřín dobře bránil a moc jsme se do šancí nedostávali. Když už jsme se před gólmana dostali, tak jsme to neřešili dobře nebo netrefili bránu. Herně to nebylo špatné, ale měli jsme špatný start do zápasu. Klukům nemohu nic vytknout za bojovnost, ale na body to zkrátka bylo málo. Za mě to byl remizový zápas. Když se vyvarujeme zbytečností, tak můžeme být úspěšní. Něco jsme si řekli v kabině, hlavně že nenecháme soupeře rychle rozehrávat, ale stejně se nám to stane. Dostaneme dva hloupé góly a jen bojovnost na body nestačí."

Otava Katovice - FC Rokycany 4:1 (1:0)

Branky: 12. L. Bálek, 53. P. Kotrba, 74. M. Souhrada, 78. J. Kadula - 89. J. Procházka. ŽK: 1:1 (Brabec - Titl). Diváci: 335. Rozhodčí: Hamouz - Beneš, Ježek.

Sestava Katovic: Švehla - Sigmund (65. Hnídek), Janoch, Kynkor, Brabec - Kahuj (82. Kostka), Kotrba - L. Bálek, Sládek (46. Kadula), Motl - D. Bálek (70. Souhrada).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Tentokrát se to povedlo. První poločas byl z naší strany tak trochu upracovaný. Dali jsme pěkný gól, ale bylo tam také poměrně dost nepřesností, které možná pramenily z nervozity, protože to pro nás byl velice důležitý zápas. Druhý poločas jsme již odehráli uvolněně, konečně jsme začali proměňovat gólové šance a zápas dovedli v klidu do vítězného konce. Pro nás to byly velice důležité body. Poskočili jsme v tabulce, za námi to zůstalo viset, takže spokojenost.

SK Klatovy – FK Jindřichův Hradec 2:0 (0:0)

Branky: 48. Prokop, 68. (pen.) Presl. ŽK: 2:0 (Presl, Vacek). Rozhodčí: Tichý – Machýček, Hessová. Diváci: 200.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, Hauser (82. Wölfl) – Janák, J. Jaroš, Praveček (68. J. Madar), R. Mischnik (85. Fical), F. Waník (68. M. Mischnik) – Votava.

Václav Císař, předseda klubu, J. Hradec: „Začátek byl z naší strany dobrý, trefili jsme břevno a tyčku. Byli jsme lepší, aktivnější a domácím jsme dovolili pouze jednu střelu. Bohužel, nezachytili jsme nástup do druhé půle, přestože jsme na to upozorňovali. Po našem nedůrazu ve středu pole se soupeř dostal dpo brejku, který zužitkoval. Než jsme se z toho pořádně vzpamatovali, nechali jsme jednoho z klatovských hráčů ze strany projít až do vápna, kde přišel faul a domácí se z penalty nemýlili. Pak jsme prostřídali, tlačili jsme se ve více lidech do útoku a přišly i šance, z nichž tu největší zahodil Votava, který nedokázal balon doklepnout do prázdné branky. Poté zpoza vápna napřáhl Janák, ale orazítkoval jen tyč. Závěr už si domácí kouskováním hry a zdržováním pohlídali, takže nás do souvislého tlaku nepustili. Je to škoda, pokud bychom proměňovali šance, určitě bychom se s prázdnou nevraceli.“