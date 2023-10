Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V ČFL vyznělo jihočeské derby jednoznačně pro Písek, který doma porazil béčko Táborska 3:0. Rezerva Dynama prohrála ve Štěchovicích. V divizi z jihočeského kvarteta zvítězila jenom Soběslav.

Jihočeské třetiligové derby vyznělo pro fotbalisty Písku, kteří porazili Táborsko B 3:0. | Foto: Jan Škrle

ČFL

FC Písek – FC Silon Táborsko B 3:0 (1:0)

Branky: 22. Belej, 47. Bicenc, 90.+3 Pech. Rozhodčí: Šálková – Duda, Špindlerová. ŽK: 2:1 (70. Vokurka, 76. Běloušek – 29. Schramhauser). Diváků: 340.

Písek: Lerch – Sajtl, Běloušek, Kašpar, Vokurka – Bicenc, Koreš, Dohnal (86. S. Novák), Belej (73. Štěch) – Arzberger (62. Kašpírek), Voráček (86. Pech).

Táborsko B: Kerl – Šplíchal, Brabec, Kopřiva, Vysušil (80. Slavík) – Schramhauser, Javorek (51. Oloko), Nešický, Zeman (80. Vozihnoj) – Svatek (70. Kubovský), Novák (46. Alozie).

Milan Nousek, trenér Písku: „Předvedli jsme velice slušný výkon. Byli jsme produktivní v koncovce, měli jsme ještě pár šancí, ale jsme maximálně spokojení. Těší nás, že jsme pokračovali doma ve vítězné sérii a potěšili velice slušnou návštěvu. Minule jsem říkal, že naše hra jde nahoru, tak jsem rád, že se to potvrdilo."

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Jsem samozřejmě zklamaný. Už od prvních minut jsme za domácími zaostávali v důrazu, pohybu i herní anticipaci, a ten nás za to po zásluze potrestal gólem. Do druhé půle jsme samozřejmě šli s cílem to změnit, ale bohužel jsme hned po přestávce znovu chybovali a dostali druhý gól. Ve zbytku zápasu už jsme se proti bojovnému soupeři nedokázali prosadit, a navrch jsme do otevřené obrany v posledních sekundách utkání inkasovali potřetí.“

Povltavská akademie – SK Dynamo České Budějovice B 2:1 (1:1)

Branky: 16. Liška, 76. Novák – 17. J. Zika. ŽK: 1:1 (Kozel – Novák). Diváci: 260. Rozhodčí: Melničuk – Šmat, Makovec.

Dynamo B: Andrew – Mašek, Böhm (41. P. Zíka), Novák, Kladrubský – Hák (81. Bečvář), Malecha, J. Zika, Faltus – Polanský, Prášek.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Přestože jsme v zápase neuhráli ani bod, odehráli jsme s kvalitním soupeřem vyrovnanou partii. Na to, jak těžké utkání to bylo, jsme si dokázali vypracovat hodně brankových příležitostí, které měli ať Martin Prášek, anebo po půli Bastlík (Libor Bastl – pozn.) i další kluci. Ke konci Jirka Kladrubský dokonce trefil tyč. Smůlu měl Seba Böhm, pro něhož zápas už po půlhodině hry skončil a jel se zraněným kolenem sanitkou do nemocnice. Bylo to hodně bolestivé, snad to nebude až tak extrémně vážné. Vzhledem k tomu, že devatenáctka měla volný víkend, byli s námi i tři dorostenci a jak Faltus, tak oba Zíkové proti tak silnému soupeři odvedli dobrý výkon.“

Divize

Jiskra Domažlice B – Slavoj Český Krumlov 3:2 (1:0)

Branky: 20. Černý, 88. Vlček, 89. Staněk – 61. Gelnar, 91. O. Matuška. ŽK: 1:3 (T. Korelus – Kolář, J. Matuška, Gelnar). Rozhodčí: A. Beneš – J. Beneš, Hamouz. Diváci: 100.

Č. Krumlov: Polanský – Švec, Kabele, Kuna – Kolář, J. Matuška, Gelnar, Trapl – Vávra – Parakhnenko, Trmal (87. O. Matuška).

Zdeněk Šváb, trenér Č. Krumlova: "Trochu jsme změnili rozestavení, trvalo nám to dvacet minut, než jsme se do toho dostali a samozřejmě jsme inkasovali gól. Od té doby jsme hráli dobře, tlačili se dopředu a po hodině hry i vyrovnali po krásném rohu. Pak již chybělo trochu štěstíčka. Vypadalo to, že ubojujeme bod. Ve chvíli, kdy jsme vyrovnali, jsme měli soupeře dorazit. Byly tam takové pološance, ty se nám nepodařilo dohrát do brány a nakonec se to vymstilo. Pak přišly dva slepené góly a body jsou pryč."

FK Jindřichův Hradec 1910 – Viktoria Mariánské Lázně 2:2 (1:0)

Branky: 22. Praveček, 82. M. Mischnik – 63. Peška, 89. Drahorád. ŽK: 1:3 (Rejthar – Hinterholzinger, Cinkanič, Peška). Rozhodčí: Kvaček – Klír, Schmeiser. Diváci: 200.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek (34. Petr), Licehamr, Rejthar, Hauser – Praveček, Jaroš, M. Mischnik (92. Fical), R. Mischnik, Janák (90. Wölfl) – F. Waník.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „V týdnu se nám, bohužel, zranili Votava s Madarem, takže jsme nastoupili v trochu improvizované sestavě, ale musím kluky pochválit, protože utkání s lídrem tabulky zvládli se ctí. Je jen trochu škoda, že jsme neudrželi vedení, do něhož jsme se dostali pár minut před koncem. Nicméně je třeba uznat kvality protivníka, takže remíza je zasloužená. My se dostali do vedení v 22. minutě, kdy po pěkné kombinaci zprava propálil Praveček z rohu vápna brankáře. Pak jsme se spíše bránili, nebyli jsme tak aktivní, ale soupeř hrál hodně do šířky, takže nebylo snadné se k němu dostat. Po hodině hry jsme z protiútoku místo zakončení ještě nějakou zázračnou přihrávkou hledali lépe postaveného hráče, což nevyšlo, následoval rychlý kontr hostů a bylo vyrovnáno. V 82. minutě se nám povedl další útok, jeden z hostujících hráčů ve vápně podklouzl a my toho využili ke vstřelení druhé branky. Mariánské Lázně vrhly všechny síly do ofenzivy a po centru do vápna krátce před koncem vyrovnaly.“

Petřín Plzeň – Otava Katovice 4:2 (1:0)

Branky: 9. Mudra, 49. (PK) Bednář), 68. Demeter, 85. Vanc – 76. Sládek, 83. (PK) Janoch. ŽK: 4:3 (Suchý, Mudra, Flachs, asistent Levý – Kostka, Brabec, asistent Dohanič). ČK: 1:0 (25. Provod). Rozhodčí: Popelka – Jakl, Hrivík. Diváci: 100.

Katovice: Provazník – Sigmund (57. Motl), Kostka (46. Michal Kynkor), Janoch Chylík (69. Hnídek) – Kotrba (69. Sládek), Kahuj – L. Bálek, Martin Kynkor, Brabec – D. Bálek (46. Souhrada).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Opět venku tragické utkání. Buď venku neumíme hrát, nebo jsme bojácní. Inkasovali jsme hned z první standardní situace. Upozorňujeme na to hráče celý týden, postavímeysoké fotbalisty, přesto dostaneme gól. Pak jsme přebrali iniciativu, měli více ze hry a domácí šli ve 25. minutě do deseti. Poločas skončil o branku, tak jsme si řekli, že musíme být trpěliví a počkat si na šanci. Místo toho jsme po čtyřech minutách druhé půle před brankou soupeře a z rychlého protiútoku dostaneme druhý gól. Opět po nesmyslné individuální chybě, které se v divizi nesmí stávat. Hrajeme dál a znovu dostaneme gól po rohu z malého vápna. Znovu obrovská chyba. Pokud je budeme dělat, nemůžeme ze hřiště soupeře přivézt body. Dostali jsme se dvěma góly do hry, soupeř rozehrál a my místo toho, abychom přerušili hru na půlce, tak si necháme soupeře utéct. I když to podle mě bylo po faulu na gólmana, ale zkrátka jsme dostali čtvrtý gól. Opět po chybě, kterou nesmí dělat ani žáci."

Spartak Soběslav – Senco Doubravka 2:0 (0:0)

Branky: 48. Vaněk, 69. Vítovec. Rozhodčí: Koranda – Polena, Budil. ŽK: 1:1 (Dumbrovský – Zajíček). Diváků: 177.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Bouchal, Kubart, Boháč – Dumbrovský (73. Dvořák), Boucník, Pravda (81. Coufal), Vaněk – Hájek, Vítovec (89. Švec).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Musím přiznat, že první poločas asi nebyl pro diváky moc koukatelný. Nám se vstup do zápasu, a vlastně celá první půle moc nepovedla. Doubravka velmi dobře bránila a my měli asi jen tři náznaky šancí, ze kterých nic nebylo. O to víc mě překvapilo, že na začátku druhé půle úplně vypadla z role. My jsme naopak svou hru zlepšili a během dvaceti minut si vypracovali pět gólovek. Nakonec jsme dali dva góly a na konci jsme měli další velké šance, takže jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem. I tak jsme ale spokojeni, v tabulce se posouváme vzhůru.“