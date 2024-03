Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V České lize přivezl Písek cenné tři body z Karlových Varů a z venku vezou po bodu i obě béčka. V divizi Český Krumlov doma rozstřílel Klatovy a naznačil, že to s bojem o záchranu myslí smrtelně vážně.

Jindřich Kordík zvyšuje na 4:0. | Video: Deník/Vladimír Klíma

ČFL

Slavia Karlovy Vary – FC Písek 0:2 (0:2)

Branky: 5. Běloušek, 25. Arzberger. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Ježek. ŽK: 3:3 (M. Markovyč, Ostapenko, Černý – Voráček, Novák, Pech). ČK: 1:0 (Pěkný). Diváci: 170.

Písek: Lerch – Vokurka, Novák, Belej (80. Štěch), Arzberger (71. Bicenc), Dohnal (71. Kašpírek), Běloušek, Voráček (88. Kašpar), Bartizal, Koreš, Baďura (80. Pech).

Milan Nousek, trenér Písku: „Je to paráda. Do Karlových Varů jsme si jeli pro body a díky prvnímu poločasu, kdy jsme byli velice dobří, jsme si je také přivezli. Pomohlo nám samozřejmě i vyloučení domácího fotbalisty. Tým k početní výhodě přistoupil tak jak měl, aby převaha jednoho hráče v poli byla znát a náš druhý gól utkání rozhodl,“

Viktoria Plzeň B – FC Silon Táborsko B 3:3 (1:0)

Branky: 55. a 65. Vrba, 31. Doubek – 83. a 84. Kubovský, 61. Nešický. ŽK: 1:3 (Ejedegba – Brabec, Tusjak, Vysušil). ČK: 0:1 (87. Škrleta). Rozhodčí: Coufal – Hoch, Melničuk. Diváků: 100.

Táborsko B: Kerl – Vysušil, Brabec, Sojka, Tusjak (76. Škrleta) – Schramhauser, Javorek (73. Špaček), Nešický, Novák (46. Kalousek), Šplíchal – Matoušek (66. Kubovský).

Lukáš Zeman, trenér B-týmu Táborska: „Bod z Plzně bereme. Je pro nás velice cenný už jen proto, že jsme byli v prvním poločase horším týmem a za soupeřem zaostávali. Chyběl nám pohyb bez míče i odvaha s ním něco vytvořit. Druhá půle už byla o něčem jiném, snažili jsme se nahoře držet míč a náš výkon už byl takový, jaký jsme chtěli. Výsledek byl sice pro nás nepříznivý, ale moc si cením toho, že to kluci nezabalili a makali až do poslední minuty. Odměnou se nám stalo vyrovnání na 3:3, což je podle mě díky výkonu z druhého poločasu zasloužená dělba bodů.“

Motorlet – Dynamo České Budějovice B 1:1 (0:0)

Branky: 49. Kodr – 51. Tranziska. ŽK: Rossmann, Žížala – Tranziska, Andrew. Diváci: 90. Rozhodčí: Řeháček – Bohata, Havel.

Dynamo: Andrew – Faltus (85. Bečvář), Böhm, Novák, Madleňák – Hák, Malecha, Jan Zíka (74. Mašek) – Šimoník, Tranziska, Sliacky.

Dušan Žmolík, trenér B-týmu Dynama: „První poločas moc fotbalové krásy nenabídl a není divu, že po pětačtyřiceti minutách byl stav bezbrankový. Pro nás to byl náročný zápas, protože jsme se museli vypořádat s tím, že se hrálo. Hrálo se na umělce a do toho foukal silný vítr, takže balony v první půli utíkaly za postranní čáry a moc se nedalo hrát ani po zemi. Na začátku druhé půle jsme pl rohu dostali gól, ale už za dvě minuty Tranziska srovnal na 1:1, a tak zápas i skončil. Bod nakonec není špatný.“

Divize

FK Jindřichův Hradec – FC Rokycany 1:1 (0:0)

Branky: 87. M. Mischnik – 88. Kroc. Bez karet. Rozhodčí: Novotný – Vychodil, Cigáň. Diváci: 120.

J. Hradec: Vondrák – Rezek (69. Madar), Licehamr, Rejthar, Hauser – Waník, Petr, R. Mischnik (85. Plucar), M. Mischnik, Didek (69. Žilák) – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem. Soupeř téměř celý zápas bránil, nicméně my neuměli vyřešit závěrečnou fázi útoku fotbalověji. Trefili jsme tyč a nedali ještě několik šancí. Až v závěru jsme proměnili trestný kop kop zásluhou Michala Mischnika, ale náskok se nám nepovedlo udržet. Soupeř se hned v další minutě dostal přes křídlo do malého vápna, nám se balon nepovedlo odkopnout a odražený míč putoval do sítě. Je to škoda, jsem zklamaný, měli jsme utkání zvládnout za tři body. Nyní jedeme do Komárova, tak se pokusíme uspět tam.“

Slavoj Český Krumlov - SK Klatovy 4:0 (2:0)

Branky: 36. Bauer, 42. Polanský, 70. Matějček, 78. Kordík. Bez ŽK. Rozhodčí: Izugrafov - Eibl, Dimitrov. Diváci: 195.

Č. Krumlov: Beránek - Kordík, Kabele, M. Švec, Trapl - Parakhnenko, Gelnar (76. Šindelář), Matějček, O. Matuška (85. Hončík) - Bauer (81. Schuppler), Polanský.

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Nastoupili jsme se stejnou taktikou jako na Aritmě. Bylo to o tom, dát prvního góla a pak to hrát zodpovědně odzadu. Kluci hráli opravdu výborně, jako mančaft, makal jeden za druhého. Tak by to mělo zkrátka být. Všichni zahráli skvěle. Chceme do sestavy dávat rychlostní typy, které mají v divizi platnost. Fyzičku máme také výbornou a zkrátka to vyšlo. Super zápas zahrál Artem Parakhnenko na krajní záloze. Jezdil nahoru dolu a udělal ve druhém poločase oba naše góly. Povedl se nám i tah s útočníkem Kordíkem na pravém beku. Je to také rychlostní typ a zvládl to skvěle."

FK Tachov - Otava Katovice 1:1 (1:0)

Branky: 9. Braun - 92. L. Bálek. ŽK: 1:4 (Pavlas - Motl, Brabec, Sigmund, Souhrada. Rozhodčí: Šlajs - Říha, Hessová. Diváci: 220.

Katovice: Provazník – Sigmund, Brabec, Michal Kynkor, Motl (Sládek) – Kotrba (61. Štěch), L. Bálek, Martin Kynkor (61. D. Bálek), Vonášek – Uher (93. Čibera) – Požárek (61. Souhrada).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Do utkání jsme vstoupili dobře a během devíti minut si vypracovali velké šance. Ty jsme však neproměnili a přišel zbytečný faul z naší strany. Domácí standardku zahráli dobře a dostali jsme gól. Od té doby se na naše kopačky lepila nervozita, byla v tom nepřesnost a byl to boj ve středu hřiště. My se přizpůsobili hře domácích, kteří se rvali o každý míč a my svými nepřesnostmi vydali až příliš sil. Nemohli jsme se dostat do tempa, a tak jsme po hodině hry šli do rizika a vystřídali čtyři hráče najednou. Dali jsme tomu impuls, oživili hru a začali hrát aktivně. Z toho vyplynul i gól v 90. minutě, který však nebyl uznán pro domnělý ofsajd, který asi viděla jen paní pomezní. Měl jsem obavy, aby to kluky nezlomilo, ale znovu se ukázal charakter týmu. Kluci nebrečeli nad neuznaným gólem, ale porvali se o to a odměnou byl krásý gól Lukáše Bálka, který přehodil brankáře. Když se podíváme na vývoj utkání, tak musíme být s bodem spokojeni."

FK Příbram B – Spartak Soběslav 3:2 (2:1)

Branky: 15. Park, 36. Hošek, 65. Novotný – 27. Vaněk, 57. Hájek. ŽK: 2:3 (Gornický, Čejka – Dumbrovský, Boháč, Zeman). Rozhodčí: Krůs – Havránek, Pena. Diváků: 50.

Soběslav: Červenec – Kubart, Zeman, Boháč – Pavlík (89. Hromada), Boucník, Pravda (83. Hoffmann), Dumbrovský (68. Račák), Vaněk – Hájek, Macák (68. Coufal).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Soupeř využil reprezentační přestávky a nasadil proti nám silnou sestavu s osmi hráči pod profesionální smlouvou. V klíčových fázích zápasu bylo znát, že je na jejich straně individuální kvalita, která se nakonec pod konečný výsledek podepsala. Klukům ale rozhodně nemám co vytknout, naopak se je sluší pochválit za to, jak utkání proti v podstatě druholigovému týmu odehráli a odmakali. Byli jsme mu vyrovnaným soupeřem. Je škoda, že už jsme nedokázali zareagovat na třetí gól domácích ze standardní situace, protože jsme si po něm dvě hodně slibné šance na vyrovnání vytvořili. Pokud dokážeme na výkon z Příbrami navázat v dalších zápasech, věřím tomu, že budeme úspěšní.“