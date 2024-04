Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. Béčko Dynama v České lize vyhrálo v Praze s béčkem Bohemians a drží si lichotivou čtvrtou příčku v tabulce. V očekávaném divizním derby Soběslav udolala Katovice 3:2, Český Krumlov, který bojuje o záchranu, vydoloval bod z těžkého duelu se Sokolovem.

Krumlovský kapitán Kabele vyrovnává z penalty na 1:1. | Video: Jan Klein

ČFL

FK Motorlet Praha – FC Písek 2:0 (0:0)

Branky: 85. a 89. Amobi. ŽK: 4:1 (Jurčišin, Sehedi, Konopásek, Žížala – Dohnal). Rozhodčí: Vojtěch – Bečvář, Duchoň. Diváci: 172

Písek: Lerch – Novák, Kašpar, Bartizal, Vokurka – Koreš, Pech – Kalousek, Dohnal, Belej (76. Štěch), Arzberger.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Na Motorlet jsme jeli v hodně okleštěné sestavě kvůli zraněním i karetnímu trestu a těsně před utkáním ještě vypadl Baďura, takže nám zůstali na lavičce jen tři hráči. Nastoupili jsme s cílem získat bod, což se nám pětaosmdesát minut dařilo. Dlouho jsme hráli vyrovnanou partii, v závěru nás však domácí přitlačili a nakonec také také rozhodli ve svůj prospěch. První branku jsme obdrželi z dorážky, pak jsme hráli vabank a brankář Lerch šel na půlce do souboje, po němž upadl a soupeř už neměl problém přidat druhou trefu. Nevím, možná to byl faul od hráče Motorletu, ale sudí to nepískl, tak těžko říct. Rozhodlo více štěstí soupeře, protože to byl remízový zápas bez vyložených šancí. Jsme zklamaní, ale nyní hrajeme dvakrát doma, tak musíme nějaké body urvat.“

Bohemians B - Dynamo Č. Budějovice B 2:3 (1:1)

Branky: 4. Šurýn, 69. Nekvasil – 39. Novák, 59. Šimoník, 90. Polanský. ŽK: 2:3 (Farkaš, Skořepa – Böhm, Němeček, Šimoník). ČK:0:1 (90 +2. Šimoník). Diváci: 108. Rozhodčí: Hlaváček – Severýn, Jakl.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Němeček (77. Mašek), Čoudek, Novák – Malecha, Böhm, Hák (84. Gantogtokh) – Zajíc (67. Bečvář), Šimoník, Sliacky (77. Polanský).

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: „Dle mého názoru se hrál oboustranně pěkný fotbal. My jsme sice brzy po začátku dostali dost laciný gól, kluky to ale nijak nedeprimovalo, a přestože jsme poté, co jsme dvěma góly šli do vedení, dostali zase dost hloupý gól na 2:2, nakonec jsme tři cenné body získali. Vyhráli jsme zcela zaslouženě, mrzí nás jen červená karta, Šimoník ji dostal v nastaveném čase po druhé žluté kartě. Své hráče musím pochválit, podali hodně dobrý výkon."

Divize

FK Jindřichův Hradec – SK Senco Doubravka 2:1 (1:0)

Branky: 40. M. Mischnik, 47. Waník – 88. Princ. ŽK: 1:1 (Rezek – Vacata). Rozhodčí: Cigáň – Izufragov, Dimitrov. Diváci: 200.

J. Hradec: Vondrák – Licehamr, Plucar (78. Žilák), Rejthar, Hauser – Rezek (87. Ježek), Petr, M. Mischnik (90. Pacholík), R. Mischnik, Waník (78. Didek) – Votava.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Začali jsme trochu nervózně, takže zpočátku se nám úplně nedařilo, ale po zhruba patnácti minutách jsme se dostali do hry. V závěru poločasu se nám povedlo získat míč a z rychlého protiútoku jsme vstřelili vedoucí gól. Věděli jsme, že soupeř bude hrát balony na velmi vysoké hráče, což ještě o umocnil dalším střídáním krátce po změně stran. Chtěli jsme důsledně bránit a využívat rychlých protiútoků. Jeden se nám hned po přestávce povedl a přidali jsme druhou trefu. Ke konci jsme nepohlídali jeden centr do vápna a Doubravka snížila, takže závěr byl ještě poněkud dramatičtější, ale vítězství jsme udrželi. Získali jsme tři velmi důležité body, které jsme po předchozích ztrátách potřebovali a jsme rádi, že se nám to povedlo.“

Slavoj Český Krumlov - Baník Sokolov 1:1 (0:0)

Branky: 90+8. (PK) J. Kabele - 65. D. Kubinec. ŽK: 6:2 (Gelnar, Kabele, Trapl, Polanský, Kordík, Trmal - Rmoutil, Holík). Rozhodčí: Mičan - Kůs, Špindlerová. Diváci: 180.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Š. Šindelář, Kabele, Švec, Trapl (18. Trmal) - Gelnar - Kordík, Matějček (67. J. Matuška, 72. Hončík), O. Matuška - Polanský - Bauer.

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "Soupeř byl lepší na míči a kvalitnější. My však zodpovědně bránili a čekali na naší šanci. Ke konci poločasu jsme tam měli nějaké takové polopříležitosti, ale nedotáhli to do konce. Do druhé půle soupeř pozměnil rozestavení a vlétl na nás. Bylo jich plné hřiště a bylo otázkou času, kdy dostaneme branku. Ta přišla, ale po z naší strany nesmyslně vyrobené standardce. Nepohlídali jsme si to a soupeř šel do vedení. Ale nesložili jsme zbraně, trochu jsme to oživili střídáním a vyplatilo se. Nakonec tam byla taková trma vrma, jestli to byla penalta, nevím, ale sudí ji pískl, tak asi ano. Sice byla hodně po čase, ale soupeř po svém gólu stále jen polehával a zdržoval, takže se hodně přidávalo. Plichta za mě stravedlivá. Bod jsme brali před zápasem a bereme ho i po něm. Spokojenost, je to čtvrtý bodový zápas v řadě, což je perfektní. Všichni trenéři před klukama smekáme za jejich výkon."

Spartak Soběslav – Otava Katovice 3:2 (3:1)

Branky: 16. Pravda, 24. Hoffmann, 42. Boucník – 34. Vonášek, 62. D. Bálek. ŽK: 2:2 (Pavlík a Pravda – Sigmund a D. Bálek). Rozhodčí: Klátil – Wulkan, Izugrafov. Diváci: 267.

Sestava Katovic: Provazník – Sigmund, Kotrba, Brabec (33. Michal Kinkor), Motl – Vonášek (76. Sládek) – J. Štěch, L. Bálek, Uher, Souhrada (46. Martin Kynkor) – Požárek (56. D. Bálek).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Byl to z naší strany nejlépe odehraný venkovní zápas. Mělo to svou kvalitu, hráli jsme dobře kombinačně, ale nepohlídali jsme si dva rohové kopy a soupeř z nich dal dva góly. Než jsme dostali prví gól, tak jsme byli lepší. Pak převzal iniciativu soupeř, přišlo zranění Kuby Brabce a museli jsme střídat. Povedlo se nám snížit, ale neměli jsme dobrý vstup do druhého poločasu. Soupeř měl více ze hry, ale v poslední půlhodině jsme již zase Soběslav přehrávali. Vytvořili jsme si dvě šance, snížili, ale tentokrát stálo štěstí na straně soupeře. Musím však kluky pochválit, prali jsme se do poslední minuty a mělo to z naší strany kvalitu."