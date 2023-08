/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dalším kolem pokračovaly republikové fotbalové soutěže. V České lize prožily jihočeské kluby černý víkend a ani jeden z nich nepřivezl ze hřiště soupeře ani bodík. V divizi to bylo podobné, pouze nováček z Jindřichova Hradce v derby překvapivě porazil Soběslav.

Divize A: Slavoj Č. Krumlov - Aritma Praha 0:2. | Video: Deník/Vladimír Klíma

ČFL

Admira Praha – SK Dynamo České Budějovice B 2:1 (2:0)

Branky: 19. Šiler, 45+5. Horák (11) – 65. Malecha. ŽK: 2:4 (Konejl, Zahálka – Němeček, Polanský, Bastl, Mašek). Diváci: 225. Rozhodčí: Paták – Langmajer, Kříž.

Dynamo B: Andrew – Pařízek (46. Smejkal), Němeček (54. Hák), Novák, Šimoník – Böhm (84. Dohnal) – Malecha, Bečvář (54. Rajtmajer) – Polanský, Prášek, Bastl (54. Mašek).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Další naše smolná porážka, kterou jsme si ale velkým dílem zavinili sami. Náš výkon v prvním poločase totiž nebyl dobrý, působili jsme jaksi zakřiknutě. Zaplatili jsme za to gólem ze situace, která se dala vyřešit. A druhý gól jsme dostali v nastavení prvního dějství z penalty, která prostě nebyla. Po změně stran šel náš výkon nahoru, herně jsme se hodně zvedli a Malecha krásnou ranou do šibenice snížil, ale vyrovnat se nám už nepodařilo. V sobotu hrajeme na Složišti s Motorletem a budeme chtít už konečně získat první body.“

Viktoria Plzeň B – FC Písek 4:1 (2:1)

Branky: 28. Deml, 30. Vrba, 52. Gabriel, 69. Krůta – 24. Belej. ŽK: 1:5 (Nováček – Mařík, Bicenc, Lerch, Bartizal, Vokurka). Rozhodčí: Flade – Baum, Pálek. Diváci: 250.

Písek: Lerch – Novák (46. Bicenc), Bartizal, Běloušek, Vokurka – Mařík (46. Pech), Kašpírek (71. Uher) – Pineau (12. Štěch), Voráček, Belej (46. Kašpar) – Arzberger.

Milan Nousek, trenér Písku: „Narazili jsme na velice kvalitního soupeře a bohužel jsme schytali pořádnou dardu. Sice jsme vedli, aktivita domácích byla ale tak velká, že jsme to naše nadějné vedení nedokázali dlouho udržet. Nebyli jsme důslední v obrané činnosti a soupeř nás potrestal. Z naší strany to bylo nepovedené utkání a výsledek hovoří jednoznačně.“

FK Robstav – FC Silon Táborsko B 4:2 (1:1)

Branky: 70. z pen. a 90.+2. z pen. Zeman, 43. Sow, 86. Brabec – 15. Kraml, 58. Šplíchal. Rozhodčí: Toucha – Duda, Matyš. ŽK: 3:1 (Zeman, Sow, Šulc – Alozie). Diváků: 100.

FK Robstav: Kočí – Chocholoušek, Brabec (87. Tvaroh), Kraml (63. Černý), Havel (63. Buneš), Petr, Skála (87. Rossmann), Zeman, Musa, Sow, Šulc.

Táborsko B: F. Matoušek – Šplíchal (74. Novák), Brabec, Slavík, Schingler (85. Vysušil) – Schramhauser, Kopřiva, Nešický – Kalousek (74. Alozie), Ede Oloko (46. Svatek), Vozihnoj.

Petr Janota, trenér B-týmu Táborska: „Ze začátku zápasu jsme byli hodně aktivní a vyústěním toho byla naše první branka, kdy si domácí dobře zahraný roh Nešického srazili do vlastní branky. Domácí pak otevřeli hru ve snaze vyrovnat, což nám otevřelo cestu k brejkovým situacím. Bohužel žádnou z nich v čele s tou nejnebezpečnější šancí Oloka, který obešel i brankáře, ale nestihl usměrnit míč do branky, jsme nedokázali využít. Sami jsme navíc dostali ve 43. minutě gól do šatny, což byl samozřejmě nepříjemný moment. Druhou půli jsme přesto znovu rozehráli ve své režii, vytěžili z toho i vedoucí gól Šplíchala a byli jsme i nadále lepším týmem. Soupeře nakonec posadila do sedla penalta po skrumáži, kterou proměnil zkušený Martin Zeman. Stejně jako před týdnem jsme bohužel znovu absolutně nezvládli závěr utkání. V 87. minutě nám dal Brabec gól po centru na zadní tyč a v nastaveném čase se pískala další penalta a Zeman z ní byl opět úspěšný. Je to velká škoda, v utkání jsme rozhodně měli bodovat.“

Divize

Slavoj Český Krumlov – Aritma Praha 0:2 (0:2)

Branky: 8 Komárek, 14. Dostál. ŽK: 2:1 (Kuna, Kabele – Vožický). Rozhodčí: Janíček – Havlík, Lovětínský. Diváci: 125.

Č. Krumlov: Polanský – Kolář, Svoboda, Kabele, Matušek (46. Kubát) – Vávra, Kuna, Gelnar, Matuška (46. Ryneš) – Vaněk (86. Trmal), Parakhnenko (69. Trapl).

Zdeněk Šváb, trenér Českého Krumlova: "My zkrátka musíme nejprve dostat nafackováno, abychom se probrali a zvedli. Po našem rohu běžel hráč Aritmy devadesát metrů s míčem, předložil to před bránu, kde to doklepával do prázné brány další hráč, který sprintoval přes celé hřiště. Pro mě je to nepochopitelná situace. Pak jsme neuhlídali standardku. To se může stát, ale my stejnou standardku měli v páté minutě, ale netrefili bránu. Ze stejné inkasujeme. Po druhé inkasované brance se to trochu zlepšilo, ale jak říkám, musíme nejprve dostat pár facek, abychom se probrali. Nedostali jsme se do zakončení. Pouze centrujeme od půlky do vápna, ale ze strany tam balon nedostaneme. Nerozumím tomu, na tréninku to všechno pilujeme, ale v zápase to nejde. Na klukách leží deka, je tam nějaký blok. Ani šťastný gól v prvním kole s Komárovem nám nepomohl, abychom se zvedli. Chybí tam více odvahy i kvality."

FK Jindřichův Hradec 1910 – Spartak Soběslav 2:0 (1:0)

Branky: 20. a 90.+3 Votava. Rozhodčí: Žurek – Izugrafov, Cigáň. ŽK: 3:2 (Licehamr, Waník, Praveček – Vaněk, Pravda). Diváků: 350.

J. Hradec: T. Cettl – Rezek, Licehamr, Rejthar, J. Madar (77. Hauser) – F. Waník, R. Mischnik, Jaroš (83. Wölfl) – Praveček (89. Cypra), Janák – Votava.

Soběslav: Červenec – Větrovský (77. Hromada), Bouchal, Kubart, Hoffmann – Vaněk, Kutner (35. Švec), Pravda, Vítovec (65. Coufal), Dumbrovský – Hájek.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bylo to velmi těžké utkání, k čemuž vydatnou měrou přispělo i úmorné vedro. Ale troufnu si říct, že jsme byli přece jen o něco lepší než soupeř. Soběslav jsme během utkání pustili jen do jedné obrovské šance, kterou zneškodnil brankáře Cettl, a až na nějaké střely zdálky jsme ji jinak téměř do ničeho nepustili. My se naopak ujali ve 20. minutě vedení, když jsme po faulu před vápnem kopali standardku, kterou s pomocí teče proměnil Votava. Během utkání jsme měli ještě několik dobrých příležitostí, ale pojistit vedení se nám povedlo až v samém závěru, kdy zužitkoval rychlý brejk znovu Votava. Je třeba přiznat, že hosté měli v nohách těžké pohárové utkání s Pískem, což se na nich asi trochu projevilo, přesto musím naše hráče pochválit. Odvedli maximum a vydali se ze všech sil.“

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Na našem výkonu se bohužel projevil úbytek sil ze středečního pohárového zápasu s Pískem, obzvlášť když panovalo tak velké vedro. Neměli jsme dobrý pohyb, působili jsme těžkopádně a soupeř toho dokázal využít ve svůj prospěch. Jeho vysoké napadání nám dělalo problémy a vůbec jsme se nemohli dostat do tempa. Hradci se navíc podařilo proměnit standardku a do té chvíle už se nikam nemusel tlačit. Naši hru zásadně ovlivnilo také zranění Aleše Kutnera, který musel být už v prvním poločase vystřídán. Ani ve druhé půli jsme se i vinou toho nedostali ke své obvyklé hře a nedokázali se prosadit.“

Viktoria Mariánské Lázně - Otava Katovice 3:0 (2:0)

Branky: 5. Holub, 39. Tapia, 58. Beránek. ŽK: 3:1 (Beránek, Kapolka, Zach /trenér/ - Brabec). Rozhodčí: Schveinert - Mičan, Kříž. Diváci: 200.

Katovice: Provazník - Sigmund, Janok, Michal Kynkor, Motl - Kotrba (67. Sládek), Martin Kynkor (46. Kahuj), Hnídek (67. Kostka), Brabec, D. Bálek (67. Souhrada) - Požárek (79. Chylík).

Lubomír Vašica, trenér Katovic: "Sice zápas trochu ovlivnil první gól, ale především jsme dostali tři laciné góly po vlastních hrubých chybách. Naopak šance, co si vypracujeme my, tak neproměníme. To je naše nejvěší současná bolest. Strašně se na góly nadřeme. Šance si vypracujeme, v prvním poločase jsme měli tři šance, ale nedali ani jednu. Druhý poločas jsme začali aktivně, máme soupeře deset minut v jeho velkém vápně, lítá tam balon za balonem, ale nic z toho nebylo. Naopak soupeř jednou zaútočil a hned z toho dal hloupý gól. Již třetí zápas se trápíme tím, že góly nedáváme a naopak laciné inkasujeme."