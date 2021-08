V České fotbalové lize si na úvod přivezl Písek cenné tři body ze hřiště Vltavínu Praha. Divizní sezonu nezahájilo podle svých představ B-mužstvo Dynama České Budějovice, které vyšlo naprázdno v Klatovech. V prvním střetnutí neuspěl ani Jindřichův Hradec na půdě Berouna. Naproti tomu ambiciózní Lom deklasoval na západě Čech domácí Rokycany pěti brankami.

ČFL

Vltavín Praha - FC Písek 1:2 (0:1)

Branky: 90. Pejša – 33. Kotrba, 87. Koreš. ŽK: Kuchař – Sajtl, Pravda. Rozhodčí: Vít – Pilný, Klečka. Diváků: 164.

Písek: Satrapa – Sajtl, Kulík, Běloušek, Kotrba – Volf, Pravda (70. Mařík) – Kalousek (80. Vojta), Koreš, Pineau (63. Petr) – Voráček. Trenér Nousek.

„Na Vltavín jsme jeli s pokorou a s tím, že každý bod má svou cenu. Že vezeme všechny tři, to je fantazie. Navíc jsme si dokázali, že i s obměněným a především mladým kádrem to půjde. Vždyť jsme měli v zápise deset hráčů ročníků 2002 a 2001, z toho pět v základu. Na Vltavínu jsme nikdy neuhráli nijak exkluzivní výsledek a domácí nás možná trochu podcenili. My byli v první půli o něco lepší a po třech neproměněných šancích šli do vedení. Ve druhé půli byli lepší domácí, ale my z brejku dali druhý gól. Posledních deset minut šli kluci na krev, ale zvládli to,“ shrnul duel vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Divize

SK Klatovy - Dynamo Č. Budějovice B 2:1 (1:0)



Branky: 12. a 67. Lukeš – 49. Polanský. ŽK: 4:3 (Daněk, Zajíček, Lukeš, Presl – Pařízek, Bicenc, Bízek). Rozhodčí: Fencl – Hamouz, Kříž. Diváků: 250.

Dynamo B: Kerl – Němeček, Kladrubský, Bízek, Mašek (77. Bicenc) – Polanský, Vais, Perina (60. Malecha), Pařízek, Tolno (46. Kočí) – Vítovec (46. Bouguetouta).

„Herně jsme byli lepší, ale nedokázali jsme proměňovat šance,“ zlobil se trenér poražených Jindřich Tichai. "Jenom v prvních deseti minutách jsme měli tři. Pak dal soupeř gól a museli jsme dobývat jeho branku. Vyrovnali jsme až po přestávce, měli jsme i další šance. Klatovy daly ze své druhé střely na branku i druhý gól a vyrovnat už jsme nedokázali. S výkonem můžeme být spokojeni, s proměňováním šancí bohužel ne," litoval.

Český lev-Union Beroun - FK Jindřichův Hradec 2:1 (1:1)

Branky: 25. Lhotka, 56. Soukup - 11. Votava. ŽK: 2:2 (Soukup, Lhotka - Koktavý, Vaš). Rozhodčí: Kovářová - Gunitš, Cichra. Diváků: 80.

J. Hradec: T. Cettl - Vaš, Koktavý (73. D. Cettl), Nováček - Völfel, Mischnik, Votava, Distel (64. Králíček), Waník (64. Kubín) - Strejček, Janák.

Jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.Zdroj: archiv Deníku"Začali jsme dobře, bohužel nám patřilo jen úvodních dvacet minut. Pak jsme přestali předvádět kombinační fotbal po zemi a přizpůsobili se hře soupeře plné soubojů s nakopávanými míči, což nám nevyhovuje. Z toho pramenila naše nepřesnost, prohrávali jsme souboje a nedokázali jsme se z toho po zbytek zápasu dostat," prohlásil po premiérovém utkání jindřichohradecký trenér Roman Lukáč. "Z úvodního tlaku vzešla i naše vedoucí branka, kdy jsme po rohovém kopu byli dostatečně důrazní ve vápně a Filip Votava skóroval. Poté jsme ale zbytečně dvakrát inkasovali a sopupeř dokázal zápas otočit ve svůj prospěch. Na to, abychom s nepříznivým stavem ještě něco udělali, bylo stále dost času, ale do ofenzivy nám chybělo více kvality a klidu," dodal hradecký kouč, který měl po letních velkých změnách v sestavě šest nových hráčů.

FK Rokycany – Sokol Lom 0:5 (0:3)

Branky: 23. a 36. Neužil, 43. Musiol, 60. a 67. Pfeifer. ŽK: 1:2 (Koranda – Slavík, Kučera). Rozhodčí: Koranda – Toucha, Lovětínský, Diváků: 120.

Lom: Matoušek – Tsolakis (75. K. Chotovinský), J. Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák – M, Novák (80. Do Trung), Kučera (80. Bosnyak), Pfeifer, Janů (74. M. Rabiňák)– Musiol, Neužil.

„Byl to asi nejlepší výkon, který jsem zatím v Lomu viděl. Kluky musím pochválit, vzali to za správný konec,“ vysekl vítěznému týmu poklonu jeden z jeho trenérů Lukáš Zeman. „Pro vítězství jsme do Rokycan jeli, ale výhru 5:0 jsme určitě nečekali. Od začátku jsme hráli zodpovědně, týmově a s velkým nasazením. Říkali jsme si, že chceme být trpěliví, budeme vycházet ze zajištěné obrany a chodit s co největším počtem hráčů do protiútoků. To se nám dařilo, navíc jsme své šance dokázali proměňovat. Musím ale říct, že Rokycany nehrály vůbec špatně a ze začátku tam také měly určité nebezpečné náznaky, které nedotáhly do konce. Výsledek vypadá jednoznačně, přesto si troufám tvrdit, že se v Rokycanech bude týmům vyhrávat těžko,“ podotkl na závěr lodivod Lomu.

Slavoj Mýto - Otava Katovice 3:1 (0:1)

Branky: 59. Skopový, 69. Nový, 78. Buršík – 30. Kadula. ŽK: Renza, Vild, Staněk, Grambal – Motl. Rozhodčí: Kožár – Holakovská, Mičan. Diváků: 212.

Katovice: Švehla – Hnídek, Janoch, Cibulka, Motl – D. Bálek, Kahuj, Kotrba (76. Uher), L. Bálek (67. Repa) – Kadula – Požárek.

„Byl to pro nás velice smolný zápas. Na podmáčeném terénu jsme byli šedesát minut lepším týmem, ale nakonec si nevezeme žádný bod. Měli jsme jít do vedení o dva či tři góly a byl klid. My však neproměnili šance, dokonce jsme šli třikrát sami na branku,“ posteskl si nad neproměněnými šancemi katovický lodivod Přemysl Šroub a doplnil: "Vše se ámalo po hodině hry. Soupeř střílel mimo naší bránu, ale tečovaný míč změnil směr a bylo vyrovnáno. Domácí se brankou dostali zpět do hry. My měli sice další šance, ale ty neproměnili. Domácí se pak dvakrát trefili a již bylo složité s utkáním něco dělat.“

Tatran Sedlčany – Spartak Soběslav 1:2 (0:1)

Branky: 74. Haas – 21. Kutner, 53. Vaněk. ŽK: 0:3 (Pavlík, Boháč, Rubick). Rozhodčí: Polena – Dohnal, Glogar. Diváků: 279.

Soběslav: Červenec – Zeman, Bouchal, Boháč, Boucník – Vaněk, Kutner (90. Podráský), M. Mazouch, Pavlík (83. Rubick), T. Mazouch (72. Hromada) – Hájek (72. Podhradský).

„Vezeme tři body zvenku, což je podstatné a příjemné,“ zahájil své hodnocení nedělního duelu trenér Spartaku Soběslav Radek Hajič. „Sedmdesát minut zápasu jsme byli lepším týmem. Zápas jsme rozhodně mohli a měli rozhodnout dřív; měli jsme tam několik dobrých brejkových situací, které jsme ale bohužel špatně vyřešili. Postupně nám pak docházely síly a ukázalo se, že ještě nemáme natrénováno. V posledních dvaceti minutách jsme se dostali pod tlak. Snažili jsme se naši hru oživit střídáními, ale pro ty kluky bylo těžké takhle naostro v prvním kole naskočit do zápasu, takže to nepřineslo ten efekt, který jsme si představovali. Na druhé straně bych ale řekl, že nic vyloženého si soupeř v tom závěru nevytvořil, a nebylo to tedy až takové drama. Těší mě, že jsme dostali do hry tři devatenáctileté kluky, kteří obstáli. Ať už brankář Červenec, který působil jistě a chytil i penaltu, tak Boucník a Hájek odehráli velmi dobrý zápas.“