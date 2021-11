Fortuna ČFL

Rakovník - FC Písek 2:2 (2:2)

Branky: 17. Traore, 24. Nwachukwa – 19. Kalousek, 35. Belej. ŽK: 2:1 (Do Nascimento, Duchoň – Koreš). Diváci: 135. Rozhodčí: Kubec – Kožár, Štrincl.

FC Písek: Satrapa – Hrachovec, Běloušek (88. Stejskal), K. Kulík, Kotrba – Volf, Schramhauser – Kalousek, Koreš, Voráček (62. Pineau) – Belej (73. Petr). Trenér: Milan Nousek.

Petr Bílý, vedoucí FC Písek: "Soupeř to hrál od začátku zataženě a dvakrát nám dal v prvním poločase góla z brejku. Museli jsme tedy dvakrát dotahovat, což byla voda na domácí mlýn. Do poločasu jsme dokázali stav srovnat. Po přestávce se soupeř zakopal před svou brankou, přesto jsme měli dvě šance, ale gól jsme tam již nedokázali dotlačit. Branku soupeře jsme stále dobývali, ale bylo to spíše po vápno, dál jsme se těžko dostávali. Aktivnější ve hře jsme byli, ale tentokrát to na výhru nestačilo."

Fortuna Divize

Dynamo České Budějovice B - SK Otava Katovice 2:2 (0:1).

Branky: 62. Vais, 90. Bízek – 38. Požárek, 53. Kadula (11). ŽK: Tolno, Perina, Javorek – D. Bálek. Diváci: 120. Rozhodčí: Kotalík – Matyš, Gloger.

Dynamo B: Kerl – Němeček, Bízek, Mašek (56. Kladrubský) – Perina, Vais, Javorek, Bečvář (46. Malecha) – Polanský, Tolno – Veliký (69. Bouguetouta).

Katovice: Švehla – Hnídek, Cibulka, Janoch, Rejšek (83. Pavlovič) – L. Bálek, Kotrba, Repa, D. Bálek – Kadula (92. Miklas) – Požárek (88. Sládek).

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: "I v tomto zápase se projevilo to, co nás provází velkou část sezony: že jsme aktivní, jsme hodně na balonu, ale doplácíme na neproměňování šancí. Hra až tak špatná nebyla, chybí ale potřebná produktivita. V první půli jsme měli tři vyložené šance, jenže je musíme proměnit. Navíc děláme i hloupé chyby směrem dozadu. Mužstvo, které chce postoupit, nemůže doma dostat dva góly, navíc góly vlastně z ničeho… Bylo tomu tak s Přešticemi, kdy jsme inkasovali po dětské chybě a také tentokráte jsme druhý gól dostali po úplně zbytečné penaltě po faulu na hráče, který byl v pozici, z jaké by branku rozhodně dát nemohl. Špatně podobné situace řešíme, v tom je vidět ta nezkušenost našich mladých hráčů. Stejně je tomu ve finální fázi, kde jsme příliš zbrklí a chybí klid a taková ta lehkost v koncovce. To ale zřejmě přijde až s věkem… Na druhé straně po polovině soutěže ztrácíme na postup už pět bodů, což už je hodně. Pokud to byly tři body, byl to jeden zápas, teď už to bude těžší. Ale nic ještě nebalíme, musíme přes zimu tvrdě pracovat, nic jiného nám nezbývá."

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Jsou to smíšené pocity. Vezeme bod z Dynama, takže musíme být spokojení. Ale ke třem bodům již chyběl již jen malý krůček. Poslední standardka, nakopnutý balon a gól hlavou na 2:2. Po zápase to sice trochu mrzí, ale celkově jsme za bod rádi. Dynamo nás tlačilo celý zápas. My dali první gól z brejku a druhý z penalty po dalším brejku. Bohužel tu poslední standardku se již nepodařilo ustrážit, ale je třeba říci, že Dynamo bylo po celé utkání lepším týmem a ten bod si zasloužilo. Nás v dalších šancích domácích podržel gólman Švehla, takže bod bereme."

Viktoria Mariánské Lázně – FK Jindřichův Hradec 1:1 (0:1)

Branky: 89. Popovič – 45. Mischnik. Bez karet. Rozhodčí: Ježek – Machýček, Dohnal. Diváci: 180.

J. Hradec: V. Zejda – Blažek, Šmíd, Koktavý, Vaš – Waník (87. Distel), R. Mischnik, D. Cettl (78. Strejček), F. Votava, M. Völfel (74. Nováček) – Toman (87. Kubín).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Už před víc než měsícem jsme se dohodli, že vzhledem k dopolednímu termínu zápasu pojedeme o den dříve, abychom se dobře nachystali. Věděli jsme, co Mariánské Lázně hrají a připravili jsme se na to. Těžili jsme z rychlých kontrů, s nimiž měli domácí potíže. Škoda jen, že se nám nepovedlo zužitkovat několik slibných možností. Ale těsně před přestávkou jsme se dostali do vedení, když po trestném kopu Tomana dorazil balon do sítě Mischnik. Do druhé půle soupeř vstoupil se snahou vyrovnat, tím se nám ještě víc otevřela jeho obrana. My si vytvořili čtyři skutečně velké tutovky, nastřelili jsme tyč, ale míč jsme nedokázali dotlačit do sítě. Bohužel, krátce před koncem Mariánské Lázně vyrovnaly. Balon se po souboji odrazil přesně k domácímu hráči, který z voleje překonal jinak dobře chytajícího Zejdu. Před utkáním bychom bod brali, po něm jsme lehce zklamaní. Předvedený výkon však potěšil."

Slavoj Mýto - Sokol Lom 1:1 (0:0)

Branky: 88. Nový – 65. Novák, hráno bez karet. Rozhodčí: Švorc – Trska, Opočenský. Diváků: 305.

Lom: Matoušek – Tsolakis, J. Chotovinský, K. Chotovinský, M. Rabiňák – Bosnyak (85. Do Trung), Slavík, Grobár, Novák – Musiol, Neužil.

Marek Císař, trenér Sokola Lom: „Před zápasem se nám mužstvo po zdravotní stránce trochu sesypalo a do Mýta, které bylo až doposud nejlepším domácím týmem v soutěži, jsme jeli bez pěti hráčů základní sestavy. Ti, co nastoupili, ale odvedli velmi solidní výkon. V 65. minutě se nám podařilo dostat se do vedení po hlavičce Nováka. V závěru jsme se bohužel dostali pod tlak domácího týmu, který ho nakonec využil k vyrovnání v 88. minutě, kdy jsme nedokázali odklidit míč do bezpečí. Vzhledem ke kombinovanému složení, v jakém jsme zápas odehráli, bod z Mýta bereme a remíza je podle mě spravedlivá, protože to bylo vyrovnané utkání. Vyhrát jsme ho mohli my i soupeř. Jak už jsem řekl, kluci tam odehráli dobré utkání.“