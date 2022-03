Jiskra Domažlice - FC Písek 0:3 (0:0)

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Jako vždy jsme jeli k utkání s pokorou. Měli jsme za sebou smolný zápas s Vltavínem, kdy jsme udělali jedinou chybu, kterou soupeř potrestal. Odjížděli jsme k utkání již prakticky s plnou lavičkou, kdy nám marodí již jen Mařík. Poločas byl bez branek. Tím, že měly Domažlice v prvním jarním kole volno, tak jsme je ani nemohli vidět. Ale ničím nás nepřekvapily. Ve druhé půli to tam napadalo. Domácí těsně před naší první brankou nastřelili břevno a z odraženého balonu jsme šli do protiútoku a platilo otřepané nedáš, dostaneš. My šli do vedení. Domácí to pak museli trochu otevřít a my využili další dvě brejkové situace. Nyní v pátek od pěti hodin nás pod světly čeká béčko Příbrami. Samozřejmě chceme body z Domažlic potvrdit. Srdečně zveme všechny fanoušky. Je reprezentační přestávka, takže Příbram může použít i hráče z prvního týmu. Dá se tedy čekat velice kvalitní utkání. Před utkáním s Příbramí připravujeme takovou malou slavnost. V loňském roce se náš mecenáš Milan Nousek dožil šedesátky a jelikož jsme mu nemohli předat dárek, oceníme jej před zápasem s Příbramí. Sedmdesátin se pak dožil Jarda Ptáček, bývalý dlouhodobý trenér FC Písek, Protivína a dalších klubů."

Branky: 55. Koreš, 70. Kalousek, 84. Kulík. ŽK: Uzlík, Dvořák – Kulík, Němeček, Sajtl. Rozhodčí: Rouček – Baum, Flade. Diváci: 374.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík, Belej – Kalousek (78. Petr), Koreš, Voráček (87. Volf)– Stejskal (63. Hrachovec). Trenér Milan Nousek.

DIVIZE

FK Hvězda Cheb - SK Dynamo České Budějovice B 1:1 (0:0)

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Po většinu času jsme měli hru ve své moci, jenže v prvním poločase naší hře chybělo ve finální fázi více důrazu. Po změně stran jsme se už do šancí dostávali, bohužel podobně jako před týdnem doma proti Klatovům nám i tentokráte se nám v koncovce nedařilo. Jeden gól jsme přece jen dokázali dát, ale v nastaveném čase jsme nezvládli závěrečnou situaci zápasu a Cheb dokázal vyrovnat. Pozitivem je, že po zranění už nastoupil Jirka Kladrubský. Ruský bek Matvejev s námi v Chebu nebyl, protože byl v nominaci áčka pro zápas na Slavii."

Branky: 90. Kompit - 76. Malecha. ŽK: 3:2 (Janda, Hucl, Kubinec - Pravda, Malecha). Rozhodčí: Trojan - Šimeček, Kolátor. Diváci: 150.

Tatran Sedlčany – FK Jindřichův Hradec 2:1 (0:1)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „První půli jsme odehráli aktivně a byli jsme lepší. Sice jsme předvedli strašný kiks v obraně a byla z toho penalta, tu však Hulík zlikvidoval a nás to ještě víc nakoplo. Po půlhodině jsme se ujali vedení, když náš centr do vápna soupeř špatně odhlavičkoval, Toman si balon sklepl a z voleje krásně zavěsil. Měli jsme i další šance a Toman ještě nastřelil tyč, bohužel už jsme další gól nepřidali. Na hřišti jsme ale celkem kralovali a Sedlčany do ničeho nepouštěli. O přestávce jsme v kabině byli hrozně odhodlaní, jak druhou půli odjezdíme, ale stal se přesný opak. Nemám pro to vůbec žádné vysvětlení. Hráli jsme bez chuti, bez pohybu, bez důrazu, bez komunikace. Úplně jsme to vypustili a domácím jsme umožnili během jediné minuty otočit utkání. Je to pro mě veliké zklamání. V neděli nás doma čeká další důležitý zápas s Hořovicemi a musíme se rychle vzpamatovat.“

Branky: 72. Sirotek, 72. Hašek – 32. Toman. ŽK: 2:2 (Hofman, Hanuš - Šmíd, Waník). Rozhodčí: Cichra – Polena, Adámek. Diváci: 192.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Koktavý, Šmíd (86. Nováček), Fical – Vaš (73. M. Völfel), Mischnik (73. Králíček), Votava, Škarda (86. Distel), Waník – Toman.

Slavia Mariánské Lázně - Otava Katovice 1:1 /0:0)

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Jelikož jsme prohrávali, srovnali ke konci, musíme být s bodem spokojeni. Nicméně si myslím, že za výkon jsme si bod jednoznačně zasloužili. Byli jsme fotbalovější a měli i větší šance na to zápas vyhrát. Ale jak říkám, vzhledem k tomu, že domácí vedli, tak bod bereme. Ve druhé půli jsme byli lepší, tlačili se kupředu, ale z jednoho brejku domácí prodloužili balon hlavou a bohužel přišla dezorientace našeho hráče ve vápně. Penalta zkrátka byla. To nás trochu přibrzdilo, ale prostřídali jsme, oživli hru, kluci za tím šli a zaslouženě vyrovnali. Kombinovali jsme na půlce soupeře, Michal Repa si zaběhl do uličky, dostal parádní balon od Jindry Kaduly a prostřelil gólmana. Ještě předtím jsme trefili břevno. Z toho je vidět, že jsme za vyrovnáním šli."

Branky: 56. (PK) Kapolka – 87. Repa. ŽK: 4:0 (Kořistka, Drahorád, Prokš, Dobřanský). Rozhodčí: Pálek – Mičan, Smitka. Diváci: 130.

Lev Union Beroun – Sokol Lom 1:0 (0:0)

Marek Císař, trenér Sokola Lom: V Berouně to byl hrozný boj. Soupeř urputně bránil a bylo těžké se prosazovat. Pravdou je, že jsme první poločas prospali a nebyl z naší strany povedený. Měl vyrovnaný průběh a my si vytvořili jedinou velkou šanci, když Musiol trefil břevno a dorážka Máchy už byla příliš slabá, takže ji domácí stihli na brankové čáře zastavit. Do druhého poločasu jsme sáhli ke dvěma změnám, dostali jsme se do velkého tlaku a hrálo se v podstatě na jednu branku. Soupeř z jednoho z ojedinělých brejků získal rohový kop a po něm jsme odrazem od boku skákajícího hráče dostali gól. Pak už Berounští bránili v jedenácti, kouskovali hru a hodně se diskutovalo. My jsme sice do soupeře bušili, ale byl to zmar a ke gólu to nevedlo. Nedá se nic dělat, prohráli jsme na půdě posledního a musíme to v dalších zápasech odčinit a nemyslet si, že je stačí rozehrát na půl plynu.“

Branka: 70. Krůta. ŽK: 4:1 (Bilotserkovets, Tarasov, Lhotka, Pipiška – Madar). Rozhodčí: Štípek – Maiello, Vojáček. Diváků: 50.

Lom: Pavelec – Madar, Vávra (46. Vysušil), Mácha, Janů – Novák (75. M. Rabiňák), Pfeifer, Slavík, Grobár – Do Trung (46. Neužil), Musiol.

FK Hořovicko – Spartak Soběslav 0:3 (0:3)

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Po porážce se Sedlčany a při zprávách, které kolovaly o posílení Hořovicka, jsme měli ze zápasu obavy. Náš výkon byl ale podstatně zodpovědnější než v tom předchozím zápase. Celý zápas, a hlavně první poločas jsme odehráli velice dobře a disciplinovaně. V první půli jsme to vyjádřili i gólově, a když to nešlo nohou, tak jsme se prosazovali hlavou. Ve druhém poločase tam sice měl soupeř nějaké závary a úplně na konci trefil břevno, ale o to cennější pro nás tyhle body jsou, protože z Hořovic se rozhodně snadno vozit nebudou. Možná je dobře, že ta předchozí facka od Sedlčan přišla. Snad jsme se teď nakopli a přeneseme si to i do dalších zápasů. Pokud k tomu budeme přistupovat stejně zodpovědně jako v Hořovicích, tak to zvládneme.“

Branky: 25. Kutner, 37. T. Mazouch, 38. Vaněk. ŽK: 4:2 (Mareš, Königsmark, Čapek, Plánička – Boucník, Pavlík). Rozhodčí: Severýn – Hlaváček, Hamouz. Diváků: 200.

Soběslav: Dudák – Pavlík, Bouchal, Zeman, Maršík – M. Mazouch, Kutner, Boucník (82. Hoffmann), Vaněk – Hájek (73. Markes), T. Mazouch (85. Podhradský).