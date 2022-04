SK Benešov - FC Písek 0:1 (0:1)

Branka: 42. Koreš. ŽK: 2:0 (Brokeš, Vosáhlo). Rozhodčí: Polena – Severýn, Štípek. Diváci: 140.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík, Volf (70. Jelínek) – Kalousek (80. Petr), Koreš (92. Kynkor), Voráček (92. Kotrba) – Stejskal (46. Hrachovec).

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Jeli jsme tam odčinit neslaný nemastný výkon, kterým jsme se prezentovali doma s béčkem Příbrami. Nám se podařilo vstřelit branku v závěru první půle. Kalousek to poslal před branku, zda střílel, nebo to byla přihrávka, těžko říci, ale Štěpán Koreš to následně uklidil do prázdné brány. Měli jsme tam ještě takové dvě či tři pološance, které jsme neproměnili. Do druhé půle nastoupil v domácím dresu Kalod, trochu jim začal sklepávat balony a my jako bychom z toho dostali strach a byli pod tlakem. Nevytvořili jsme si nic a odolali jsme nějakým dvěma pološancím Benešova. Takže vezeme tři zlaté body. Jsme spokojeni, máme tři body ze hřiště soupeře. Naši hru ve druhé půli vem čert, jak se říká, v pondělí se anglická královna neptá, jak jsi hrál, ale kolik máš bodů. A my máme tři."

Divize A

Petřín Plzeň – FK Jindřichův Hradec 1:1 (0:0)

Branky: 75. Lisý – 86. Mischnik. ŽK: 2:0 (Vodrážka, Lisý). Rozhodčí: Peschel – Coufal, Havránek. Diváci: 50.

J. Hradec: Hňup – Vaš, Koktavý, Šmíd, Fical – Distel (91. Fiža), Mischnik, Waník (90. Cypra), Votava, M. Völfel (46. Nováček) – Toman.

Roman Lukáč, trenér J. Hradec: „Hráli jsme na umělé trávě, což pro nás asi byla trochu výhoda, protože není tak velká jako jejich travnaté letiště. Domácí mají velmi kvalitní kádr a hrají dobrý fotbal. Těží z rychlé hry po stranách a mají výborně zvládnuté standardky, takže jsme to poskládali tak, abychom tyto přednosti soupeře trochu eliminovali. Přesto se Petřín dostal asi do tří šancí, které zneškodnil brankář Hňup. Stejný scénář pokračoval i po změně stran. Čtvrt hodiny před koncem jsme bohužel neuhlídali právě standardní situaci když jsme nebyli dostatečně důrazní v našem vápně, a domácí tým se dostal do vedení. V závěru jsme zvýšili iniciativu, dostali jsme se do několika příležitostí a po jednom z přečíslení v 86. minutě vyrovnal Mischnik. Do Plzně jsme jeli v zuboženém stavu, protože máme několik nemocných hráčů, takže k jedinému našemu náhradníkovi jsme museli povolat dorostence. Bod ze hřiště takhle kvalitního soupeře by byl cenný, i kdybychom byli kompletní, takže z remízy máme pochopitelně radost a hráči zaslouží pochvalu.“



Hořovice - Sokol Lom 1:0 (1:0)

Branka: 5. Pyšek. ŽK: 4:0 (Jandera, Bublík, Smetana, Königsmark). Rozhodčí: Adámek – Maiello, Hrivík. Diváků: 60.

Lom: Matoušek – J. Rabiňák, Vávra, Mácha (46. Slavík), Janů – Pfeifer (61. Madar), Šimák (84. M. Rabiňák), Grobár, Frizoni – Musiol, Neužil (15. Vysušil).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Hodnocení bych tentokrát rozdělil na dvě části. Ta první; že uděláme v 5. minutě chybu a dostaneme z ní gól, to se prostě může stát. Po něm byla na hráčích vidět snaha, že výsledek zápasu chtějí otočit. Jsme herně lepší, víc držíme míč, vytváříme si gólové šance, a to, že je neproměníme, se může stát také. Pak je tu ale ta druhá strana. Myslím si, že na divizi máme výborné mužstvo a individuálně jsou ti naši hráči na vysoké úrovni. Pokud ale nebudeme hrát jako tým, a dokud to každý hráč nepochopí, tak se prostě může stávat, že nás porazí i poslední tým tabulky. Na hráčích Hořovic bylo vidět, že mají větší vůli zvítězit a o výsledek se poprat, zatímco nám to samé prostě chybělo. Úplně nejvíc mě ale mrzí zranění Davida Neužila, který si přetrhl achilovku a ještě v Hořovicích musel podstoupit operaci.“

Cheb - Soběslav 0:0

ŽK: 2:3 (Plíhal, Netrval – Hoffmann, Bouchal, Pavlík). Rozhodčí: Hodek – Špindlerová, Mazanec.

Soběslav: Dudák – Rubick, Zeman, Boháč, Pavlík – T. Mazouch (70. M. Mazouch), Bouchal, Hoffmann (89. Podhradský), Vaněk – Kutner (70. Markes), Hájek.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Z Chebu jsme nejeli čtyři hodiny domů zrovna zvesela, protože je to pro nás ztráta. Oboustranně to tentokrát nebyl nejkvalitnější divizní fotbal. My jsme byli lepším týmem a vytvořili jsme si poměrně dost šancí. Takových šest příležitostí na gól bychom určitě napočítali, ale v koncovce postrádáme klid a možná i trochu štěstí. Na jedné straně nás může těšit nula vzadu, ale na té druhé nám zatím ke spokojenosti hodně chybí. Ano, je to nakonec bod zvenku a může být i cenný, ale jenom v případě, že ho teď dokážeme potvrdit co možná nejvyšším bodovým ziskem v domácích zápasech s Doubravkou a béčkem Dynama.“

Union Beroun – SK Otava Katovice 1:1 (1:1)

Branky: 13. Horel – 11. Uher. ŽK: 1:0 (Lhotka). Rozhodčí: Šlajs – Štrincl, Dohnal. Diváci: 50.

Katovice: Švehla – Hnídek, Květoň, Cibulka, Rejšek – L. Bálek (89. Pavlovič), Janoch, Repa, Motl – Uher (72, Habor) – Požárek.

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Byl to boj. Hrálo se na hrozné umělce, která připomínala starý koberec. Bylo to šílené hřiště. Domácí jsou na to zvyklí a těžili z toho. My na umělce dlouho nebyli, takže nám trvalo, než jsme si na ní zvykli. Vedli jsme po střele Vládi Uhra za vápnem, ale soupeř brzy srovnal. Švehla vyrazil míč před sebe, ale nedobíhali jsme to a soupeř míč dorazil do brány. Pak již to byl jen boj mezi vápny. Jsem s bodem spokojen. Na konci utkání trefili domácí tyčku, takže jsme mohli odjet s prázdnou. Měli jsme velkou šanci Bálkem, který dal hlavou těsně vedle brány, tam jsme to mohli překlopit na naší stranu my, ale ve finále jsme mohli i prohrát. Ten bod tedy jednoznačně bereme."

SK Senco Doubravka - SK Dynamo České Budějovice B 1:0 (0:0)

Branka: 55. Roubal. ŽK: 1:2 (Patrovský – Pravda, Rataj). Diváci: 69. Rozhodčí: Hamouz – Kotalík, Mičan.

Dynamo B: Kerl – Perina, Kladrubský, Bízek, Šimoník (85. Šestauber) – Pařízek, Pravda (65. Rataj), Coufal (65. Polanský), Malecha, Pineau – Bečvář.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Připadám si už jako kolovrátek, jenže i tentokráte měl zápas zcela totožný průběh jako naše minulá utkání na jaře. Měli jsme v zápase jednoznačně více ze hry, spoustu velkých brankových příležitostí jsme ale nedokázali využít a netrefili jsme ani prázdnou branku. Těch šancí jsme spálili spoustu, namátkou mohu jmenovat Malechu, Pravdu či Polanského, ale i řadu dalších. Při tréninku přitom podobné šance kluci proměňují zcela suverénně, v zápase však zřejmě jsou příliš vyplašení a postrádají více klidu i více zkušeností. Svou roli sehrál i terén, sice tam nebyl sníh, nicméně hřiště bylo hodně nerovné. Nicméně vymlouvat se na to rozhodně nebudu, měli jsme se s tím prostě vyrovnat lépe."